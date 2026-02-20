Sport

Echipa lui Șumudică, gol după o fază bliț. Cum a reacționat antrenorul român. Video

Prima repriză a partidei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, a jucat-o cu Al-Qadisiyah, s-a terminat cu un gol al gazdelor, iar tehnicianul român a făcut niște gesturi sugestive.
Mihai Alecu
20.02.2026 | 22:29
Echipa lui Sumudica gol dupa o faza blit Cum a reactionat antrenorul roman Video
Cum a reacționat Marius Șumudică după golul echipei, Al-Okhdood
Meciul dintre Al-Okhdood și Al-Qadisiyah, din runda cu numărul 22 a campionatului Arabiei Saudite, a adus un final de primă repriză excelent pentru trupa antrenată de Marius Șumudică.

Fază excelentă pentru echipa lui Marius Șumudică la meciul cu Al-Qadisiyah

După ce oaspeții au deschis scorul, prin Julian Quinones, unul dintre cei mai bine cotați fotbaliști din campionatul Arabiei Saudite, a venit o răbufnire de orgoliu pentru trupa gazdă. Pe o fază de atac rapidă, cei de la Al-Okhdood au reușit să marcheze și să restabilească egalitatea chiar în prelungirile primei părți.

În banda stângă a fost o învăluire excelentă, urmată de o centrare, ușor deviată, care a dus balonul la Christian Bassogog, iar atacantul camerunez antrenat de Marius Șumudică nu a iertat și a finalizat simplu, cu un șut din prima, din careu. Africanul continuă astfel să fie unul dintre jucătorii pe care antrenorul român s-a putut baza de la momentul în care a preluat echipa.

Marius Șumudică, îndemn la calm pentru jucătorii lui Al-Okhdood după golul marcat

Marius Șumudică a avut o bucurie moderată după golul marcat de Christian Bassogog. Românul nu s-a exteriorizat foarte mult și a făcut un semn prin care îndemna la calm și încerca să-și mențină jucătorii concentrați, detaliu care s-a observat pe transmisia live a confruntării.

Au urmat câteva momente în care a discutat cu doi dintre jucătorii săi, care au venit la marginea terenului. Șumudică s-a folosit de acest prilej pentru a le da indicații prețioase cu câteva minute înainte de finalul primei părți.

Ce spunea Marius Șumudică înainte de întâlnirea cu Brendan Rodgers

Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre meciul cu Al-Qadisiyah și anticipa un duel dificil.

„Acum mă întâlnesc cu Brendan Rodgers. El e antrenor (n.r. Al-Qadisiyah). De când a venit din 12 meciuri are 10 victorii și 2 egaluri. I-a preluat o companie foarte puternică. E foarte greu, dar ne ducem crucea.

Luptăm până la ultimul meci, vedem ce se va întâmpla. Dacă vom reuși să ne salvăm, pentru mine va fi ok, dacă nu, a fost o experiență extraordinară întâlnind astfel de antrenori și încercând să le fac față. E foarte, foarte greu. Nu e ușor”, a declarat Marius Șumudică înainte de meci.

