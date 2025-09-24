Echipa lui Ianis Hagi, în mijlocul unui scandal monstru în Turcia: „Oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare”

Hasan Cavusoglu, , a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse.

Echipa lui Ianis Hagi, suspectată de jocuri de culise înainte de meciul cu Galatasaray

Acesta spune că formația pe care o conduce nu are de gând să facă vreo concesie, indiferent de numele adversarului, ba mai mult subliniază importanța existentă în cazul unui rezultat pozitiv în duelurile cu oponenții cei mai importanți din Superliga Turciei, Galatasaray, Fenerbahce sau Besiktas. Cavusoglu a dorit să iasă public pentru a lămuri aceste aspecte, în contextul în care urmează meciul contra celor de la Galatasaray, în campionat, vineri, de la ora 20:00, iar anumite zvonuri au produs tensiune deja.

„Am jucat împotriva lui Beșiktaș. Apoi am jucat împotriva lui Fenerbahçe. Acum jucăm împotriva lui Galatasaray. Niște oameni lipsiți de tact, imorali și fără valoare spun: ‘O, Doamne, a dat meciul lui Galatasaray. O, Doamne, a dat meciul lui Fenerbahçe. O, Doamne, joacă așa’. Ce-i asta, oameni? Nu sunt atent la aceste afirmații. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră. Cel mai mare obiectiv al nostru este să obținem puncte de la echipele mari. Nu ne pasă cine câștigă campionatul”, a declarat președintele lui Alanyaspor,

Galatasaray, echipa unde Gheorghe Hagi a scris istorie

Duelul cu Galatasaray va fi unul special pentru Ianis Hagi, asta în contextul în care tatăl său a fost un jucător legendar pentru gruparea cim bom bom, acolo unde a și antrenat. De altfel, s-a vorbit de-a lungul timpului că și fiul „regelui” ar putea să-i calce pe urme și să îmbrace tricoul formației, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat, iar acum urmează să fie adversarul lui Leroy Sane, Mauro Icardi, Davinson Sanchez sau Victor Osimhen.

Ianis Hagi are deja două meciuri în tricoul celor de la Alanyaspor, în confruntările cu Konyaspor, din deplasare, partidă terminată cu un succes, 2-1, și în egalul obținut cu Basaksehir, 1-1, în ultima rundă din campionatul semilunei. Mijlocașul ofensiv, în vârstă de 26 de ani, urmează acum să aibă cel mai greu test de când a ajuns în Turcia, asta după ce la , de acum o etapă, nu a fost inclus în lotul grupării sale.

Jucătorul crescut la Academia Hagi a primit și o veste bună, el fiind pe lista preliminară a stranierilor convocați pentru duelurile pe care România le va avea în luna octombrie, contra Republicii Moldova, partidă amicală, la București, și împotriva Austriei, tot pe teren propriu, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada. Ar fi primele sale minute în tricoul primei reprezentative după meciurile din martie, când a fost pe teren în victoria cu San Marino, 5-1.