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Echipa din Superliga care transferă direct din Serie A! Ia un jucător de la Frosinone, noua formație a lui Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea, unul dintre cei mai buni fotbaliști din SuperLiga României, va merge la Frosinone, iar în schimb, un jucător al italienilor ar putea sosi în România. La ce echipă ar putea fi transferat
Ciprian Păvăleanu
26.08.2026 | 07:45
Echipa din Superliga care transfera direct din Serie A Ia un jucator de la Frosinone noua formatie a lui Daniel Birligea
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Un fotbalist de la Frosinone ar putea ajunge în SuperLiga României. Foto: Colaj FANATIK
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Gigi Becali s-a înțeles cu Frosinone pentru transferul lui Daniel Bîrligea în Serie A. Inițial, vârful de atac va fi împrumutat pentru 1,5 milioane de euro, urmând ca Frosinone să achite încă 3,5 milioane de euro dacă nu va retrograda. În caz contrar, el se va întoarce la FCSB. Jurnaliștii italieni anunță că un fotbalist al lui Frosinone ar putea ajunge în SuperLiga României.

Fotbalistul lui Frosinone poate ajunge în SuperLiga României! Cine este echipa care-l urmărește

Seria A și SuperLiga României ar putea „face schimb” de jucători. După ce Daniel Bîrligea s-a înțeles cu Frosinone, TMW anunță că un fotbalist al italienilor ar putea ajunge la FC Argeș, formație ce a terminat pe poziția a 5-a în sezonul trecut.

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Este vorba despre Mamadou Abdoulaye Ndoye, un fundaș dreapta de 20 de ani: „Ndoye este un apărător polivalent, capabil să evolueze atât pe postul de fundaș lateral, cât și ca stoper într-un sistem cu trei fundași centrali. Performanțele sale recente i-au adus și convocarea la echipa națională U23 a Senegalului”, a fost caracterizarea făcută de italieni. Senegalezul este cotat la doar 50.000 de euro și a jucat doar în Primavera, liga de tineret a Italiei, și în Serie D.

Frosinone scoate „o căruță” de bani pentru Daniel Bîrligea

Chiar dacă suma de 5 milioane de euro a devenit nesemnificativă în fotbalul din vestul Europei, pentru nou-promovata Frosinone această mutare intră în top 3 transferuri all time. Fiind un club vechi, dar cu multe sezoane în ligile inferioare, Daniel Bîrligea va fi a treia cea mai scumpă achiziție din toate timpurile.

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Recordul este deținut de un fotbalist transferat tot în această vară, de la Werder Bremen, Romano Schmid, care i-a costat pe italieni 8,5 milioane, în timp ce pe locul 2 se află transferul mijlocașului Marco Brescianini, de la AC Milan, care a venit pentru 6,2 milioane de euro.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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