Echipa fotbalistului din SuperLiga s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol! Revenire de senzație la turneul final după o absență de 12 ani

Echipa națională pentru care evoluează un fotbalist din Superliga României a reușit o performanță fabuloasă: s-a calificat la Cupa Mondială fără să primească gol în preliminarii.
Bogdan Mariș
15.10.2025 | 00:58
Kader Keita, fotbalistul Rapidului, s-a calificat la Cupa Mondială alături de naționala Coastei de Fildeș. FOTO: Sport Pictures

Cu rapidistul Kader Keita rezervă neutilizată, Coasta de Fildeș a învins Kenya cu 3-0 și și-a asigurat prezența la turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Cu acest rezultat, ivorienii au reușit o performanță fabuloasă: au încheiat grupa preliminară fără gol primit.

Convocat de selecționerul Emerse Fae pentru acțiunea din această lună, rapidistul Kader Keita nu a făcut parte din lot pentru succesul cu Seychelles, 7-0, iar la partida contra Kenyei, 3-0, a fost lăsat pe bancă. Totuși, fotbalistul din Superligă a avut oportunitatea de a sărbători alături de colegi după ce naționala a realizat o performanță fantastică.

Ivorienii au încheiat grupa F a preliminariilor africane cu 8 victorii și 2 remize, însă fără să primeasă vreun gol în cele 10 meciuri, golaverajul fiind 25-0. Chiar și în acest context, lupta pentru calificarea directă s-a dat până în ultima etapă, deoarece principala contracandidată, Gabon, a terminat grupa la un singur punct în spatele liderului.

Câte partide are rapidistul Kader Keita la națională

Kader Keita, fotbalist transferat de Rapid în vara acestui an, a reprezentat în premieră Coasta de Fildeș la Jocurile Olimpice din 2020, unde naționala africană a fost eliminată în sferturi. Acesta a evoluat în 3 partide, fiind integralist în meciul din grupă cu Germania (1-1). În „sfertul” pierdut contra Spaniei (2-5 după prelungiri), mijlocașul a fost introdus în minutul 90.

Keita a debutat în tricoul primei reprezentative în martie 2024, când l-a înlocuit pe Jean Michael Seri în minutul 73 al unui meci amical cu Uruguay, în care Coasta de Fildeș avea să se impună cu 2-1. Aceea rămâne singura selecție a mijlocașului la națională și rămâne de văzut dacă acesta va face parte din lotul convocat de selecționerul Fae pentru turneul final al Cupei Mondiale.

Ce rezultate are Coasta de Fildeș la Cupa Mondială

Cupa Mondială din 2026 va fi cea de-a patra la care participă echipa națională a Coastei de Fildeș. Primele trei au fost consecutive, în 2006, 2010 și 2014, în perioada „Generației de Aur” din care au făcut parte fotbaliști uriași precum Didier Drogba, Yaya Toure, Salomon Kalou sau Kolo Toure. La debut, în 2006, ivorienii au terminat pe locul 3 într-o grupă complicată, cu Argentina, Olanda și Serbia-Muntenegru.

În 2010, Coasta de Fildeș a obținut poate cel mai important rezultat al său la Mondial, un 0-0 cu Portugalia, iar echipa a încheiat tot pe poziția a treia în grupa G, din care au mai făcut parte Brazilia și Coreea de Nord. Ultima prezență a ivorienilor la CM a fost în 2014, când aceștia au fost repartizați într-o serie relativ accesibilă, cu Columbia, Grecia și Japonia. După un prim succes, 2-1 cu Japonia, africanii au suferit două înfrângeri cu același scor în partidele cu Columbia și Grecia, terminând, din nou, pe locul 3.

