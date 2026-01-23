Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă decât Rapid, dar n-au milioane să dea pe Nsimba”

ADVERTISEMENT

SuperLiga a revenit după pauza competițională. Sorin Cârțu a văzut meciurile din etapa 22 și a spus în direct numele echipei care îi creează teamă în lupta la titlu din acest sezon.

Sorin Cârțu se teme de Dinamo

Campionatul României este din nou în primă scenă după pauza de iarnă. Runda cu numărul 22 a adus multe surprize, iar Sorin Cârțu a ținut să atragă atenția cu privire la una dintre rivalele Universității Craiova.

Mai exact, oficialul oltenilor a văzut forma bună arătată de Dinamo și a spus că nu trebuie neglijată în lupta pentru titlu. Totuși, fostul mare jucător al echipei din Bănie a spus că trupa din „Ștefan cel Mare” nu își permite un jucător precum și despre care tot

„Pe mine, dacă e să mă îngrijorez…. Mi se pare că Dinamo este o echipă periculoasă. Mai periculoasă decât Rapid, trebuie luată în calcul pentru obiectivul pe care îl avem.

Este o echipă care excelează prin prestația antrenorului, care este de calitate, alege foarte bine, cum îi antrenează, cum aduce jucători în faza ofensivă, defensivă, cum a înlocuit jucătorii plecați. Îmi place cum arată Dinamo. N-au milioane să dea pe Nsimba, costă ceva!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Secretul formei bune a lui Dinamo din acest sezon

Dinamo a început anul 2026 în forță, câștigând acasă cu 1-0 în fața celor de la U Cluj în etapa 22 din SuperLiga. A doua zi după meci,

„Avem un spirit de echipă foarte consolidată, unită, acesta este ingredientul cel mai important al nostru. Acest rezultat este reflecția muncii de un an jumătate de construcție a unei echipe, al unui staff, al unui întreg”, declara Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

