Poli Timișoara atacă promovarea în SuperLiga! Căpitanul echipei tocmai a semnat după alte 5 transferuri

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Promovată în vară în Liga a 2-a de fotbal, după ce a ratat în precedenții doi ani obiectivul, Știința Poli Timișoara se pregătește să devină o forță în fotbalul românesc. Conform unor surse din cadrul clubului bănățean, timișorenii cochetează chiar cu ideea de a forța în acest an promovarea în Superliga. Pentru aceasta, „alb-violeții” au demarat o amplă campanie de întărire a lotului. Poli Timișoara, care l-a cooptat pe fostul internațional Iosif Rotariu în Departamentul de Scouting, a transferat deja cinci jucători cunoscuți și sunt la un pas de a anunța o nouă achiziție.

Poli Timișoara atacă promovarea în SuperLiga! Ce transferuri a făcut echipa lui Dan Alexa

Timișoara, care e antrenată de Dan Alexa, i-a prezentat deja pe Andrei Artean (32 de ani, mijlocaș, Universitatea Cluj), Aurelian Chițu (35 de ani, atacant, FC Hermannstadt), Stephan Drăghici (28 de ani, mijlocaș, Steaua București), Mihai Dolghi (23 ani, mijlocaș, ACSM Reșița) și Mihai Bonț (19 ani, atacant, Sănătatea Cluj).

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Artean are peste 300 de meciuri în Superliga, iar Chițu, care are și două selecții sub tricolor, a punctat de 65 de ori în 318 meciuri jucate în elita României. Drăghici, pentru care U Craiova plătea 50.000 de euro când fostul internațional de tineret avea 18 ani, a jucat în ultimele cinci sezoane la Steaua, unde a fost căpitan de echipă. Dolghi are 28 de selecții la naționalele de juniori și tineret ale Republicii Moldova, iar Bonț a punctat de opt ori în ultima stagiune.

Timișoara bate Farul pe piața transferurilor

, Dinu Bara, a anunțat că zilele acestea vine următorul transfer. Ținta lui Bara a fost un alt căpitan de echipă al unei echipe de tradiție, Ștefan Ștefanovici, de la Politehnica Iași. Potrivit informațiilor deținute de FANATIK, pentru transferul lui Ștefanovici s-au plătit 35.000 de euro, iar clubul din Copou va avea un procent de 15% dintr-o vânzare ulterioară.

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Jucător de bandă stângă, Ștefanovici, cu 20 de selecții la naționalele de juniori, unde a fost și căpitan de echipă, și tineret, are 24 de ani. Născut la Iași și format la Sporting Juniorul Vaslui, f . El a preferat însă Timișoara, mutarea fiind deja oficializată.

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