Echipa la care a mers Andrei Șucu în acest sezon e amenințată cu depunctarea! 6 jucători își așteaptă banii

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Pe lista cauzelor aflate pe rol la Comisia de Disciplină și Etică a FRF sunt nu mai puțin de 6 dosare în care Ștefăneștiului i se cere să-și achite restanțele către fotbaliști. Ionuț Tudorache, Mihai Tudose, Alexandru Zaharia, Eric Alima, Vlad Gîsă și Andrei Zătreanu au cerut ajutorul instanțelor sportive pentru a-și recupera sume de bani care nu le-au fost plătite. În 3 dintre cazuri, Comisia a cerut ca plata să fie făcută până pe 2 decembrie. Restul urmează a fi judecate. Din informațiile FANATIK, și alți jucători de la Ștefănești vor să se adreseze Comisiei FRF. În cazul în care clubul nu face rost de bani, va pierde puncte, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani cu FCU Craiova și cu CS Mioceni.

CSL Ștefănești tremură în zona periculoasă a clasamentului din B

Ștefăneștiul e pe locul 20 în liga a doua, după 13 etape, cu 9 puncte. Are 3 victorii, ultima chiar în etapa a 13-a, în deplasarea cu Șelimbăr. Din informațiile FANATIK, nu doar jucătorii sunt neplătiți. Există mari probleme financiare în tot clubul. Vestea bună e că o rezolvare provizorie este așteptată până la finalul lunii, după deblocarea unor sume de la administrația locală.

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CSL Ștefănești este nou-promovată în liga secundă. Conflictele dintre fosta și actuala conducere au creat dificultăți în administrarea clubului. Surse din interior spun că, în ciuda situației grele, Ștefăneștiul nu a renunțat să lupte și va face tot posibilul pentru a scăpa de retrogradare. Scenariul negru schițat de contestatarii actualei ierarhii de la CSL Ștefănești prevede retragerea echipei din competiție înainte de finalul acesteia. Oficial, varianta este respinsă categoric de primarul comunei și de președintele desemnat al echipei de fotbal.

CSL Ștefănești are parteneriat cu Rapidul și poate lua jucători în fiecare etapă. Andrei Șucu e printre ei

O noua regulă implementată de FRF din acest sezon le permite cluburilor din prima ligă să aibă „afiliați” în B, cărora să le trimită jucători. Rapid are un astfel de parteneriat chiar cu CSL Ștefănești. În baza înțelegerii, 5 dintre jucătorii de la prima echipă pot fi „pasați” în liga a doua, înainte de fiecare etapă. Inclusiv Andrei Șucu. fiul patronului rapidist Dan Șucu, s-a aflat în această situație, în luna august, când în victoria cu Cetatea Suceava (3-1).

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De la Rapid pot merge la Ștefănești Bogdan Ungureanu, Ștefan Senciuc, Andrei Șucu, Andrei Niculcea și Mihai Grosu. Senciuc are 7 prezențe la clubul de lângă București. Ungureanu e tot mai important pentru prima echipă, , în timp ce Niculcea și Grosu sunt jucați la grupele de juniori ale Rapidului.

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