Echipa națională a României, surpriză pentru fani la Munchen înainte de meciul cu Olanda. Exclusiv

România, moment unic înainte de meciul cu Olanda de la Munchen. Guess Who va cânta pentru suporteri o melodie dedicată „tricolorilor”

„Ai mei, ai mei nu au avut habar, / Cât de sus, cât de sus pot eu să sar!”. Acestea sunt versurile care poate se potrivesc poate cel mai bine echipei naționale a României la Campionatul European din Germania și care vor fi cântate de mii de suporteri la Munchen.

FANATIK a aflat că suporterii echipei naționale vor avea parte de o surpriză la meciul cu Olanda de la Munchen. Iulia Niculae – Cuciurean, managerul de marketing al FRF, a oferit mai multe detalii:

„La Munchen ei poate nu se așteaptau să revenim acum în optimi. Dar au durat negocierile două zile și ceva ca să ne lase să aducem din nou Corner-ul României și să facem ceva ce nu am mai făcut până acum”.

România îi încântă pe români la Munchen. Guess Who, show înainte de meciul cu Olanda

că unul dintre cei mai în vogă artiști din România le va cânta suporterilor români în Fan Zone: „Am primit aprobare să intrăm pe scena mare din mijloc și îl vom aduce pe Guees Who. Am reușit să obținem doar 15 minute pentru că ei au un program cu parteneri și tot felul de activități. Gândim mai pe larg și un program pe scenă cu suporterii olandezi, care vor avea și ei acces.

El va cânta melodia ‘Tot mai sus’ și sper să fie cât mai mulți suporteri care să cânte împreună și să participe la acest moment simbolic. Vine special pentru acest moment și e foarte important ca oamenii să fie acolo de la ora 13:40 în ziua meciului cu Olanda.

Apoi va fi și o sesiune de poze și autografe cu Guess Who, Otravă, Ionuț Rada, Ciprian Stoica și Ivan Anișoreac. Corner-ul se va deschide la ora 13:00. Până la ora 10:00 vom avea concursuri și activări”, a mai precizat directorul de marketing al FRF.

România, singura națională de la EURO 2024 care le-a pregătit suporterilor un Corner dedicat

România se mai poate mândri cu un aspect important la Campionatul European din Germania: „Avem singurul Corner de această amploare și cred că am făcut cele mai multe activări de genul ăsta la fiecare meci. Noi am făcut o propunere la UEFA cu tot ceea ce trebuie să conțină, concursurile și am obținut aprobările”.

Iulia Niculae – Cuciurean a detaliat de ce experiențe pot avea parte suporterii români la meciul cu Olanda: „Există de exemplu o instalație de tipul vestiarului, unde oamenii își pun căști și pot vedea imagini din filmul ‘În inima naționalei’, pe ideea Edi Iordănescu te motivează.

Avem apoi 11 tricouri semnate de jucători. Oamenii se pozează și pot să se înscrie și să câștige un tricou al unui jucător. O altă activare din două în două ore, unde suporterii pot să câștige diverse premii. Sunt tot felul de jocuri. Footbal cage cum este cunoscut și soccer ca să îmbinăm și partea fizică.

Noi am încercat să scoatem în față produsele FRF și să aducem de fiecare dată fotbaliști și alte persoane îndrăgite de români. Marius Niculae, Ionuț Rada, Lucian Sânmărtean, dar și Mihai Bobonete, Pavel Bartoș, Corina Caragea, chef Scărălătescu”.

Olandezii au încercat și ei să ne concureze

Iulia Niculae – Cuciurean i-a menționat și pe adversarii din optimi, care ar putea pregăti un nou moment spectaculos și înainte de meciul cu România: „Noi suntem singura țară care și-a dorit nu doar să meargă într-un punct de întâlnire al suporterilor, ci să fie efectiv prezentă aici și să facă toate aceste lucruri.

Fan Zone-urile sunt organizate de UEFA. Sunt oficiale. În aceste Fan Zone-uri a mai intrat Olanda cu activare pe dans la Hamburg, dar nu au făcut neapărat un corner propriu-zis. A mai intrat și Slovenia cu o altă activare”, a mai spus angajata FRF, în exclusivitate pentru site-ul nostru.