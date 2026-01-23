Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă decât Rapid, dar n-au milioane să dea pe Nsimba”

SuperLiga a revenit după pauza competițională. Sorin Cârțu a văzut meciurile din etapa 22 și a spus în direct numele echipei care îi creează teamă în lupta la titlu din acest sezon.
Campionatul României este din nou în primă scenă după pauza de iarnă. Runda cu numărul 22 a adus multe surprize, iar Sorin Cârțu a ținut să atragă atenția cu privire la una dintre rivalele Universității Craiova.
Mai exact, oficialul oltenilor a văzut forma bună arătată de Dinamo și a spus că nu trebuie neglijată în lupta pentru titlu. Totuși, fostul mare jucător al echipei din Bănie a spus că trupa din „Ștefan cel Mare” nu își permite un jucător precum Nsimba, despre care FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 1 ianuarie că a fost ofertat din China, și despre care tot FANATIK a anunțat în exclusivitate pe 8 ianuarie că jucătorul a refuzat un salariu anual de 750.000 de euro din partea celor de la Zhejiang.
„Pe mine, dacă e să mă îngrijorez…. Mi se pare că Dinamo este o echipă periculoasă. Mai periculoasă decât Rapid, trebuie luată în calcul pentru obiectivul pe care îl avem.
Este o echipă care excelează prin prestația antrenorului, care este de calitate, alege foarte bine, cum îi antrenează, cum aduce jucători în faza ofensivă, defensivă, cum a înlocuit jucătorii plecați. Îmi place cum arată Dinamo. N-au milioane să dea pe Nsimba, costă ceva!”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.
Dinamo a început anul 2026 în forță, câștigând acasă cu 1-0 în fața celor de la U Cluj în etapa 22 din SuperLiga. A doua zi după meci, Andrei Nicolescu a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a spus care este secretul echipei sale.
„Avem un spirit de echipă foarte consolidată, unită, acesta este ingredientul cel mai important al nostru. Acest rezultat este reflecția muncii de un an jumătate de construcție a unei echipe, al unui staff, al unui întreg”, declara Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.