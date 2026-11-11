Sport

Echipa la care a mers Andrei Șucu în acest sezon e amenințată cu depunctarea! 6 jucători își așteaptă banii

Emanuel Roșu
11.11.2026 | 19:15
Echipa la care a mers Andrei Sucu in acest sezon e amenintata cu depunctarea 6 jucatori isi asteapta banii
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Șucu a jucat un meci la CSL Ștefănești în acest sezon. FOTO: colaj FANATIK
CSL Ștefănești se acomodează greu cu viața din liga a doua. Clubul de lângă București riscă depunctarea din cauza datoriilor către jucători.
ADVERTISEMENT

Pe lista cauzelor aflate pe rol la Comisia de Disciplină și Etică a FRF sunt nu mai puțin de 6 dosare în care Ștefăneștiului i se cere să-și achite restanțele către fotbaliști. Ionuț Tudorache, Mihai Tudose, Alexandru Zaharia, Eric Alima, Vlad Gîsă și Andrei Zătreanu au cerut ajutorul instanțelor sportive pentru a-și recupera sume de bani care nu le-au fost plătite. În 3 dintre cazuri, Comisia a cerut ca plata să fie făcută până pe 2 decembrie. Restul urmează a fi judecate. Din informațiile FANATIK, și alți jucători de la Ștefănești vor să se adreseze Comisiei FRF. În cazul în care clubul nu face rost de bani, va pierde puncte, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani cu FCU Craiova și cu CS Mioceni.

CSL Ștefănești tremură în zona periculoasă a clasamentului din B

Ștefăneștiul e pe locul 20 în liga a doua, după 13 etape, cu 9 puncte. Are 3 victorii, ultima chiar în etapa a 13-a, în deplasarea cu Șelimbăr. Din informațiile FANATIK, nu doar jucătorii sunt neplătiți. Există mari probleme financiare în tot clubul. Vestea bună e că o rezolvare provizorie este așteptată până la finalul lunii, după deblocarea unor sume de la administrația locală.

ADVERTISEMENT

CSL Ștefănești este nou-promovată în liga secundă. Conflictele dintre fosta și actuala conducere au creat dificultăți în administrarea clubului. Surse din interior spun că, în ciuda situației grele, Ștefăneștiul nu a renunțat să lupte și va face tot posibilul pentru a scăpa de retrogradare. Scenariul negru schițat de contestatarii actualei ierarhii de la CSL Ștefănești prevede retragerea echipei din competiție înainte de finalul acesteia. Oficial, varianta este respinsă categoric de primarul comunei și de președintele desemnat al echipei de fotbal.

CSL Ștefănești are parteneriat cu Rapidul și poate lua jucători în fiecare etapă. Andrei Șucu e printre ei

O noua regulă implementată de FRF din acest sezon le permite cluburilor din prima ligă să aibă „afiliați” în B, cărora să le trimită jucători. Rapid are un astfel de parteneriat chiar cu CSL Ștefănești. În baza înțelegerii, 5 dintre jucătorii de la prima echipă pot fi „pasați” în liga a doua, înainte de fiecare etapă. Inclusiv Andrei Șucu. fiul patronului rapidist Dan Șucu, s-a aflat în această situație, în luna august, când a fost folosit o repriză de Ștefănești în victoria cu Cetatea Suceava (3-1).

ADVERTISEMENT
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe,...
Digi24.ro
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe, semnalată de către Remus Ștefureac, șeful INSCOP

De la Rapid pot merge la Ștefănești Bogdan Ungureanu, Ștefan Senciuc, Andrei Șucu, Andrei Niculcea și Mihai Grosu. Senciuc are 7 prezențe la clubul de lângă București. Ungureanu e tot mai important pentru prima echipă, Șucu a primit și el minute din partea lui Pancu, în timp ce Niculcea și Grosu sunt jucați la grupele de juniori ale Rapidului.

ADVERTISEMENT
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de...
Digisport.ro
A murit, după ”8 minute de iad” pe un pat din spitalul de psihiatrie: 4 persoane au fost arestate! Au publicat imaginile
  • 2 apariții are Andrei Șucu la echipa de seniori a Rapidului în acest sezon
csl stefanesti
Cauzele executorii de pe rolul Comisiei de Disciplină. Foto: captură frf.ro
Gigi Becali a găsit vinovatul pentru haosul de la FCSB: „Iau măsuri fără...
Fanatik
Gigi Becali a găsit vinovatul pentru haosul de la FCSB: „Iau măsuri fără precedent!”
Stadionul de 270 milioane de euro este aproape gata! Va fi printre primele...
Fanatik
Stadionul de 270 milioane de euro este aproape gata! Va fi printre primele 3 din lume. Galerie foto
Câte bilete s-au vândut, cu 3 zile înainte de România – Polonia. Gică...
Fanatik
Câte bilete s-au vândut, cu 3 zile înainte de România – Polonia. Gică Hagi, susținere masivă!
Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
Parteneri
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce...
iamsport.ro
MM Stoica l-a ironizat pe antrenorul de la FCSB: 'Uitați-vă la ăsta, ce penibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!