Sport

Echipa lui Florinel Coman, meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa a condus cu 2-0, însă ce a urmat e de domeniul fantasticului. Cum s-a descurcat atacantul român

Florinel Coman a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei! Al-Gharafa o conducea la pauză cu 2-0 pe fosta echipă a lui Olăroiu, însă finalul i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Ciprian Păvăleanu
15.09.2025 | 19:05
Echipa lui Florinel Coman meci nebun in Liga Campionilor Asiei AlGharafa a condus cu 20 insa ce a urmat e de domeniul fantasticului Cum sa descurcat atacantul roman
ULTIMA ORĂ
Cum s-a descurcat Florinel Coman în primul meci al lui Al-Gharafa din Liga Campionilor Asiei. Foto: Colaj FANATIK

După ce nu a confirmat în Serie A, Florinel Coman a revenit în Qatar, la Al-Gharafa. Internaționalul român a trăit un meci nebun în Liga Campionilor Asiei, acolo unde echipa sa a întâlnit-o pe fosta formație a lui Cosmin Olăroiu.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman a fost pe teren într-un meci nebun! Ce s-a întâmplat în Al Sharjah – Al-Gharafa

Al-Gharafa, echipa lui Florinel Coman, a început cu stângul parcursul în noul sezon de Liga Campionilor Asiei, deși părea că are meciul sub control total. Fostul atacant al lui FCSB a fost titular în meciul contra lui Al Sharjah, iar qatarezii conduceau cu 2-0 la pauză prin golurile lui Brahimi și Joselu, fostul vârf al lui Real Madrid.

Echipa a picat într-un con de umbră imediat după pauză, iar fosta echipă a lui „Oli” a restabilit egalitatea în doar două minute. Internaționalul român a părăsit terenul în minutul 62, iar Al-Gharafa a trecut din nou în avantaj 10 minute mai târziu, prin același Joselu.

ADVERTISEMENT

Al-Gharafa a rămas în „10” în minutul 86, iar Al Sharjah s-a dezlănțuit total, înscriind în minutele 90 +1 și 90 +10, iar scorul final a fost 4-3 pentru formația din Emiratele Arabe Unite.

Cum s-a descurcat Florinel Coman și ce notă a primit pentru prestația sa în Al Sharjah – Al-Gharafa 4-3

Din păcate, Florinel Coman a făcut un meci slab pentru Al-Gharafa și a fost cel mai absent jucător din atacul qatarezilor. În cele 62 de minute jucate, extrema stângă a atins mingea de doar 19 ori și nu și-a câștigat nici măcar un duel împotriva adversarului direct.

ADVERTISEMENT
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni....
Digi24.ro
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la ce a pornit scandalul

Internaționalul român nu a reușit să creeze nicio fază periculoasă și a oferit doar 8 pase corecte în ora de joc în care s-a aflat pe teren. În concluzie, prestația sa a fost execrabilă, în contextul în care echipa sa conducea cu 2-0 la pauză și a dominat prima repriză. Cei de la Sofascore i-au acordat lui Florinel Coman calificativul 5.9.

ADVERTISEMENT
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui...
Digisport.ro
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show...
Fanatik
Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de fostul căpitan al „câinilor”
Ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off. Trebuie să bată un...
Fanatik
Ce șanse mai are FCSB să ajungă în play-off. Trebuie să bată un record al lui Șumudică!
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi...
Fanatik
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!