Echipa din SuperLigă care a primit o sancțiune record a anunțat primul transfer al verii

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Petrolul a mutat pe piața transferurilor și la capitolul veniri. Primul transfer al verii este atacantul Robert Dumitru Jerdea. Jucătorul în vârstă de 22 de ani, născut la Turnu Severin, a semnat, cu gruparea ploieșteană, un acord valabil pentru următoarele trei sezoane.

Petrolul l-a adus pe Robert Jerdea de la CSM Reșița

Unul dintre atacanții care s-au remarcat în ultima ediție a eșalonului secund, Robert Jerdea vine de la CSM Reșița, echipă pentru care a bifat 25 de apariții și 10 goluri marcate pe parcursul ediției 2025-2026.

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Transferul la FC Petrolul nu va însemna, însă, și prima sa experiență în Superliga, competiție în care a debutat la vârsta de 17 ani, mai precis în aprilie 2021, în tricoul formației Academica Clinceni. El a adunat, în total, opt prezențe în prima ligă, iar ulterior a mai jucat pentru Unirea Constanța și CSM Alexandria, înainte de a ajunge, la Reșița, acolo unde a petrecut ultimele două sezoane (46 apariții, 13 goluri marcate).

Lista plecărilor este mult mai stufoasă

Aducerea lui Jerdea se încadrează în planul de restructurare a lotului și în același timp de întinerire, dictat de reorganizarea administrativă a clubului, aflat în pragul insolvenței.

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Capitolul plecări este mult mai consistent, părăsind echipa, până acum, următorii fotbaliști: Ricardinho, Roche, Papp (final de contract), Rareș Pop, Ignat (reveniți la Rapid), Aymbetov, Boateng (puși pe liber). Iminente sunt și despărțirile de Jyry, Rafinha și Hanca. Și Vali Gheorghe a fost înștiințat că se vrea renunțarea la serviciile sale, în ciuda faptului că mai are un an de contract.

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Petrolul nu are antrenor în acest moment, turcul Mehmet Topal refuzând prelungirea contractului. însă acesta a decis să continue la echipa pe care a promovat-o în primul eșalon la începutul acestei săptămâni. Pe lista ploieștenilor mai sunt doi tehnicieni străini, unul din Portugalia și celălalt din Germania.

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FRF a sancționat Petrolul cu o amendă de 5.500 de euro

au primit ieri o veste proastă. Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis că Petrolul Ploieşti trebuie să achite 5.550 de euro din cauza prejudiciului produs de suporteri la meciul cu Dinamo.

“SC Dinamo 1948 SA vs. ACS Petrolul 52 – Cerere de chemare în judecată formulată de SC Dinamo 1948 SA. În temeiul art. 9 şi art. 11 din RD, admite sesizarea şi obligă clubul ACS Petrolul 52 la plata sumei de 5.552,50 euro + TVA, în echivalent lei, reprezentând contravaloarea prejudiciului material produs de suporterii săi”, este hotărârea comisiei.