Echipa la care Cristiano Ronaldo ar putea fi coleg cu fiul său. Când s-ar putea întâmpla acest lucru

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, ar putea juca în viitorul apropiat alături de fiul său în aceeași echipă. Deși nu are nici 16 ani împliniți, Cristiano Ronaldo Jr. impresionează în acest moment, iar zilele până când acesta va fi coleg cu tatăl său în ofensiva unei formații sunt numărate. Însuși Fabrizio Romano, ”Regele transferurilor”, a confirmat informația.

Cristiano Ronaldo și fiul său ar putea fi colegi. Clubul unde cei doi pot juca pentru prima dată împreună

Un moment istoric ar putea avea loc în sezonul 2026-2027 în fotbalul mondial. Liderul din Liga Profesională Saudită, Al Nassr are în pla o măsură care, dacă s-a concretiza, ar reprezenta un moment istoric. Echipa din Asia analizează serios posibilitatea ca Cristiano Ronaldo Jr., în vârstă de doar 15 ani și fiul cel mare al portughezului care a scris istorie în fotbalul european, să facă parte din echipa principală la antrenamente începând cu sezonul viitor. Sunt informații oferite de Fabrizio Romano și portalul Al-Weeam News, notează .

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, și-a exprimat de mult timp dorința de a juca într-o zi fotbal profesionist alături de fiul său cel mare. ”Mi-ar plăcea, mi-ar plăcea foarte mult. Nu este neapărat o obsesie, dar mi-ar plăcea. Vom vedea. Depinde doar de el. Își va urma calea, drumul în carieră. Voi fi un tată mândru, voi fi mândru de orice vrea să facă”, spunea CR7 în urmă cu ceva timp.

, a avut perioade în care a fost legitimat la diferite cluburi unde a jucat și tatăl său: Juventus, Manchester United și, recent, Al Nassr. De asemenea, a dat probe de joc la echipele de juniori ale lui Real Madrid. În plus, a jucat și pentru selecționata de tineret a Portugaliei.

Deși născut în Statele Unite ale Americii, Ronaldo Jr. a ales să reprezinte Portugalia la nivel internațional. El a fost convocat pentru prima dată în echipa de tineret lusitană în luna mai a anului trecut. A debutat împotriva Japoniei în Turneul Internațional Vlatko Markovic și de atunci și-a reprezentat țara la nivel U17.

Cristiano Ronaldo Jr., coleg în atac cu tatăl său?

Ronaldo Jr. joacă pe postul de atacant, la fel ca tatăl său. El este însă polivalent și poate fi folosit fie pe flanc, fie în zona centrală a terenului. La începutul acestui an, în presa internațională s-a relatat că tânărul de 16 ani s-a antrenat la academia lui Real Madrid în vederea unei posibile mutări în Spania în viitor.

Fiul lui CR 7 și-a construit deja o reputație solidă în echipa de tineret a echipei tatălui său. El este în prezent o piesă de bază pentru echipa Al Nassr U16. A marcat primul său hat-trick din carieră într-o victorie cu 4-3 împotriva lui Al Fayha în aprilie 2026.

Cristiano Ronaldo Jr socring a hat-trick 🎯 Like father, like son 😎 — BeSoccer (@besoccer_com)

Ronaldo Jr. are un început remarcabil în cariera sa internațională, câștigând trei titluri de juniori cu Portugalia în mai puțin de un an. A marcat de două ori în finală, câștigând Turneul Vlatko Markovic U15 în mai 2025. De asemenea, a câștigat Cupa Federației de Fotbal cu U16 în noiembrie 2025. La aceste trofee s-a adăugat Turneul Internațional Algarve în februarie 2026. Până la vârsta de 15 ani, câștigase deja trei trofee internaționale la tineret, depășind chiar și recordul tatălui său la acea vreme.

🚨 Al Nassr are considering to bring Cristiano Ronaldo Jr with the first team in training from next season. He’s turning 16 in June and Al Nassr are closely monitoring his development + best options for his pathway. Inclusion in first squad is an option, as report. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)

Ce planuri are Cristiano Ronaldo în fotbalul profesionist

. Portughezul are contract până în iunie 2027. Ce se va întâmpla după Cupa Mondială este încă neclar. Un lucru este însă sigur: este puțin probabil ca CR7 să se retragă din activitate înainte de a atinge pragul istoric de 1000 de goluri marcate.

Dacă aceste planuri vor merge mai departe în sezonul 2026-2027, fotbalul s-ar putea apropia de un moment istoric: Cristiano Ronaldo și Cristiano Ronaldo Jr. colegi în avanposturi la Al Nassr.