Echipa României a aflat pe cine va întâlni în Billie Jean King Cup! Când și unde se vor disputa partidele

Echipa de Billie Jean King Cup a României și-a aflat adversarele din grupa I a zonei Europa-Africa. Pe cine vor întâlni, de fapt, „tricolorele” și când vor avea loc partidele.
Bogdan Mariș
06.03.2026 | 13:23
Echipa Romaniei a aflat pe cine va intalni in Billie Jean King Cup Cand si unde se vor disputa partidele
Echipa de Billie Jean King Cup a României și-a aflat adversarele din Grupa I a zonei Europa-Africa. FOTO: Hepta
Echipa feminină de tenis a României a aflat pe cine va întâlni în Grupa I a zonei Europa-Africa din Billie Jean King Cup. „Tricolorele” vor disputa partidele în luna aprilie, în Portugalia, și trebuie să se claseze pe primul loc în grupă pentru a avansa în play-off-ul pentru Grupa Mondială.

Pe cine va întâlni echipa României în Billie Jean King Cup

România va înfrunta Franța, Letonia și Norvegia în Grupa I a zonei Europa-Africa din Billie Jean King Cup. Partidele se vor disputa pe zgură la Oeiras, în Portugalia, în perioada 7-11 aprilie. Întâlnirile se vor disputa în formatul două meciuri de simplu și unul de dublu. „Tricolorele” trebuie să câștige grupa pentru a avansa într-un play-off, unde se vor decide echipele calificate în Grupa Mondială.

România a ajuns în Grupa I a zonei Europa-Africa, unde revine după o absență de 12 ani, după ce a terminat pe locul 2 în grupa de play-off disputată în noiembrie 2025. Atunci, echipa condusă de Alexandra Dulgheru în calitate de căpitan nejucător a învins Noua Zeelandă, dar a cedat contra Poloniei. Din echipă au făcut parte Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae și Monica Niculescu.

Cum arată seriile din Grupa I a zonei Europa-Africa

Grupa A

  • Slovacia
  • Croația
  • Serbia
  • Lituania

Grupa B

  • Țările de Jos
  • Turcia
  • Ungaria
  • Georgia

Grupa C

  • România
  • Franța
  • Letonia
  • Norvegia

Grupa D

  • Germania
  • Danemarca
  • Portugalia
  • Suedia

Care este cea mai importantă perfomanță a României în Billie Jean King Cup

România a atins de două ori faza semifinalelor în Billie Jean King Cup, cunoscută în trecut ca Fed Cup. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 1973, când „tricolorele” au trecut de Brazilia, Suedia și Marea Britanie înainte de a ceda în penultimul act contra Africii de Sud. La acel moment, echipa era formată din Judith Gohn, Virginia Ruzici și Mariana Simionescu.

Cea de-a doua prezență în semifinale a fost în 2019, când fostul lider mondial WTA Simona Halep, Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Monica Niculescu au învins principala favorită, Cehia, cu 3-2 chiar la Ostrava în faza sferturilor, înainte de a ceda cu același scor în penultimul act contra Franței.

