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Poli Timișoara atacă promovarea în SuperLiga! Căpitanul echipei tocmai a semnat după alte 5 transferuri

Poli Timișoara renaște după promovarea în Liga 2! Echipa lui Dan Alexa atacă SuperLiga cu transferuri pe bandă rulantă. Cine a semnat cu bănățenii?
Ovidiu Minea
08.06.2026 | 18:30
Poli Timisoara ataca promovarea in SuperLiga Capitanul echipei tocmai a semnat dupa alte 5 transferuri
SPECIAL FANATIK
Un club de tradiție din România a transferat un căpitan al rivalei. Foto: sportpictures
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Promovată în vară în Liga a 2-a de fotbal, după ce a ratat în precedenții doi ani obiectivul, Știința Poli Timișoara se pregătește să devină o forță în fotbalul românesc. Conform unor surse din cadrul clubului bănățean, timișorenii cochetează chiar cu ideea de a forța în acest an promovarea în Superliga. Pentru aceasta, „alb-violeții” au demarat o amplă campanie de întărire a lotului. Poli Timișoara, care l-a cooptat pe fostul internațional Iosif Rotariu în Departamentul de Scouting, a transferat deja cinci jucători cunoscuți și sunt la un pas de a anunța o nouă achiziție.

Poli Timișoara atacă promovarea în SuperLiga! Ce transferuri a făcut echipa lui Dan Alexa

Timișoara, care e antrenată de Dan Alexa, i-a prezentat deja pe Andrei Artean (32 de ani, mijlocaș, Universitatea Cluj), Aurelian Chițu (35 de ani, atacant, FC Hermannstadt), Stephan Drăghici (28 de ani, mijlocaș, Steaua București), Mihai Dolghi (23 ani, mijlocaș, ACSM Reșița) și Mihai Bonț (19 ani, atacant, Sănătatea Cluj).

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Artean are peste 300 de meciuri în Superliga, iar Chițu, care are și două selecții sub tricolor, a punctat de 65 de ori în 318 meciuri jucate în elita României. Drăghici, pentru care U Craiova plătea 50.000 de euro când fostul internațional de tineret avea 18 ani, a jucat în ultimele cinci sezoane la Steaua, unde a fost căpitan de echipă. Dolghi are 28 de selecții la naționalele de juniori și tineret ale Republicii Moldova, iar Bonț a punctat de opt ori în ultima stagiune.

Timișoara bate Farul pe piața transferurilor

Recent, directorul general al grupării timișorene, Dinu Bara, a anunțat că zilele acestea vine următorul transfer. Ținta lui Bara a fost un alt căpitan de echipă al unei echipe de tradiție, Ștefan Ștefanovici, de la Politehnica Iași. Potrivit informațiilor deținute de FANATIK, pentru transferul lui Ștefanovici s-au plătit 35.000 de euro, iar clubul din Copou va avea un procent de 15% dintr-o vânzare ulterioară.

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Jucător de bandă stângă, Ștefanovici, cu 20 de selecții la naționalele de juniori, unde a fost și căpitan de echipă, și tineret, are 24 de ani. Născut la Iași și format la Sporting Juniorul Vaslui, fotbalistul a mai fost curtat insistent în această vară și de Farul Constanța. El a preferat însă Timișoara, mutarea fiind deja oficializată.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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