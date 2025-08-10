Echipa lui face furori în Europa, dar internaționalul român a fost pus pe liber fără nicio explicație

Celje, fosta campioană a Sloveniei în sezonul 2023-2024, a furnizat supriza în Conference League, acolo unde a zdrobit-o pe Lugano, echipa eliminată de CFR Cluj în preliminariile Ligii Europa. Din lotul echipei Slovene nu a făcut însă parte și Marco Dulca, internaționalul român care a fost cu naționala Olimpică la JO de la Tokyo.

Marco Dulca a fost pus pe liber de Celje

, scor șoc, ținând cont de diferența de valoare dintre cele două echipe. La succesul slovenilor nu a participat și Marco Dulca, deoarece el a fost pus pe liber, în ciuda faptului că mai are un an de contract.

Fotbalistul român de 26 de ani s-a alăturat echipei în 2023 și în primul sezon a câștigat campionatul

Dulca a fost rezervă neutilizată în acele dispute și nu s-a aflat în lot nici la finala Cupei, prevestind ce urma să se întâmple în vară. Clubul nu îl mai ia în calcul și l-a pus pe liber, putând să plece fără pretenții financiare, chiar dacă mai are un an de contract.

Poate pleca fără pretenții financiare

Marco Dulca nu a făcut nici pregătirea de vară, ci s-a pregătit singur, așteptând concretizarea unei oferte, preferabil tot din străinătate. Cota lui de piață este de 275.000 de euro, iar ultima partidă jucată a fost în luna mai. În total, în două sezoane la Celje, el a bifat 54 de meciuri și a marcat un gol, în toate competițiile.

Dulca s-a format la Universitatea Cluj, dar a terminat junioratul în Anglia, la Swansea. De acolo, el a ajuns la Viitorul. A mai jucat la Chindia și FCSB, după care a plecat în străinătate. Este fost internațional de tineret și a participat cu România la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Relația cu Mihaela Buzărnescu s-a terminat urât

În urmă cu doi ani, Marco a avut o relație cu tenismena Mihaela Buzărnescu, mai mare cu zece ani decât el. Aceasta l-a acuzat de abuz și violență, povestea lor de dragoste terminându-se urât.

„Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Sunt atât de recunoscătoare că am revenit după accidentare și că pot juca din nou.

În viața personală am pus totul pe tavă, m-am implicat total, la fel cum o fac și în viața profesională. Dumnezeu știe prin ce am trecut, dar eu am fost cea care a acceptat insultele, umilințele, accidentările, acuzațiile produse de imaginația lui. Ce abuz mental!

Aceste lucruri lasă urme. Toate relele pe care le-am primit și prin care am trecut se vor transforma în ceva bun pentru mine, într-un anumit moment”, a spus Mihaela Buzărnescu în momentul despărțirii.

Fotbalistul nu a vrut să intre într-un conflict cu ea, limitându-se a preciza că are o educație care nu-i permite asta.