Sport

Echipa dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! A câștigat primul titlu de campioană și va juca în Liga Campionilor

O echipă dintr-un sat cu 800 de locuitori a scris istorie! Formația a câștigat primul titlu din istorie și va evolua în premieră în Liga Campionilor.
Iulian Stoica
20.10.2025 | 22:19
Echipa dintrun sat cu 800 de locuitori a scris istorie A castigat primul titlu de campioana si va juca in Liga Campionilor
ULTIMA ORĂ
Surpriză de proporții în Suedia! O echipă dintr-un sat cu 800 de locuitori a câștigat titlul. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Campionatul Suediei a adus în prim-plan o poveste incredibilă. Echipa campioană provine dintr-un sat cu doar 800 de locuitori, iar majoritatea jucătorilor sunt formați de club.

Mjallby, noua campioană a Suediei! Echipa provine dintr-un sat cu 800 de locuitori

Mjallby este noua campioană a Suediei, iar povestea echipei este una de-a dreptul fascinantă. Micuțul club a pus în premieră mâna pe marele trofeu din campionatul suedez.

ADVERTISEMENT

Interesant este faptul că echipa provine dintr-un mic sat pescăresc cu doar 800 de locuitori. Titlul de campioană este pe cale să vină cu un alt record, anume cel mai mare număr de puncte din istoria de 101 ani ai campionatului suedez.

Motto-ul echipei este „fă imposibilul posibil”, iar acest lucru se reflectă perfect în povestea clubului. Cu 3 etape înainte de final, Mjallby are un avantaj de 11 puncte, iar niciun rival nu mai poate face nimic, astfel că titlul de campioană va reveni micuțului sat de la malul Mării Baltice.

ADVERTISEMENT
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Digi24.ro
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual

Majoritatea jucătorilor sunt născuți local, ceea ce face povestea echipei mult mai fascinantă. Antrenorul de la Mjallby este un director de școală, iar scouter-ul este un poștaș. În urmă cu 9 ani de zile, suedezii erau la un singur meci de retrogradarea în liga a 4-a.

ADVERTISEMENT
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit ”capitala” țării! Cea mai mare...
Digisport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit ”capitala” țării! Cea mai mare surpriză din istorie

Ce spune directorul de la Mjallby despre performanța obținută

Magnus Emeus, președintele clubului, a recunoscut că nici prin cap nu i-a trecut că se poate realiza o astfel de performanță. Oficialul susține că nicio altă echipă nu a mai reușit așa ceva în Suedia.

„Dacă am reuși să câștigăm campionatul, nu-mi pot imagina că ceva ar fi fost apropiat de această realizare. Dimensiunea clubului, condițiile noastre, forța noastră financiară — să reușești într-un singur an să învingi pe toți ceilalți, cred că nimeni nu a fost aproape de așa ceva”, a declarat Magnus Emeus, conform The Associated Press.

ADVERTISEMENT

Mjallby va evolua în Liga Campionilor sezonul viitor

Înființat în 1939, clubul nu a obținut niciun trofeu până acum și a evoluat, în mare parte, în ligile regionale suedeze. Mjällby își dispută meciurile de acasă pe stadionul Strandvallen, cu o capacitate de 6.000 de locuri, aflat în apropierea Mării Baltice.

După ce a cucerit titlul de campioană, Mjällby va intra în turul doi preliminar al Ligii Campionilor, o competiție în care, dacă se califică în „Faza Ligii”, ar putea întâlni adevărate forțe ale fotbalului european.

Cât valorează lotul lui Mjallby

Performanța obținută de Mjallby este cu atât mai mare, având în vedere că lotul campioanei Suediei este doar al 9-lea valoric din întreg campionatul. Valoarea cumulată a jucătorilor atinge 16.85 milioane de euro.

Liderul valoric este Malmo, cu 36.5 milioane de euro. Jucătorii lui Hammarby valorează 25.93 milioane de euro, iar cei ai lui Hachen, echipă ce a eliminat-o pe CFR din cupele europene, 19.45 milioane de euro.

Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf....
Fanatik
Șfaiț, moment incredibil în Petrolul – CFR Cluj! I-a distrus laptopul unui fotograf. Video
Tragedie în lumea șahului! Unul dintre cei mai apreciați Mari Maeștri din lume...
Fanatik
Tragedie în lumea șahului! Unul dintre cei mai apreciați Mari Maeștri din lume a murit la 29 de ani!
Cristi Chivu, vedetă în Serie A! Cum a fost surprins românul după victoria...
Fanatik
Cristi Chivu, vedetă în Serie A! Cum a fost surprins românul după victoria cu AS Roma. Video
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu...
iamsport.ro
Acuzații extrem de grave! Susține că FCSB a aranjat la pariuri meciul cu Metaloglobus: 'Totul e făcut prin 2 oameni! Becali e interlop, infractor, pușcăriaș'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!