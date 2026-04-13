Echipa lui Dan Șucu, scandal-monstru în Italia! S-a lăsat cu două eliminări

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani), s-a îndepărtat și mai mult de zona retrogradării după ce a obținut un succes important, 2-1 pe teren propriu contra lui Sassuolo. La pauza meciului, doi fotbaliști, câte unul de la fiecare echipă, au fost eliminați de „centralul” Antonio Rapuano, după un incident petrecut pe tunel. De la ce a pornit totul.

Scandal la pauza meciului Genoa – Sassuolo. Doi jucători au fost eliminați

Genoa se afla în avantaj la finalul primei reprize, 1-0, după un gol înscris de Ruslan Malinovskyi în minutul 18. După ce arbitrul a fluierat sfârșitul primei părți, a existat un conflict pe tunel, iar doi fotbaliști au fost eliminați: Mikael Egill Ellertsson de la gazde și Domenico Berardi de la oaspeți. E posibil ca tensiunile să fi pornit de la o fază petrecută spre finalul reprizei, când Sabelli a depășit spectaculos doi adversari și a fost dărâmat, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.

Așadar, partea secundă a început cu ambele echipe în 10 oameni, iar oaspeții au reușit să egaleze prin canadianul Ismael Kone. Din fericire pentru gruparea patronată de Dan Șucu, Caleb Ekuban a marcat golul decisiv în minutul 84, iar Genoa a obținut o nouă victorie, după eșecurile suferite în ultimele două runde, 0-2 cu Udinese și .

Probleme mari pentru Genoa înainte de meciul cu Pisa

Daniele De Rossi se va confrunta cu un număr important de absențe pentru următorul meci al celor de la Genoa, cel cu Pisa de pe 19 aprilie. Evident, Mikael Egill Ellertsson va fi indisponibil după cartonașul roșu încasat, dar „grifonii” vor avea și alți doi jucători suspendați pentru cumul de cartonașe galbene: Ruslan Malinovskyi și Morten Frendrup.

De asemenea, există și fotbaliști cu probleme medicale. Pentru meciul cu Sassuolo, au fost indisponibili patru jucători: Maxwel Cornet, Brooke Norton-Cuffy, Jean Onana și portarul împrumutat de la Rapid, Benjamin Siegrist. și s-a îndepărtat la 9 lungimi de zona retrogradării.