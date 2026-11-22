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Vremea din România a început deja să dea planurile echipelor de fotbal peste cap, întrucât suprafețele de joc ale mai multor stadioane au început să sufere. Corvinul Hunedoara pleacă de la Petroșani pentru meciul contra Farului, pe care îl găzduiește. Hunedorenii au transmis unde vor juca.

Corvinul Hunedoara schimbă din nou stadionul pentru meciul cu Farul. Unde joacă hunedorenii

După ce , a venit rândul Corvinului să își părăsească „casa”. Echipa lui Florin Maxim a început actualul sezon la Arad, unde și-a desfășurat partidele considerate pe teren propriu. Ulterior, , pe stadionul Jiului. Acum, înaintea rundei a 17-a, când va primi vizita celor de la Farul, Corvinul a transmis public că va juca această partidă la Arad, pe arena „Francisc Neuman”.

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„COMUNICAT DE PRESĂ. ACS F.C. Corvinul Hunedoara 1921 informează că partida de pe teren propriu cu Farul Constanța, din etapa a 17-a a SuperLigii, programată sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00, se va disputa pe stadionul „Francisc Neuman” din Arad. Decizia a fost luată în contextul înștiințării oficiale primite din partea Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani, prin care am fost informați că, pe fondul precipitațiilor abundente și prelungite din ultima perioadă, suprafața de joc a stadionului „Petre Libardi” nu se prezintă în condiții corespunzătoare pentru desfășurarea unei partide de fotbal.

Potrivit comunicării primite, gradul ridicat de umiditate și îmbibarea terenului cu apă afectează practicabilitatea suprafeței de joc, iar disputarea meciului în aceste condiții ar putea conduce la deteriorarea suplimentară a gazonului și ar putea pune în pericol siguranța jucătorilor. În aceste condiții, clubul nostru a făcut demersurile necesare pentru identificarea unei soluții care să permită disputarea partidei în condiții optime, înștiințând Liga Profesionistă de Fotbal și Primăria Municipiului Arad și primind acceptul acestora pentru organizarea jocului pe arena „Francisc Neuman”. Astfel, următorul meci de pe teren propriu al Corvinului, cel cu Farul Constanța, se va desfășura la Arad, pe stadionul „Francisc Neuman”, sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 17:00”, se arată în comunicatul postat de Corvinul pe pagina oficială de Facebook a echipei.

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Corvinul vine după rezultate excelente

În ultimele 5 meciuri disputate în SuperLiga, Corvinul a pierdut două (0-2 cu Rapid și 0-3 cu U Cluj), dar le-a câștigat pe următoarele trei. Mai exact, hunedorenii au reușit un 2-0 contra lui FC Argeș, , iar cel mai recent meci a însemnat un succes fără drept de apel cu . După 16 etape, Corvinul a acumulat 25 de puncte și ocupă poziția a 6-a, ultima care garantează play-off-ul. Hunedorenii nu pot fi devansați de nicio altă formație momentan.

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Florin Maxim este nerăbdător să își conducă echipa pe noul stadion, care se află în construcție. „Eu am contract până în 2029. (n.r. – Stadionul va fi gata până atunci?) Așa am auzit de la domnul primar. El e demolat, tribunele sunt jos. Din ce am înțeles, din ianuarie cel târziu se vor apuca de construcție. Va dura undeva la 22 de luni!”, a declarat antrenorul Corvinului, la Pentru fiecare partidă organizată la Petroșani, conform protocolului, Corvinul achită suma de 15.000 de lei.