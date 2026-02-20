Echipa lui Șumudică, gol după o fază bliț. Cum a reacționat antrenorul român. Video

Meciul dintre Al-Okhdood și Al-Qadisiyah, din runda cu numărul 22 a campionatului Arabiei Saudite, a adus un final de primă repriză excelent pentru trupa antrenată de Marius Șumudică.
După ce oaspeții au deschis scorul, prin Julian Quinones, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din campionatul Arabiei Saudite, a venit o răbufnire de orgoliu pentru trupa gazdă. Pe o fază de atac rapidă, cei de la Al-Okhdood au reușit să marcheze și să restabilească egalitatea chiar în prelungirile primei părți.
În banda stângă a fost o învăluire excelentă, urmată de o centrare, ușor deviată, care a dus balonul la Christian Bassogog, iar atacantul camerunez antrenat de Marius Șumudică nu a iertat și a finalizat simplu, cu un șut din prima, din careu. Africanul continuă astfel să fie unul dintre jucătorii pe care antrenorul român s-a putut baza de la momentul în care a preluat echipa.
Marius Șumudică a avut o bucurie moderată după golul marcat de Christian Bassogog. Românul nu s-a exteriorizat foarte mult și a făcut un semn prin care îndemna la calm și încerca să-și mențină jucătorii concentrați, detaliu care s-a observat pe transmisia live a confruntării.
Au urmat câteva momente în care a discutat cu doi dintre jucătorii săi, care au venit la marginea terenului. Șumudică s-a folosit de acest prilej pentru a le da indicații prețioase cu câteva minute înainte de finalul primei părți.
Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre meciul cu Al-Qadisiyah și anticipa un duel dificil.
„Acum mă întâlnesc cu Brendan Rodgers. El e antrenor (n.r. Al-Qadisiyah). De când a venit din 12 meciuri are 10 victorii și 2 egaluri. I-a preluat o companie foarte puternică. E foarte greu, dar ne ducem crucea.
Luptăm până la ultimul meci, vedem ce se va întâmpla. Dacă vom reuși să ne salvăm, pentru mine va fi ok, dacă nu, a fost o experiență extraordinară întâlnind astfel de antrenori și încercând să le fac față. E foarte, foarte greu. Nu e ușor”, a declarat Marius Șumudică înainte de meci.