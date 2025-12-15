Echipa la care Adrian Mutu a scris istorie a ajuns rușinea Italiei. Decizie fără precedent luată de șefii clubului

ADVERTISEMENT

15 meciuri jucate, zero victorii, șase puncte și ultimul loc în clasament. Aceasta este situația în care se află Fiorentina, echipă la care

Fiorentina s-a scufundat și mai tare, după etapa de ieri, în care a pierdut pe teren propriu, scor 1-2 cu Verona, echipă care are și ea destule probleme în acest sezon. Formația viola a încasat golul înfrângerii în minutul 90 plus 3.

Eșecul a dinamitat atmosfera din tribune, fanii cerând socoteală unei echipe care nu duce totuși lipsă de nume. La Fiorentina joacă David De Gea, Moise Kean, Edin Dzeko, Albert Guðmundsson, Luca Ranieri, Amir Richardson, Nicolò Fagioli sau Jacoppo Fazzini, toți fotbaliști de națională.

Prăbușirea Fiorentinei este greu explicabilă, ținând cont că sezonul trecut, echipa a terminat pe locul 6 în Serie A și s-a calificat în Conference League. Competiție în care italienii se simt relativ bine. Sunt pe locul 11, cu trei victorii obținute și două înfrângeri suferite.

Echipa nu-și revine nici după demiterea lui Stefano Pioli

Fiorentina s-a despărțit în vară de antrenorul Rafaelle Palladino, plecat la Atalanta, în locul lui Gasperini, care a ajuns la Roma. În locul său a fost adus Stefani Pioli, tehnician cu mare experiență, fost inclusiv la Inter, Milan, Bologna, Lazio, Bologna și Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo.

Pioli a fost demis în noiembrie și, după o etapă de interimat asigurată de Daniele Galloppa, echipa a intrat pe mâinile lui Paolo Vanoli, care sezonul trecut a pregătit AC Torino. Nici el n-a reușit să pună echipa pe picioare, astfel că după 15 etape, Fiorentina are doar 6 puncte. Cu opt mai puțin decât Parma, prima echipă aflată peste linia retrogradării.

Fiorentina are cea mai slabă apărare (26 goluri primite – la fel ca Torino) și al treilea cel mai slab atac (12 goluri marcate – Parma și Pisa au câte zece goluri). Din acestea rezultă cel mai slab golaveraj, minus 14.

Fotbaliștii au intrat în silenzio stampa și în cantonament pe termen nelimitat

După înfrângerea cu Verona, conducerea clubului a hotărât să oprească orice comunicare cu presa. În plus, echipa a fost trimisă într-un cantonament pe termen nedeterminat, la baza de pregătire Viola Park.

Nimeni nu va ieși de acolo până miercuri, când va pleca spre Lausanne. Joi, în Elveția, Fiorentina va juca acolo ultimul meci din faza grupei din Conference League, având șanse de calificare în fazele eliminatorii ale competiției. Fiorentina a fost de două ori în finala competiției, dar a pierdut de fiecare dată: 1-2 cu West Ham (2023) și 0-1 cu Olympiakos (2024).

Pe locul doi este AC Milan, care s-a încurcat acasă cu Sassuolo, 2-2, și a rămas cu 32 de puncte. Campioana Napoli este pe locul 3, cu 31 de puncte. Genoa, patronată de Dan Șucu, la care Nicolae Stanciu e tot rezervă neutilizată, este a 16-a, cu 14 puncte, iar Pisa, unde joacă Marius Marin, e pe locul 19, penultimul în clasament.