Echipa din SuperLiga care i-a pus cele mai multe probleme lui Coelho: „Am simţit că au fost meciurile mai dificile cu ei!”

Filipe Coelho a numit cel mai dificil adversar din SuperLiga pe care l-a întâlnit cu Universitatea Craiova. Oltenii au evoluat de cinci ori în acest sezon împotriva lor.
Marian Popovici
21.05.2026 | 16:30
Filipe Coelho a acordat un interviu amplu la FANATIK SUPERLIGA după ce a câştigat eventul alături de Universitatea Craiova. Antrenorul portughez a vorbit despre experienţa de a antrena în fotbalul românesc şi a explicat cum a reuşit Universitatea Craiova să rupă blestemul şi să câştige campionatul după atâţia ani de aşteptare.

Filipe Coelho, despre cel mai greu adversar din SuperLiga: „A fost Dinamo!”

Lusitanul a dezvăluit în cadrul interviului şi care a fost cel mai dificil adversar pe care l-a întâlnit în acest sezon din SuperLiga. Este vorba de Dinamo, echipă împotriva căreia oltenii au jucat de cinci ori şi au câştigat la limită în cele mai importante meciuri: de două ori în play-off şi în semifinalele Cupei.

Cu toate echipele am avut meciuri dificile. Cred că cele mai grele meciuri pe care le-am avut, cu tot respectul pentru celelalte, a fost cu Dinamo. Au fost meciuri mai echilibrate, am simţit că au fost meciuri mai dificile cu ei. Cu CFR, de asemenea. Cu FC Argeş am avut probleme. Poate zic că împotriva lui Dinamo a fost cel mai dificil pentru că am jucat de mai multe ori, am jucat în deplasare în semifinala Cupei”, a spus Filipe Coelho la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova a câştigat titlul şi datorită lui Dinamo!

Dinamo şi Universitatea Craiova s-au întâlnit de cinci ori în acest sezon. Patru confruntări au avut loc în campionat, iar cele două formaţii au jucat şi în semifinala Cupei României, tranşată dramatic de olteni după executarea loviturilor de departajare. Cele cinci meciuri din acest sezon dintre cele două adversare:

  • 26.09.2025: Universitatea Craiova – Dinamo 2-2 (tur sezon regulat)
  • 09.02.2026: Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 (retur sezon regulat)
  • 19.03.2026: Dinamo – Universitatea Craiova 0-1 (tur play-off)
  • 23.04.2026: Dinamo – Universitatea Craiova 1-1 – 1-4 după loviturile de departajare (semifinala Cupei)
  • 03.05.2026: Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 (retur play-off)

Chiar dacă au numit Dinamo cel mai greu adversar, oltenii au profitat din plin în play-off de ajutorul dat de „câini”. Universitatea Craiova a câştigat 6 puncte împotriva echipei lui Kopic, iar Dinamo le-a dat o mână de ajutor indirect, reuşind să învingă principala contracandiată, U Cluj, atât în play-off, cât şi în cele două meciuri din sezonul regulat.

Filipe Coelho, interviu profund la Fanatik

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
