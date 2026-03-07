Sport

Echipa lui Ryan Reynolds a fost aproape de surpriza serii în Cupa Angliei! Cum a reacționat celebrul actor la golurile în poarta lui Chelsea

Wrexham FC, echipa lui Ryan Reynolds, a fost aproape de o mare surpriză în fața lui Chelsea. Vezi cum a sărbătorit celebrul actor unul dintre golurile echipei sale.
Dragos Petrescu
07.03.2026 | 23:15
Echipa lui Ryan Reynolds a fost aproape de surpriza serii in Cupa Angliei Cum a reactionat celebrul actor la golurile in poarta lui Chelsea
Ryan Reynolds, sărbătorind primul gol al lui Wrexham împotriva lui Chelsea // Sursă foto: Yardbarker.com
ADVERTISEMENT

Chelsea a câștigat cu mari emoții duelul cu Wrexham FC din optimile de finală ale Cupei Angliei. Trupa lui Liam Rosenior a avut nevoie de prelungiri pentru a obține calificarea în „sferturile” competiției, într-un adevărat „thriller” care s-a încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea londonezilor (2-2 după primele 90 de minute). Ryan Reynolds, celebrul actor și totodată unul dintre acționarii clubului din Championship, a trăit la intensitate maximă partida, fiind acompaniat în tribune de soția sa, actrița Blake Lively.

Wrexham a condus de două ori, dar Chelsea s-a calificat mai departe. Cum a sărbătorit Reynolds primul gol al gazdelor

Partida de pe Racecourse Ground a început cum nu se putea mai bine pentru outsider-ul din Championship. În minutul 18 al întâlnirii, Sam Smith a deschis scorul cu un șut din interiorul careului la care Robert Sanchez nu a putut interveni. Imediat după deblocarea tabelei, toate camerele s-au mutat pe Ryan Reynolds, care a sărbătorit reușita echipei sale alături de soția sa, Blake Lively, și de Rob McElhenney, fiind vizibil mișcat de performanța echipei sale.

ADVERTISEMENT
ryan reynolds cupa angliei chelsea gol
Bucuria lui Ryan Reynolds, Rob McElhenney și Blake Lively la primul gol al lui Wrexham // Sursa: BBC

Ulterior, londonezii au egalat, grație autogolului lui Arthur Okonkwo (40′), dar gazdele au revenit în avantaj în minutul 78, iar Chelsea părea că va fi noua victimă importantă a echipei lui Reynolds în Cupa Angliei, asta după ce în runda precedentă, Wrexham i-a venit de hac lui Nottingham Forest.

În cele din urmă însă, trupa lui Rosenior a obținut calificarea. Josh Acheampong a punctat în minutul 88, trimițând astfel partida în prelungiri, unde Wrexham a jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui George Dobson. Chelsea a mai înscris de două ori, prin Alejandro Garnacho (96′), respectiv Joao Pedro (120+5′), obținând astfel biletele pentru sferturile de finală. Și gazdele au izbutit să înscrie un gol în reprizele suplimentare, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

ADVERTISEMENT
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24.ro
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”

Arsenal a câștigat cu Mansfield, iar visul „tunarilor” continuă

În primul meci al zilei din FA Cup, Arsenal a câștigat cu 2-1 pe terenul celor de la Mansfield Town. Noni Madueke și Eberechi Eze au înscris golurile trupei lui Mikel Arteta, în timp ce Will Evans a semnat reușita echipei din al treilea eșalon al fotbalului englez. Astfel, gruparea de pe Emirates continuă lupta pe toate fronturile în acest sezon (campionat, FA Cup, Cupa Ligii și Liga Campionilor).

Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia...
Digisport.ro
Iranienii l-au sunat pe Donald Trump pentru a semna acordul și a încheia războiul! Decizia luată de american fără să stea pe gânduri
ADVERTISEMENT

Există însă și două vești proaste pentru liderul din Premier League. Leandro Trossard și Riccardo Calafiori s-au accidentat și au fost nevoiți să părăsească terenul. În ultimul meci de duminică, Manchester City va piept cu Newcastle United, pe St. James’s Park, de la ora 22:00.

Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tănase și a anunțat ce se întâmplă...
Fanatik
Gigi Becali l-a criticat pe Florin Tănase și a anunțat ce se întâmplă cu prelungirea contractului după FCSB – U Cluj 1-3. Anunț dur pentru toți jucătorii: „Înjumătățirea salariului”
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Mă...
Fanatik
Elias Charalambous şi-a dat demisia de la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: „Mă despart de el prieteneşte”
Gigi Becali și-a făcut praf echipa după FCSB – U Cluj 1-3 și...
Fanatik
Gigi Becali și-a făcut praf echipa după FCSB – U Cluj 1-3 și a făcut anunțul șocant: „Mă gândesc la retrogradare, am ajuns o echipă de 2 lei!”. Ce jucători au scăpat de critici
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
Parteneri
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul:...
iamsport.ro
Mitică Dragomir a ascultat ce a spus Gigi Becali și a dat verdictul: 'Condamnare la moarte!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!