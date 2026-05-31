Echipa pe care Răzvan Lucescu vrea să o antreneze în SuperLiga: „Mă întorc oricând! Sunt deschis oricărei situații și datorez multe României”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a avut performanțe foarte bune ca antrenor, iar prezența sa în SuperLiga ar aduce o valoare extraordinară campionatului românesc. Deși mai are contract cu PAOK un an și este dorit de echipe puternice ale Europei, tehnicianul formației din Salonic nu exclude o revenire acasă, mai devreme sau mai târziu.

Răzvan Lucescu nu exclude o revenire în SuperLiga României! Ce a declarat antrenorul lui PAOK

Răzvan Lucescu și analizează posibilele variante. Antrenorul român a fost dorit de Beșiktaș și de alte echipe importante din Europa, însă nu exclude și o posibilă revenire acasă, în SuperLiga României. De-a lungul carierei, el a mai antrenat Rapid, FC Brașov și Petrolul Ploiești.

„Întotdeauna am luat decizii emoțional, nu am făcut alegeri strategice, iar cel mai bun exemplu este PAOK-ul. M-am întors cu gândul la momentele frumoase pe care le-am petrecut acolo și nu am regretat. Aș putea să mă întorc în orice moment în care voi fi liber. Este totuși țara mea, locul în care am crescut. Îi datorez enorm României și nu am nevoie de o motivație specială ca să mă întorc acasă. Momentan cred că este corect drumul pe care am plecat”, a spus Răzvan Lucescu pentru

Ce echipă din România și-ar dori Răzvan Lucescu să antreneze

Întrebat dacă are vreo preferință în ceea ce privește echipa la care ar putea reveni în România, Răzvan Lucescu nu a vrut să dea un nume, însă atât timp cât obiectivul echipei este lupta pentru trofee. Totuși, fiind un tip extrem de calculat în declarații, a spus că poate accepta și un altfel de proiect, deoarece nu poți să știi ce îți rezervă viitorul:

„(n.r. – ce echipă din România ați vrea să antrenați?) Nu am cum să răspund. Sunt deschis oricărei situații. Am antrenat și la top, am antrenat echipe care s-au luptat pentru a evita retrogradarea. Am antrenat echipe care s-au luptat la promovarea în prima ligă. Este o diferență. Una este să joci doar acolo sus, duminică-miercuri-duminică, să joci cu presiune, iar alta este să joci la săptămână și să nu fie vreo problemă dacă faci două rezultate negative.

Când antrenezi la top ai o altă motivație și concentrare, iar această chestie îți provoacă o adrenalină mult mai puternică. Dacă aș putea și aș avea posibilitatea să aleg, mi-aș dori să preiau o echipă care are obiective de a se lupta sus, dar din nou vă spun că viața este viață și nu știi cum te aduce în situația de a accepta și alte provocări.

În fotbal nu trebuie să spui niciodată «voi face asta», pentru că a doua zi totul e diferit față de ce ai declarat anterior. Dacă apuci să spui ceva în fotbal, e greu să mai retragi. Într-o zi mă voi întoarce. Poate fi poimâine, poate fi peste o lună, poate fi peste cinci ani…”, a mai spus Răzvan Lucescu.