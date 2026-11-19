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Atacantul cu origini palestiniene al Craiovei pare pregătit să facă pasul următor în această iarnă, însă patronul Mihai Rotaru nu vrea să audă de nicio ofertă sub 5 milioane de euro. Gică Craioveanu anunța că Getafe ar fi una dintre echipele interesante, însă destinația atacantului pare să fie alta.

Assad Al-Hamlawi va fi vândut în această iarnă doar pe oferte mai mari de 5 milioane de euro

În trecut, Assad a fost aproape să meargă la Pyramids în Egipt, însă cele două părți nu s-au înțeles la prețul de transfer. Fotbalistul pe care Universitatea Craiova a plătit 1 milion de euro celor de la Slask Wroclaw ar fi urmărit atent de mai multe echipe din Europa, dar și din țările arabe.

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Conform Digisport.ro, Cairo şi Pyramids. Inclusiv egiptenii ar fi dispuși să reia negocierile și să crească oferta, dacă situația o va cere. Până atunci, Universitatea Craiova trebuie să se concentreze pe câștigat restul partidelor din acest an, majoritatea în campionat.

Assad Al-Hamlawi speră să ajungă la Real Madrid într-o zi

Atacantul a mărturisit într-un interviu acordat Prima Sport că speră ca într-o zi să ajungă la Real Madrid, însă nu ar face o mare tragedie dacă acest lucru nu s-ar întâmpla. „Visul meu de mic copil era să ajung să joc pentru Real Madrid, dar cu cât îmbătrâneşti devii realist şi pentru mine obiectivul principal este să mă bucur de fotbal şi să fiu fericit”, a declarat Al Hamlawi.

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Între timp, atacantul a vorbit despre pasiunile și fobiile sale. „Cred că singurul lucru pe care îl urăsc este că nu există o plajă aproape, dar în rest, nu am de ce să mă plâng. Bomboanele suedeze, cred. Sunt prea bune. Cea mai mare frică este să zbor sau să sar cu paraşuta. Oamenii nu ştiu asta. Sunt foarte speriat atunci când decolăm şi cred că deja jumătate de echipă ştie asta.„, a spus palestinianul, pentru Prima Sport.