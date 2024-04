Echipa din Superliga care îi oferă un salariu de nabab lui Marius Șumudică! L-a anunțat că poate schimba tot lotul doar să semneze contractul. Exclusiv

Marius Șumudică este liber de contract după despărțirea de Gaziantep. Totuși, . FANATIK a aflat că U Cluj face eforturi uriașe pentru a-l aduce pe „Șumi” pe Cluj Arena.

Echipa din Superliga care îi oferă un salariu de nabab lui Marius Șumudică! L-a anunțat că poate schimba tot lotul doar să semneze contractul

, la începutul lunii martie. Totuși, antrenorul român a declinat ofertele pe rând și se lasă așteptat pentru a reveni pe banca tehnică. Campion cu Astra și CFR Cluj, „Șumi” nu duce lipsă de oferte.

Ultima echipă din SuperLiga care a intrat pe fir pentru a obține semnătura lui Marius Șumudică este Universitatea Cluj. Din informațiile FANATIK, ardelenii sunt pregătiți să-i ofere un salariu de nabab antrenorului român pentru a veni pe Cluj Arena.

Mai mult decât atât, „șepcile roșii” îi oferă posibilitatea lui Marius Șumudică să schimbe lotul din temelii în această vară după bunul plac. Inclusiv primarul orașului Cluj-Napoca, Emil Boc, îl vrea pe „Șumi” la U Cluj.

Marius Șumudică, discuții în Golf și Turcia

Universitatea Cluj nu este singurul club cu care Marius Șumudică se află în tangențe. Din informațiile FANATIK, antrenorul în vârstă de 53 de ani poartă discuții cu cluburi din zona Golfului, dar și din Turcia.

Printre variantele lui Marius Șumudică se numără și revenirea pe banca Rapidului din vară. Totuși, în direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul a mărturisit că nu a fost contactat de nimeni din cadrul clubului alb-vișiniu.

„Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid, nu am avut discuţii cu absolut nimeni. Au antrenor, domnul Şucu a ieşit public şi a spus că Lobonţ este antrenorul Rapidului până la finalul campionatului.

„Vreau să punem capăt acestor speculaţii, că mă propun, că mă autopropun”

Îi doresc baftă în continuare, să redreseze corabia, să facă rezultate în ultimele trei meciuri, să ia nişte puncte. Are viitorul lui, e cariera lui. Şi eu am fost antrenor la Rapid când am antrenat doar la Bistriţa.

Eu nu am niciun fel de problemă. Vreau să punem capăt acestor speculaţii, că mă propun, că mă autopropun. N-am mai ieşit pe niciun post de televiziune, n-am mai vorbit, am contract cu FANATIK, discutăm despre meciuri.

Dar vreau să scoatem din calcul această ipoteză şi mă refer la Rapid. Nu am discutat cu nimeni de la Rapid, nu am niciun contact de acolo în momentul de faţă, nu m-a căutat Rapidul”, a declarat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

6 martie 2024 este ziua în care Marius Șumudică a plecat de la Gaziantep

2 titluri (Astra și CFR Cluj) și o Supercupă a României (Astra) sunt trofeele câștigate de Marius Șumudică în cariera de antrenor