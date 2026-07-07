Echipa din SuperLiga de care Gigi Becali nici nu vrea să audă. Sub nicio formă nu trebuie să ia titlul: „A luat Craiova campionatul și nici nu mă interesează”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali pune la cale cele mai bune mutări posibile la FCSB în această vară pentru ca echipa lui să revină în lupta la titlu. Patronul „roș-albaștrilor” a anunțat public numele adversarei de care nu vrea să audă în confruntarea din noul sezon pentru marele trofeu.

Gigi Becali nu vrea să audă de Dinamo în lupta la titlu

a vorbit despre lupta pentru marele trofeu. Singura echipă de care nu vrea să audă în cursa pentru supremația în fotbalul românesc este Dinamo, cea care obișnuia să le facă zile fripte „roș-albaștrilor” în urmă cu 20 de ani.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează să dau lovituri sau să mă concurez cu cineva. Vreau să fiu numărul 1. Că fac concurență cu Dinamo e adevărat. A luat Craiova campionatul și nici nu mă interesează. Când lua Dinamo, mamă, ce mă ofticam!”, a spus Gigi Becali la

Efortul făcut de Gigi Becali pentru ca FCSB să nu mai joace niciodată în play-out

Gigi Becali a mai spus și că reprezintă un efort prin aducerea sa. Patronul bucureștenilor a mărturisit că nu vrea să mai trăiască niciodată rușinea ca echipa lui să joace în play-out-ul SuperLigii, așa cum s-a întâmplat în premieră în stagiunea trecută.

ADVERTISEMENT

„Pot spune că e un efort să-l aduc pe Gnahore, e unul dintre cei mai bine plătiți. Când faci ceva, trebuie să ridici totul. Nici nu vreau să arunc banii mei la fotbal, dar mă fac de râs, că a fost rușinos play-out-ul. Eu i-am spus lui MM că am bani mulți și nu vreau să mă mai fac de râs. Nu vreau să mă mai fac de râs!”, a mai spus Becali, conform sursei precizate.

ADVERTISEMENT