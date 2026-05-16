Echipa iubită de milioane de români tocmai şi-a anunțat dispariția! A făcut istorie în Anglia

FC România, cea mai cunoscută echipă a românilor din străinătate și care s-a fondat în urmă cu 20 de ani de mai mulți români stabiliți în Anglia, se desființează. Clubul nu mai poate continua în ligile de amatori din Anglia și a lansat în mediul online un comunicat amplu în acest sens. Vezi motivul din spatele dispariției echipei cu mulți simpatizanți chiar și din rândul străinilor.

FC România se desființează. Comunicatul clubului

Înființată în 2006 de mai mulți români stabiliți în Anglia, FC România și-a început aventura în Sunday League, cel mai de jos nivel din fotbalul britanic. Clubul din Cheshunt, oraș din sud-estul Angliei, nu a avut însă niciodată propria bază, fiind nevoită mereu să închirieze din Londra sau împrejurimi. Cum ultimul contract a expirat, iar proprietarii fie nu au găsit, fie chiar nu și-au permis să închirieze alta, s-a ajuns la decizia desființării echipei. Vestea a apărut sub forma unui comunicat pe rețelele sociale.

„FC România anunță că, după 20 de ani, clubul este nevoit să își înceteze activitatea la nivel de non-league football (n.r. nivel amator), din cauza lipsei unei baze sportive stabile pentru sezonul viitor. În ultimii 14 ani, FC România și-a desfășurat activitatea printr-un acord de groundshare (n.r. acord cu privire la împărțirea stadionului) cu Cheshunt FC. La începutul lunii februarie 2026, clubul a fost informat că, începând cu sezonul următor, nu va mai putea continua să folosească această bază sportivă.

În urma acestei situații, împreună cu membrii comitetului, am făcut demersuri pentru a identifica o nouă bază sportivă sau un nou acord de groundshare în Londra și în zonele din jurul Londrei. Din păcate, nu am reușit să găsim o soluție viabilă care să permită clubului să continue activitatea la standardele cerute de fotbalul non-league (n.r. nivel amator). De-a lungul anilor, FC România a avut 11 ani de participare în competiții prestigioase organizate de FA, precum FA Cup, FA Trophy și FA Vase. Clubul a fost mediatizat nu doar în Marea Britanie, ci și în Europa și Asia, apărând în publicații cunoscute și la posturi TV.

Numele FC România a fost afișat inclusiv pe legendarul stadion Wembley, un moment important de vizibilitate și mândrie pentru club și pentru comunitatea românească din Marea Britanie. Această decizie a fost luată ca urmare a imposibilității de a asigura o locație stabilă pentru meciurile oficiale și pentru desfășurarea activității clubului. Dorim să mulțumim tuturor jucătorilor, antrenorilor, voluntarilor, membrilor comitetului, sponsorilor, suporterilor și tuturor celor care au susținut FC România de-a lungul anilor. FC România a reprezentat timp de două decenii un proiect important pentru comunitatea românească din Marea Britanie și pentru fotbalul non-league din Anglia”, se arată în .

Reacțiile suporterilor după anunțul clubului

Comunicatul postat de FC România pe pagina oficială a strâns multe reacții. Suporteri, dar și foști colaboratori ai echipei au lăsat comentarii pline de regret la aflarea veștii despre desființarea clubului, unele povești atingând chiar o latură sentimentală profundă. „O veste foarte tristă, am avut parte de momente fantastice și suntem mândri să devenim parte a familiei FC România. A fost o plăcere să vedem atât de mulți jucători talentați și un stil de fotbal pozitiv. Să stau pe o placă de beton înghețată într-o seară ploioasă de miercuri, cu 30 de români nebuni, o tobă și niște lichid limpede într-o sticlă de Coca-Cola uzată, asta înseamnă fotbalul din ligă inferioară! Apoi, a fost familia care ne-a sărbătorit logodna și tot sprijinul pe care mi l-ați oferit în timpul bolii mele nu va fi uitat niciodată. Încă o dată, Haide Lupii!”, a fost comentariul unui internaut.

„Timpul petrecut la FC România a fost absolut incredibil. La început, am fost foarte aproape să devenim o echipă și mai bună decât eram la Etapa 4, dar din păcate, limitările financiare ne-au împiedicat să ajungem la următoarea etapă a clasamentului și să devenim echipa pe care credeam cu adevărat că putem fi. Unele dintre cele mai speciale amintiri ale mele au fost călătoriile cu autocarul la meciurile Cupei FA și la meciurile în deplasare – legătura dintre echipă în timpul acelor călătorii a fost de nedescris. Ceea ce a fost și mai satisfăcător pentru mine au fost prieteniile pe care le-am legat.…”, a fost un alt comentariu.

„Mă întristează foarte mult să aud asta. Am fost un fan înfocat al clubului vostru minunat, dar din păcate nu am ajuns niciodată la niciun meci! Îmi cer scuze suporterilor și oficialilor clubului care au construit clubul de la zero! Cu cele mai bune urări”, a mai scris un alt fan.

Performanțele atinse de FC România

Cea mai mare performanță a celor porecliți „The Wolves” (n.r. – Lupii) s-a petrecut în sezonul 2014/2015. Atunci, FC România a ajuns până în turul 2 al Cupei Angliei, fiind eliminată cu 2-3 de Sutton United. Clubul a reușit de-a lungul timpului să promoveze din Sunday League până în Isthmian League, o ligă semi-profesionistă din Anglia.

În actualul lot al echipei se află și un fost câștigător de , dar și de . Mai exact, Marius Leca (25 de ani), a obținut aceste două trofee când era legitimat la Viitorul (actuala Farul), evoluând chiar în finala Supercupei câștigate cu CFR Cluj (scor 1-0, iulie 2019).