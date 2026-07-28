Sport

Echipa ideală a etapei 2 din SuperLiga. CFR Cluj, „premianta” rundei în viziunea LPF

LPF a întocmit echipa etapei a 2-a din SuperLiga. Succesul lui CFR Cluj cu 5-0 în fața celor de la FC Voluntari i-a adus cei mai mulți reprezentanți în formația ideală a rundei.
Mihai Dragomir
28.07.2026 | 20:16
Echipa ideala a etapei 2 din SuperLiga CFR Cluj premianta rundei in viziunea LPF
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LPF a transmis echipa etapei a 2-a. CFR Cluj are cei mai mulți reprezentanți. Foto: Sport Pictures.
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Liga Profesionistă de Fotbal a desemnat „primul 11” al rundei a doua din noul sezon, după ce meciul FC Botoșani – Rapid, scor 1-1, a tras cortina luni seară peste această etapă. CFR Cluj este echipa cu cei mai mulți reprezentanți, după un fabulos 5-0 cu nou promovata FC Voluntari.

Echipa ideală a celei de-a doua etape din SuperLiga

Victoriile obținute de CFR Cluj, 5-0 cu FC Voluntari, și de Dinamo, 5-1 cu Universitatea Craiova, au fost partidele care au avut cele mai mari scoruri din această etapă. Deși se află într-o situație precară din punct de vedere financiar, ardelenii au zburdat pe teren, iar LPF a inclus 4 jucători din formația lui Antonio Folha în echipa etapei.

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Cel de-al doilea meci numit este cu atât mai surprinzător cu cât „câinii” au anihilat campioana en-titre. Chiar dacă FCSB este singura echipă cu maxim de puncte după primele două runde, succesul dinamoviștilor în fața rivalei din provincie a cântărit mai mult.

Mai exact, rezultatul obținut le-a adus 3 reprezentanți în echipa ideală din această rundă, față de doar unul singur, din partea „roș-albaștrilor”. Primul „11” este completat cu câte un jucător de la formații precum Rapid, Farul și FC Argeș. Iată echipa etapei a 2-a, potrivit LPF:

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„Portar:

  • Alaa Bellaarouch (Dinamo) – A avut patru intervenții care au dat încredere echipei.

Fundași:

  • Dan Sîrbu (Farul Constanța) – A făcut perfect ambele faze de joc. S-a remarcat prin procentul de pase reușite în jumătatea adversă, 97 % (34 din 35).
  • Mario Tudose (FC Argeș) – A fost la înălțime pe toată durata partidei. Cu siguranță, a depășit statutul de speranță, devenind o certitudine la nivel de Superligă.
  • Aly Abeid (CFR 1907 Cluj) – Pe lângă jocul fără greșeală din defensivă, a pasat decisiv pentru primul gol înscris de echipa sa.
  • Mario Camora (CFR 1907 Cluj) – Intrat în repriza secundă, a marcat un gol, după o acțiune personală de toată frumusețea.

Mijlocași:

  • Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – Are un început de sezon excelent! A reușit o dublă.
  • Alberto Soro (Dinamo) – Mijlocașul spaniol a făcut un meci mare, contribuind la succesul roș-albilor cu un gol și o pasă decisivă.
  • Risto Radunovic (FCSB) – Deși a fost utilizat pe un post inedit, experiența l-a ajutat să facă diferența la centrul terenului.
  • Claudiu Petrila (FC Rapid) – Un joc solid. Calitatea sa tehnică s-a văzut și la gol, execuția fiind una rafinată.

Atacanți:

  • Alexandru Pop (Dinamo) – A fost un pericol mare pentru apărea adversă. A înscris un gol și a oferit o pasă decisivă.
  • Stefan Drazic (CFR 1907 Cluj) – O prestație formidabilă: dublă și pasă decisivă la debut în Superligă.”

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Nuno Campos, desemnat antrenorul etapei a doua

Dacă în prima etapă, antrenorul rundei a fost Florin Maxim, de la Corvinul Hunedoara, acum acest rol i-a revenit lui Nuno Campos. Portughezul a obținut prima sa victorie pe banca lui Dinamo după halucinantul 5-1 cu Universitatea Craiova, amintit mai sus.

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Iată ce a precizat LPF în dreptul său: „Antrenorul etapei: Nuno Campos (Dinamo) – A pregătit excelent derby-ul cu Universitatea Craiova, reușind o victorie spectaculoasă.”

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Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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