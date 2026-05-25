„Echipa nu are echilibru în centrul terenului”. Andrei Vochin, analiză dură după FCSB – Botoșani 4-3. „Cel mai slab sezon din 1972 încoace”

și s-a calificat în finala barajului de Europa. Acolo, roș-albaștrii vor da piept cu marea rivală Dinamo. Andrei Vochin nu o vede cu ochi buni pe echipa lui Marius Baciu.

Andrei Vochin, analiză după FCSB – FC Botoșani 4-3

Dinamo – FCSB este ultimul meci mare din SuperLiga în acest sezon. Învingătoarea va fi ultima reprezentantă a României în viitorul sezon de cupe europene. . Andrei Vochin nu vede însă cu ochi buni șansele roș-albaștrilor.

„Cred că am văzut turul 0 la Conference League. Ăsta a fost. Turul 0 preliminar la Conference League. L-a câștigat FCSB mult mai greu decât arată evaluarea transfermarkt.com. S-a bătut un prim 11 de 19 milioane cu unul de 6 milioane și s-a dus până în prelungiri. La FCSB sunt niște probleme care s-au developat și aseară, pe care le-am văzut și în play-out și în tot acest campionat.

Prima pleacă de la vârstă. E un prim 11 care are 29,3 ani. E o mare problemă și se vede asta. Experiența te poate ajuta, dar acolo e nevoie de un șantier pentru sezoanele următoare. E turul 0 Conference, nu e grupă, nu iei bani pe urma acestui război declanșat pe plan intern.

FCSB trebuie să realizeze că e cel mai slab sezon din istoria FCSB-ului și dacă alipim și istoria comună FCSB-Steaua, nu s-a mai întâmplat niciodată să termine pe locul 8 din 1972 încoace. Adică pun niște borne negative foarte importante în acest sezon.

Revenind la joc, echipa nu are echilibru în mijlocul terenului. Ceea ce s-a întâmplat la primul gol denotă lipsa unor principii elementare la o echipă care își dorește să se bată cu oamenii ăștia prin Europa. Când spun principii clare e vorba de chestiuni de copii și juniori. Păi când îți pleacă ăla de la 16 metri, adversarul, cred că Mitrov a fost la faza aia, el a recuperat mingea, faultul tactic e primul lucru pe care îl înveți când înveți să faci rezultate de la 14-15 ani. Nu știu dacă nu cumva a fost Radunovic. Radunovic a vrut să facă ceva, dar el nu mai poate nici măcar să faulteze, să oprească jocul la 16 metri.

O altă problemă de ordin tactic mi se pare prezența celor mai valoroși doi jucători în centrul terenului împreună. Mi se pare că Tănase și Olaru nu pot juca împreună în mijlocul terenului pentru că dezechilibrează echipa. Niciunul nu are abilități de număr 6. Dacă mai punem la socoteală că Joao Paulo nu e un număr 6 adevărat, problema din mijlocul terenului dezechilibrează foarte mult echipa. Cu Botoșani merge și rezultatul e corect. Dar pretenția noastră a celor neutri e să facem ceva în cupele europene, să ajungi măcar în grupe. Ori cu un asemenea dezechilibru în mijloc mi se pare imposibil să treci.

Baciu are de treabă acolo, dacă apucă să își pună halatul să se apuce de treabă. Ca să facă asta, trebuie să treacă de Dinamo”, a declarat Andrei Vochin, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Mitran o vede ultra-favorită pe Dinamo la barajul cu FCSB

Va fi al treilea meci din acest sezon între Dinamo și FCSB. Până acum, în primele două confruntări, ambele din sezonul regulat, roș-albaștrii nu au reușit să își bată rivala. În tur, „câini roșii” s-au impus cu 4-3, după care, în retur, a fost o remiză albă, cu FCSB gazdă.

„Ăsta e un meci tare. Așa cum arată lucrurile, eu o văd pe Dinamo ultra-favorită. Nu întâmplător toate finalele se joacă într-un oraș stabilit dinainte. Terenul propriu nu se dă nimănui decât printr-un hazard. Dinamo are terenul propriu. Are fanii de partea ei, câți or fi 6-7 mii. Dinamo are un antrenor… Pilotul de la Dinamo e mult peste pilotul de la FCSB. FCSB nici nu știu dacă are pilot, că d-abia a venit. Terenul, publicul, antrenorul sunt de partea lui Dinamo. Relația lui cu grupul. E de multă vreme acolo. Are și o obișnuință a marilor lupte cu ei.

Marius Baciu nu a avut niciun fel de reper în cadrul acestei bătălii. Nu are! Le construiește acum. În momentul de față, totul e de partea lui Dinamo. Meciul de aseară ne-a arătat niște probleme uriașe la FCSB. Păi dacă Botoșani a pus problemele astea, în deplasare, marcând trei goluri… Echipa de pe locul 10. Păi Dinamo, echipa de pe locul 4… Îți dai seama ce se poate întâmpla vineri?”, a adăugat Marius Mitran.