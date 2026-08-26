Echipa din Superliga care transferă direct din Serie A! Ia un jucător de la Frosinone, noua formație a lui Daniel Bîrligea

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Gigi Becali s-a înțeles cu Frosinone pentru transferul lui Daniel Bîrligea în Serie A. Inițial, vârful de atac va fi împrumutat pentru 1,5 milioane de euro, urmând ca Frosinone să achite încă 3,5 milioane de euro dacă nu va retrograda. În caz contrar, el se va întoarce la FCSB. Jurnaliștii italieni anunță că un fotbalist al lui Frosinone ar putea ajunge în SuperLiga României.

Fotbalistul lui Frosinone poate ajunge în SuperLiga României! Cine este echipa care-l urmărește

Seria A și SuperLiga României ar putea „face schimb” de jucători. , anunță că un fotbalist al italienilor ar putea ajunge la FC Argeș, formație ce a terminat pe poziția a 5-a în sezonul trecut.

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Este vorba despre Mamadou Abdoulaye Ndoye, un fundaș dreapta de 20 de ani: „Ndoye este un apărător polivalent, capabil să evolueze atât pe postul de fundaș lateral, cât și ca stoper într-un sistem cu trei fundași centrali. Performanțele sale recente i-au adus și convocarea la echipa națională U23 a Senegalului”, a fost caracterizarea făcută de italieni. Senegalezul este cotat la doar 50.000 de euro și a jucat doar în Primavera, liga de tineret a Italiei, și în Serie D.

Frosinone scoate „o căruță” de bani pentru Daniel Bîrligea

Chiar dacă suma de 5 milioane de euro a devenit nesemnificativă în fotbalul din vestul Europei, pentru nou-promovata Frosinone Fiind un club vechi, dar cu multe sezoane în ligile inferioare, Daniel Bîrligea va fi a treia cea mai scumpă achiziție din toate timpurile.

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Recordul este deținut de un fotbalist transferat tot în această vară, de la Werder Bremen, Romano Schmid, care i-a costat pe italieni 8,5 milioane, în timp ce pe locul 2 se află transferul mijlocașului Marco Brescianini, de la AC Milan, care a venit pentru 6,2 milioane de euro.