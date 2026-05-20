Echipa din SuperLiga s-a salvat de la retrogradare și a rezolvat problema cu antrenorul!

Oțelul Galați a avut un final de sezon excelent în Superliga României. Moldovenii s-au salvat de la retrogradare fără prea mari emoții, iar suporterii au primit deja o veste excelentă pentru stagiunea viitoare. Contractul lui Stjepan Tomas (50 de ani) s-a prelungit.

Au evitat retrogradarea și au rezolvat rapid problema antrenorului! Ce clauză s-a activat automat

În luna martie, oficialii de la Oțelul Galați au luat o decizie îndrăzneață. Pe banca tehnică a fost numit antrenorul croat Stjepan Tomas, care până în acel moment nu mai avusese nicio experiență în fotbalul românesc. Alegerea s-a dovedit însă una extrem de inspirată.

Cu el pe banca tehnică, . Formația dunăreană a obținut 14 puncte în cele nouă meciuri disputate și s-a salvat fără emoții de la retrogradare. Moldovenii au încheiat pe locul 3, la 10 puncte în fața Farului Constanța, formație care merge la baraj.

Contractul lui Stjepan Tomas la Oțelul a fost prelungit!

FANATIK a aflat că în contractul lui Stjepan Tomas exista o clauză de prelungire automată în cazul în care Oțelul Galați încheia sezonul în primele nouă echipe din Superliga. Victoria categorică obținută în ultima etapă, 5-1 pe terenul celor de la Petrolul Ploiești, le-a asigurat moldovenilor această poziție, iar înțelegerea tehnicianului croat a fost extinsă automat.

croatul și-a asigurat încă un sezon de contract la formația gălățeană. Moldovenii au încheiat stagiunea din Superliga României cu cinci meciuri fără înfrângere, iar în ultima rundă formația de pe malul Dunării s-a impus clar, scor 5-1, în deplasare, cu Petrolul Ploiești.

În cariera sa, Stjepan Tomas a mai antrenat echipe precum Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol sau Osijek. Ca fotbalist, a adunat 49 de selecții la naționala de seniori a Croației, pentru care a reușit să înscrie și un gol.