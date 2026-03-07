Echipa lui Ryan Reynolds a fost aproape de surpriza serii în Cupa Angliei! Cum a reacționat celebrul actor la golurile în poarta lui Chelsea

ADVERTISEMENT

Chelsea a câștigat cu mari emoții duelul cu Wrexham FC din optimile de finală ale Cupei Angliei. Trupa lui Liam Rosenior a avut nevoie de prelungiri pentru a obține calificarea în „sferturile” competiției, într-un adevărat „thriller” care s-a încheiat cu scorul de 4-2 în favoarea londonezilor (2-2 după primele 90 de minute). Ryan Reynolds, celebrul actor și totodată unul dintre acționarii clubului din Championship, a trăit la intensitate maximă partida, fiind acompaniat în tribune de soția sa, actrița Blake Lively.

Wrexham a condus de două ori, dar Chelsea s-a calificat mai departe. Cum a sărbătorit Reynolds primul gol al gazdelor

Partida de pe Racecourse Ground a început cum nu se putea mai bine pentru outsider-ul din Championship. În minutul 18 al întâlnirii, Sam Smith a deschis scorul cu un șut din interiorul careului la care Robert Sanchez nu a putut interveni. Imediat după deblocarea tabelei, toate camerele s-au mutat pe , care a sărbătorit reușita echipei sale alături de soția sa, Blake Lively, și de Rob McElhenney, fiind vizibil mișcat de performanța echipei sale.

ADVERTISEMENT

Ulterior, londonezii au egalat, grație autogolului lui Arthur Okonkwo (40′), dar gazdele au revenit în avantaj în minutul 78, iar Chelsea părea că va fi noua victimă importantă a echipei lui Reynolds în Cupa Angliei, asta după ce în runda precedentă, Wrexham i-a venit de hac lui Nottingham Forest.

În cele din urmă însă, trupa lui Rosenior a obținut calificarea. Josh Acheampong a punctat în minutul 88, trimițând astfel partida în prelungiri, unde Wrexham a jucat în inferioritate numerică, după eliminarea lui George Dobson. Chelsea a mai înscris de două ori, prin Alejandro Garnacho (96′), respectiv Joao Pedro (120+5′), obținând astfel biletele pentru sferturile de finală. Și gazdele au izbutit să înscrie un gol în reprizele suplimentare, dar reușita a fost anulată pentru ofsaid.

ADVERTISEMENT

Arsenal a câștigat cu Mansfield, iar visul „tunarilor” continuă

În primul meci al zilei din FA Cup, a câștigat cu 2-1 pe terenul celor de la Mansfield Town. Noni Madueke și Eberechi Eze au înscris golurile trupei lui Mikel Arteta, în timp ce Will Evans a semnat reușita echipei din al treilea eșalon al fotbalului englez. Astfel, gruparea de pe Emirates continuă lupta pe toate fronturile în acest sezon (campionat, FA Cup, Cupa Ligii și Liga Campionilor).

ADVERTISEMENT

Există însă și două vești proaste pentru liderul din Premier League. Leandro Trossard și Riccardo Calafiori s-au accidentat și au fost nevoiți să părăsească terenul. În ultimul meci de duminică, Manchester City va piept cu Newcastle United, pe St. James’s Park, de la ora 22:00.