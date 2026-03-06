Echipa României a aflat pe cine va întâlni în Billie Jean King Cup! Când și unde se vor disputa partidele

ADVERTISEMENT

Echipa feminină de tenis a României a aflat pe cine va întâlni în Grupa I a zonei Europa-Africa din Billie Jean King Cup. „Tricolorele” vor disputa partidele în luna aprilie, în Portugalia, și trebuie să se claseze pe primul loc în grupă pentru a avansa în play-off-ul pentru Grupa Mondială.

Pe cine va întâlni echipa României în Billie Jean King Cup

România va înfrunta Franța, Letonia și Norvegia în Grupa I a zonei Europa-Africa din Billie Jean King Cup. Partidele se vor disputa pe zgură la Oeiras, în Portugalia, în perioada 7-11 aprilie. Întâlnirile se vor disputa în formatul două meciuri de simplu și unul de dublu. „Tricolorele” trebuie să câștige grupa pentru a avansa într-un play-off, unde se vor decide echipele calificate în Grupa Mondială.

România a ajuns în Grupa I a zonei Europa-Africa, unde revine după o absență de 12 ani, după ce a terminat pe locul 2 în grupa de play-off disputată în noiembrie 2025. . Din echipă au făcut parte Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae și Monica Niculescu.

Cum arată seriile din Grupa I a zonei Europa-Africa

Grupa A

Slovacia

Croația

Serbia

Lituania

Grupa B

Țările de Jos

Turcia

Ungaria

Georgia

Grupa C

România

Franța

Letonia

Norvegia

Grupa D

Germania

Danemarca

Portugalia

Suedia

Care este cea mai importantă perfomanță a României în Billie Jean King Cup

România a atins de două ori faza semifinalelor în Billie Jean King Cup, cunoscută în trecut ca Fed Cup. Acest lucru s-a întâmplat pentru prima dată în 1973, când „tricolorele” au trecut de Brazilia, Suedia și Marea Britanie înainte de a ceda în penultimul act contra Africii de Sud. La acel moment, echipa era formată din Judith Gohn, Virginia Ruzici și Mariana Simionescu.

Cea de-a doua prezență în semifinale a fost în 2019, când , Mihaela Buzărnescu, Irina Begu și Monica Niculescu au învins principala favorită, Cehia, cu 3-2 chiar la Ostrava în faza sferturilor, înainte de a ceda cu același scor în penultimul act contra Franței.