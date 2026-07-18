Echipa la care se transferă Mihai Lixandru. Va fi coleg cu fotbalistul dorit cu insistență de Gigi Becali

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Plecarea lui Mihai Lixandru de la FCSB era preconizată de mai mult timp, dar nu se știa decât faptul că va merge în zona Golfului. În cele din urmă, numele echipei unde se va transfera fotbalistul s-a aflat.

La ce echipă se va transfera Mihai Lixandru

După meciul câștigat de FCSB în prima etapă a Superligii, scor 2-0 cu FC Argeș, de mijlocașul Mihai Lixandru, pentru al cărui transfer a obținut 600.000 de euro, dar nu a știu să spună la ce formație va ajunge acesta.

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Fotbalistul va merge în Arabia Saudită, cel mai puternic campionat din zona Golfului. Conform , Lixandru va evolua pentru Al-Fateh, echipă care l-a achiziționat în această vară și pe Kennedy Boateng, fostul fundaș de la Dinamo care a fost dorit insistent și de Becali.

Ieșit din calculele pentru un post de titular la FCSB, Lixandru și-a dorit foarte mult să plece în străinătate. El a mai avut oferte din MLS și din Europa, dar a decis să aleagă în cele din urmă Arabia Saudită.

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Mihai Lixandru, coleg cu Kennedy Boateng la arabi

La Al-Fateh, Mihai Lixandru se va întâlni cu Kennedy Boateng, rivalul din SuperLiga. Fundașul central togolez și-a încheiat contractul cu Dinamo la finalul sezonului trecut și .

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Internaționalul togolez a fost dorit insistent de Gigi Becali la FCSB, a mai avut oferte din China sau Turcia, dar a ales să meargă la Al-Fateh, care i-a îndeplinit cerința și i-a dat 900.000 de euro la semnătură.

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Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, patronul ”roș-albaștrilor” a mărturisit că tocmai la FCSB.

”Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!”, declarat Becali, la începutul lunii iunie.