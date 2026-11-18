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Stade Michel-Moretti, arena care altădată fremăta la meciurile din Ligue 1 și Ligue 2 ale celor de la AC Ajaccio, a ajuns de nerecunoscut. Arena pe care Adrian Mutu a evoluat în trecut și a înscris pe bandă rulantă este o adevărată ruină.

Paragină totală pe fosta arenă a lui AC Ajaccio

Adrian Mutu a semnat cu AC Ajaccio în 2012, după despărțirea de Cesena, și a petrecut un an și jumătate la gruparea din Corsica, care se afla în acel moment în prima ligă din Franța. „Briliantul” a reușit să marcheze 11 goluri în primul său sezon, dar mai apoi a evoluat din ce în ce mai puțin, părăsind echipa în ianuarie 2014 pentru a reveni în România, la Petrolul. AC Ajaccio avea să retrogradeze după plecarea românului, iar gruparea a jucat în Ligue 2 până în 2022, când a obținut din nou promovarea. Corsicanii au rezistat doar un an în Ligue 1, iar ceea ce a urmat apoi a fost o prăbușire extrem de dură.

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În vara anului 2025, clubul a trecut printr-o lichidare judiciară din cauza unor datorii de peste 10 milioane de euro. Federația Franceză de Fotbal a decis excluderea echipei din competițiile naționale. După ce a luat-o de la zero în ligile regionale, echipa a obținut promovarea în 2026, din al șaptelea eșalon în cel de-al șaselea. În stagiunea actuală, AC Ajaccio evoluează în Regional 1 (Liga 6). Suporterii au motive să spere la mai bine, însă aripile le sunt tăiate de condiția stadionului pe care echipa lor favorită obișnuia să joace.

Arena a fost lăsat în voia sorții. Fotografiile apărute recent pe rețelele de socializare arată o realitate cruntă: vegetația a pus stăpânire pe suprafața de joc, transformând gazonul într-o adevărată pajiște, iar tribunele de 10.000 de locuri în sectoare pustii și greu de pătruns. De-a lungul anilor, alți fotbaliști români, precum Ștefan Popescu, cel care , și Tony Strata, , au trecut la rândul lor pe la gruparea din Corsica.

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🚨🚨 A situação do François Coty, estádio do AC Ajaccio, é DESESPERADORA! O clube, que recebeu jogos da Ligue 1 na temporada 2022/23, acabou se envolvendo em dívidas e foi rebaixado adminitrativamente para a sétima divisão francesa… https://t.co/3oRrPo2ZHT — L1 Insider 🇨🇵🇧🇷 (@L1InsiderBRL)

Alain Orsoni, fostul președinte al lui AC Ajaccio, a fost asasinat

La începutul acestui an, o veste cutremurătoare venea din fotbalul francez. Fostul președinte al clubului AC Ajaccio, Alain Orsoni, a fost asasinat în timp ce participa la înmormântarea mamei sale. Vestea l-a șocat pe Adrian Mutu, care a reacționat la scurt timp după ce aflase ce s-a întâmplat. „Am rămas șocat. Nu mă așteptam ca după atâția ani încă să mai fie căutat la modul ăsta. Știam că a mai trecut printr-o tentativă de asasinare în care a supraviețuit, deși a fost împușcat de 2-3 ori. Are experiență din punctul ăsta de vedere, Dumnezeu să-l ierte!”.

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Fostul mare atacant român știa că fostul său patron va sfârși tragic într-o zi. „Noi în sport știm din ce partid făcea parte, ce a făcut. Mai departe, știi cum se zice, dacă ridici sabia, de sabie mori. Problemele lui mari erau în altă parte, nu la fotbal, care era o distracție”, mai spunea Adrian Mutu la începutul anului, conform