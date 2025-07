Echipa pe care Gigi Becali a desființat-o revine! Anunțul lui Mihai Stoica: „Avem nevoie”

FCSB a cucerit titlul în Superligă, dar . Mihai Stoica a analizat situația juniorilor și a dezvăluit planul clubului pentru competiția europeană, dar și privind reînființarea echipei secunde.

Mihai Stoica a vorbit despre participarea FCSB-ului în UEFA Youth League

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a anunțat că mai mulți fotbaliști din generația 2007 vor părăsi echipa în această vară, chiar dacă ar avea oportunitatea să evolueze în Youth League. Printre aceștia se numără și .

Oficialul campioanei a anunțat că gruparea va reînființa formația secundă, care și-a întrerupt activitatea în 2023, la ordinul lui Gigi Becali. „Am avut echipă și am desființat-o, dar acum, generația 2007 nu mai are competiție. Doar 3 jucători din generația 2007 mai pot juca la Elite, la U19, la Tineret, ca să-i ținem în priză pentru Youth League.

În situația în care echipa de seniori nu se califică în faza UEFA Champions League, atunci ai noștri participă în turul 2 preliminar și e posibil după 4 meciuri să iasă sau să meargă mai departe. Știu că sunt echipe foarte bune (n.r. în UEFA Youth League). Sunt niște academii senzaționale. La noi e o chestie foarte ciudată. Vrei să ai cea mai bună echipă, dar , iar Ricardo Pădurariu, fundașul stânga, va juca la Corvinul Hunedoara.

Între a juca titular la liga a doua, la o echipă care vrea promovare și a juca, mă rog, câteva meciuri de UEFA Youth League, clar că îți lași jucătorii să joace. Am oprit noi, că am avut oferte, dar am zis să nu ne facem de râs. Să ne prindă croații să ne dea vreo 18. Nici așa”, a declarat Mihai Stoica la TV .

FCSB II se reînființează. Mihai Stoica: „Avem nevoie”

Oficialul FCSB-ului a anunțat că juniorii care nu vor primi șanse la prima echipă vor evolua la formația secundă, care va juca din nou în Liga 3 după o pauză de două sezoane. „O să joace în Liga 3. O să avem posibilitatea să folosim de la prima echipă, care nu își găsesc locul, indiferent de vârstă.

Trebuie să ai 15 jucători, mă rog, dacă vrei să promovezi, din lotul echipei mari care nu au voie să joace la echipa a doua. Trebuie să o facem, nu punctăm pentru licență, dar avem nevoie de data asta”, a transmis Mihai Stoica.