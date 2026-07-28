Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea LPF

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Liga Profesionistă de Fotbal a desemnat „primul 11” al rundei a doua din noul sezon, după ce meciul FC Botoșani – Rapid, scor 1-1, a tras cortina luni seară peste această etapă. CFR Cluj este echipa cu cei mai mulți reprezentanți, după un fabulos 5-0 cu nou promovata FC Voluntari.

Echipa ideală a celei de-a doua etape din SuperLiga

Victoriile obținute de CFR Cluj, , și de Dinamo, , au fost partidele care au avut cele mai mari scoruri din această etapă. Deși se află într-o , ardelenii au zburdat pe teren, iar LPF a inclus 4 jucători din formația lui Antonio Folha în echipa etapei.

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Cel de-al doilea meci numit este cu atât mai surprinzător cu cât „câinii” au anihilat campioana en-titre. Chiar dacă FCSB este singura echipă cu maxim de puncte după primele două runde, succesul dinamoviștilor în fața rivalei din provincie a cântărit mai mult.

Mai exact, rezultatul obținut le-a adus 3 reprezentanți în echipa ideală din această rundă, față de doar unul singur, din partea „roș-albaștrilor”. Primul „11” este completat cu câte un jucător de la formații precum Rapid, Farul și FC Argeș. Iată echipa etapei a 2-a, potrivit LPF:

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„Portar:

Alaa Bellaarouch (Dinamo) – A avut patru intervenții care au dat încredere echipei.

Fundași:

Dan Sîrbu (Farul Constanța) – A făcut perfect ambele faze de joc. S-a remarcat prin procentul de pase reușite în jumătatea adversă, 97 % (34 din 35).

– A făcut perfect ambele faze de joc. S-a remarcat prin procentul de pase reușite în jumătatea adversă, 97 % (34 din 35). Mario Tudose (FC Argeș) – A fost la înălțime pe toată durata partidei. Cu siguranță, a depășit statutul de speranță, devenind o certitudine la nivel de Superligă.

– A fost la înălțime pe toată durata partidei. Cu siguranță, a depășit statutul de speranță, devenind o certitudine la nivel de Superligă. Aly Abeid (CFR 1907 Cluj) – Pe lângă jocul fără greșeală din defensivă, a pasat decisiv pentru primul gol înscris de echipa sa.

– Pe lângă jocul fără greșeală din defensivă, a pasat decisiv pentru primul gol înscris de echipa sa. Mario Camora (CFR 1907 Cluj) – Intrat în repriza secundă, a marcat un gol, după o acțiune personală de toată frumusețea.

Mijlocași:

Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – Are un început de sezon excelent! A reușit o dublă.

– Are un început de sezon excelent! A reușit o dublă. Alberto Soro (Dinamo) – Mijlocașul spaniol a făcut un meci mare, contribuind la succesul roș-albilor cu un gol și o pasă decisivă.

– Mijlocașul spaniol a făcut un meci mare, contribuind la succesul roș-albilor cu un gol și o pasă decisivă. Risto Radunovic (FCSB) – Deși a fost utilizat pe un post inedit, experiența l-a ajutat să facă diferența la centrul terenului.

– Deși a fost utilizat pe un post inedit, experiența l-a ajutat să facă diferența la centrul terenului. Claudiu Petrila (FC Rapid) – Un joc solid. Calitatea sa tehnică s-a văzut și la gol, execuția fiind una rafinată.

Atacanți:

Alexandru Pop (Dinamo) – A fost un pericol mare pentru apărea adversă. A înscris un gol și a oferit o pasă decisivă.

– A fost un pericol mare pentru apărea adversă. A înscris un gol și a oferit o pasă decisivă. Stefan Drazic (CFR 1907 Cluj) – O prestație formidabilă: dublă și pasă decisivă la debut în Superligă.”

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Nuno Campos, desemnat antrenorul etapei a doua

Dacă în prima etapă, , de la Corvinul Hunedoara, acum acest rol i-a revenit lui Nuno Campos. Portughezul a obținut prima sa victorie pe banca lui Dinamo după halucinantul 5-1 cu Universitatea Craiova, amintit mai sus.

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Iată ce a precizat LPF în dreptul său: „Antrenorul etapei: Nuno Campos (Dinamo) – A pregătit excelent derby-ul cu Universitatea Craiova, reușind o victorie spectaculoasă.”