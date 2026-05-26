Echipa lui Rațiu a luat o decizie de neînțeles pentru finala UEFA Conference League! Ce trebuie să facă fanii ca să vadă meciul lui Vallecano

Rayo Vallecano a declanșat nebunia la Vallecas înaintea finalei UEFA Conference League cu Crystal Palace. Clubul lui Andrei Rațiu refuză în continuare să vândă bilete online
Alex Bodnariu
26.05.2026 | 22:45
Nebunie totală la Vallecas cu o zi înaintea duelului de foc din finala UEFA Conference League. Echipa la care joacă Andrei Rațiu va da piept cu Crystal Palace, la Leipzig. Mulți fani ai formației din La Liga au făcut deplasarea în Germania, însă o parte dintre suporteri vor viziona partida chiar pe stadionul din cartierul madrilen.

Rayo Vallecano are parte de un sezon istoric. Pentru prima oară, micuța echipă din Vallecas ajunge într-o finală europeană. Andrei Rațiu visează să pună mâna pe trofeul UEFA Conference League, însă Crystal Palace este un adversar extrem de puternic.

Marea finală UEFA Conference League se va juca pe Red Bull Arena din Leipzig. Fanii ambelor echipe au ajuns deja în Germania și au făcut show pe străzile orașului. Suporterii celor două formații au apărut inclusiv în poze împreună. Totuși, forțele de ordine au fost mobilizate masiv înaintea partidei.

Și în Vallecas este spectacol. Miercuri, suporterii celor de la Rayo vor putea urmări în direct marele meci chiar de pe stadionul formației spaniole. Trei ecrane gigantice au fost amplasate pe arenă. Suporterii trebuie să își cumpere un tichet în valoare de 5 euro, disponibil exclusiv la casele de bilete.

Clubul lui Andrei Rațiu refuză să vândă bilete online! Motivul incredibil invocat de conducere

Clubul din Vallecas este singurul din fotbalul profesionist spaniol care nu vinde bilete online, obligând suporterii să se prezinte fizic la case pentru orice achiziție. Președintele clubului, Raúl Martín Presa, a explicat că vânzarea online ar fi dăunătoare pentru club, deoarece biletele ar putea fi cumpărate de suporterii echipelor adverse.

Un alt argument invocat este cel al securității. Oficialii lui Rayo susțin că, dacă biletele ar fi disponibile online, fanii oaspeților ar putea ajunge în sectoarele destinate gazdelor, ceea ce ar putea crea probleme serioase pe stadion.

LaLiga a oferit toate mecanismele necesare pentru implementarea unui sistem de vânzare online, însă clubul a refuzat. Politica a generat deja consecințe. Rayo Vallecano a primit o amendă de 60.000 de euro după ce nu a vândut bilete online la un meci de pe teren propriu din UEFA Conference League, considerat unul cu risc ridicat.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
