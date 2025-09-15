Echipa lui Florinel Coman, meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa a condus cu 2-0, însă ce a urmat e de domeniul fantasticului. Cum s-a descurcat atacantul român

După ce nu a confirmat în Serie A, Internaționalul român a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei, acolo unde echipa sa a întâlnit-o pe fosta formație a lui Cosmin Olăroiu.

Florinel Coman a fost pe teren într-un meci nebun! Ce s-a întâmplat în Al Sharjah – Al-Gharafa

Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, a început cu stângul parcursul în noul sezon de Liga Campionilor Asiei, deși părea că are meciul sub control total. Fostul atacant al lui FCSB a fost titular în meciul contra lui Al Sharjah, iar qatarezii conduceau cu 2-0 la pauză prin golurile lui Brahimi și Joselu, fostul vârf al lui Real Madrid.

Echipa a picat într-un con de umbră imediat după pauză, iar a restabilit egalitatea în doar două minute. Internaționalul român a părăsit terenul în minutul 62, iar Al-Gharafa a trecut din nou în avantaj 10 minute mai târziu, prin același Joselu.

Al-Gharafa a rămas în „10” în minutul 86, iar Al Sharjah s-a dezlănțuit total, înscriind în minutele 90 +1 și 90 +10, iar scorul final a fost 4-3 pentru formația din Emiratele Arabe Unite.

Cum s-a descurcat Florinel Coman și ce notă a primit pentru prestația sa în Al Sharjah – Al-Gharafa 4-3

Din păcate, Florinel Coman a făcut un meci slab pentru Al-Gharafa și a fost cel mai absent jucător din atacul qatarezilor. În cele 62 de minute jucate, extrema stângă a atins mingea de doar 19 ori și nu și-a câștigat nici măcar un duel împotriva adversarului direct.

Internaționalul român nu a reușit să creeze nicio fază periculoasă și a oferit doar 8 pase corecte în ora de joc în care s-a aflat pe teren. În concluzie, prestația sa a fost execrabilă, în contextul în care echipa sa conducea cu 2-0 la pauză și a dominat prima repriză. Cei de la Sofascore i-au acordat lui Florinel Coman calificativul 5.9.