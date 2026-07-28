Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea LPF

Liga Profesionistă de Fotbal a desemnat „primul 11” al rundei a doua din noul sezon, după ce meciul FC Botoșani – Rapid, scor 1-1, a tras cortina luni seară peste această etapă. CFR Cluj este echipa cu cei mai mulți reprezentanți, după un fabulos 5-0 cu nou promovata FC Voluntari.
Victoriile obținute de CFR Cluj, 5-0 cu FC Voluntari, și de Dinamo, 5-1 cu Universitatea Craiova, au fost partidele care au avut cele mai mari scoruri din această etapă. Deși se află într-o situație precară din punct de vedere financiar, ardelenii au zburdat pe teren, iar LPF a inclus 4 jucători din formația lui Antonio Folha în echipa etapei.
Cel de-al doilea meci numit este cu atât mai surprinzător cu cât „câinii” au anihilat campioana en-titre. Chiar dacă FCSB este singura echipă cu maxim de puncte după primele două runde, succesul dinamoviștilor în fața rivalei din provincie a cântărit mai mult.
Mai exact, rezultatul obținut le-a adus 3 reprezentanți în echipa ideală din această rundă, față de doar unul singur, din partea „roș-albaștrilor”. Primul „11” este completat cu câte un jucător de la formații precum Rapid, Farul și FC Argeș. Iată echipa etapei a 2-a, potrivit LPF:
„Portar:
Fundași:
Mijlocași:
Atacanți:
Dacă în prima etapă, antrenorul rundei a fost Florin Maxim, de la Corvinul Hunedoara, acum acest rol i-a revenit lui Nuno Campos. Portughezul a obținut prima sa victorie pe banca lui Dinamo după halucinantul 5-1 cu Universitatea Craiova, amintit mai sus.
Iată ce a precizat LPF în dreptul său: „Antrenorul etapei: Nuno Campos (Dinamo) – A pregătit excelent derby-ul cu Universitatea Craiova, reușind o victorie spectaculoasă.”