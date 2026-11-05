Echipa pe care Mircea Lucescu nu a mai apucat să o vadă vine în Giulești!

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OFI Creta a ajuns la București pentru partida cu Hapoel Beer Sheva, din Europa League, etapa a 4-a din „faza Ligii”. Grecii au o legătură emoționantă cu ultimele săptămâni din viața lui Mircea Lucescu. Cel mai decorat antrenor român își dorea să fie prezent la finala Cupei Greciei, în care juca și PAOK, echipa de atunci a fiului său, Răzvan.

OFI Creta, echipa pe care Mircea Lucescu nu a mai apucat să o vadă, joacă la București

Hapoel Beer Sheva și OFI Creta se înfruntă în etapa a 4-a de pe tabloul principal din Europa League. Meciul va avea loc pe stadionul Giulești, joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00. Pe lângă faptul că se joacă în fieful Rapidului, partida mai are o semnificație aparte pentru fotbalul românesc. Echipa din Grecia este ultima pe care adversară pe care Mircea Lucescu spera să o vadă într-un meci al fiului său, Răzvan.

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, la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României avea planuri să călătorească în Grecia pentru . Din păcate, Lucescu nu a mai apucat să asiste la confruntarea pentru trofeu.

, pe 5 aprilie 2026, cu numai două zile înainte de dispariția lui Mircea Lucescu. Legendarul antrenor nu concepea să lipsească de la finala Cupei Greciei, în care PAOK Salonic, formația pregătită atunci de Răzvan Lucescu, urma să întâlnească OFI Creta.

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„Nu putea să se abțină! Știi ce mi-a spus acum vreo 4 zile, nu? Vorbeam cu el înainte să îi pună defibrilatorul, după ce a avut problemele de după meciul cu Turcia. L-a slăbit foarte mult acea operație. Vorbeam cu el — a doua zi trebuia să îi pună defibrilatorul — și îmi spune… Chiar dacă i-au pus un ‘șurub’ în inimă, defibrilatorul acela are o garanție de 10 ani.

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Vorbesc cu el cu o seară înaintea operației și zice: ‘De-abia aștept să ies din spital. Am închis acum cu Răzvan, i-am spus că peste trei săptămâni sunt la finala Cupei’. I-am spus: ‘Unde? La ce finală a Cupei?’, iar el: ‘La finala Cupei Greciei’. Îi spun: ‘Nea Mircea, nu vă supărați, dar vă rog, stați liniștit’. A răspuns: ‘Nu contează, că nu sunt eu antrenor. I-am spus lui Răzvan să îmi țină bilet, că la sfârșitul lui aprilie e finala Cupei și nu am cum să nu fiu acolo’.

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Eu am mai insistat, am zis: ‘Nea Mircea, vă rog eu frumos, cu tot respectul, chiar nu vă potoliți?’. El a spus: ‘Horia, nu mai exagera! Toți m-ați omorât și m-ați îngropat, dar sunt bine! Am mai avut lucruri similare’. Când am văzut că îl deranjează, nu am mai insistat. Eu am spus-o cu drag!”, a povestit Horia Ivanovici.

Răzvan Lucescu a confirmat că tatăl său avea biletele pregătite pentru finală

Înainte de dispariția lui „Il Luce”, FANATIK a anunțat în exclusivitate că , care avea să se dispute pe 25 aprilie și să fie pierdută de trupa din Salonic cu scorul de 2-3. Din păcate, pe 3 aprilie, Mircea Lucescu a suferit un infarct, iar patru zile mai târziu a încetat din viață la vârsta de 80 de ani.

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OFI Creta i-a provocat lui Răzvan Lucescu unul dintre cele mai usturătoare eșecuri din 2026

Finala Cupei Greciei a avut totuși loc, dar fără prezența marelui antrenor român în tribune. Confruntarea a avut loc la Volos, pe 25 aprilie, iar finala dintre PAOK și OFI s-a decis după prelungir. Trupa lui Răzvan Lucescu a deblocat tabela prin Giannis Michailidis, însă cretanii au întors rezultatul prin Taxiarchis Fountas și Thiago Nuss.

PAOK a reușit să egaleze dramatic în minutul 90+7, prin Alexander Jeremejeff, trimițând confruntarea în prelungiri. În cele din urmă, Aaron Leya Iseka a transformat un penalty și a stabilit scorul final, 3-2 pentru OFI Creta. Astfel, gruparea din Creta a cucerit Cupa Greciei pentru a doua oară în istorie, după o așteptare de 39 de ani, în timp ce Răzvan Lucescu a ratat șansa de a adăuga un nou trofeu în palmares.

Hapoel Beer Sheva – OFI Creta se dispută în Giulești

La mai bine de șase luni de la acea finală, OFI Creta a ajuns în România pentru meciul cu Hapoel Beer Sheva din Europa League, de joi, 5 noiembrie, ora 22:00. Israelienii își dispută meciurile de acasă în Giulești, iar în etapa a 4-a o vor înfrunta pe câștigătoarea Cupei Greciei. OFI Creta a început aventura europeană cu o victorie, scor 2-0 împotriva lui Hoffenheim. Au urmat două înfrângeri, 1-2 cu Rennes și 0-2 cu Bayer Leverkusen, astfel că formația elenă speră să își relanseze parcursul european printr-un rezultat pozitiv pe stadionul de sub Podul Grant.