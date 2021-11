Un fost atacant al echipei naționale a identificat greșelile lui Mirel Rădoi: ”Trebuia să joace Andrei Ivan, e mai bun decât Alibec!”

Andrei Ivan a bifat doar ceva mai mult de 20 de minute pe teren în meciul ”tricolorilor” cu Islanda, decisiv pentru calificarea la barajul pentru Cupa Mondială.

Olteanul și ar fi făcut mai mult în lupta cu defensiva nordicilor, este de părere Jean Vlădoiu, fost atacant cu aproape 30 de meciuri sub ”tricolor”.

Jean Vlădoiu: ”Păcat că Mirel Rădoi nu a avut mai multă încredere în Andrei Ivan”

Denis Alibec traversează o prelungită eclipsă de formă sportivă, dar selecționerul Mirel Rădoi l-a titularizat în disputa cu Islanda.

Nu a reușit să se evidențieze cu adevărat. Greoi, dependent de piciorul stâng, atacantul împrumutat de Kayserispor la CFR Cluj a fost schimbat în minutul 68, prea târziu în opinia lui , în prezent managerul general al FC Argeș.

”Andrei Ivan este unul dintre atacanţii care a demonstrat şi demonstrează în continuare că are nişte calităţi extraordinare! Păcat că Mirel nu a crezut mai mult în el în meciul cu Islanda, pentru că eu cred că putea să facă mai mult decât Alibec.

În iarna trecută mi l-am dorit foarte mult pe Ivan, dar el a rămas la Craiova. Cei de la Craiova voiau să renunţe la Ivan şi îmi frecam mâinile. Îmi ziceam: ’Doamne, dacă prind un asemenea jucător la Piteşti…”, a declarat Jean Vlădoiu pentru .

De ce era important pentru România să prindă barajul de calificare

Oficialul clubului din Pitești este de părere că la baraj România avea șanse mici să se califice, indiferent de adversarul pe care l-ar fi întâlnit, dar prezența României în acest ”play-off” ar fi avut un impact pozitiv în rândul suporterilor.

”Am avut cu Islanda un meci decisiv, dar am pierdut o calificare. Am ratat şansa asta de a juca barajul. Cu orice echipă am fi picat la baraj ne era foarte greu, pentru că toate sunt foarte puternice.

Dar măcar să fi prins acest baraj. Cred că românii ar fi fost încântaţi. Indiferent dacă am fi picat cu Portugalia sau cu altă echipă puternică cred că era o experienţă frumoasă şi utilă. Cred că aveam nevoie de acest baraj. Din păcate am pierdut şi şansa aceasta”, a adăugat Vlădoiu.

Fostul atacant al echipei naționale nu vede nici viitorul în roz, dar admite că de foarte multe ori și norocul este extrem de important.

”O să vedem ce va urma. Avem jucători tineri şi talentaţi care vin din urmă, iar acum sperăm ca următoarea campanie să fie cu mult mai mult noroc, să începem mult mai bine şi să ne calificăm”, a încheiat Jean Vlădoiu.