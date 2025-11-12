Echipa care a evoluat sezonul trecut în SuperLiga, exclusă de FRF din toate competițiile. Care este motivul: „Irevocabil!”

ADVERTISEMENT

Întrunită miercuri, Comisia de Disciplină a FRF a tăiat în carne vie în cazul lui FC Buzău. Echipa a evoluat în sezonul trecut al SuperLigii sub numele Gloria Buzău. Pentru că nu a executat o hotărâre a CNSL, clubul, care se confruntă cu grave probleme de ordin financiar, a fost aspru sancționat.

De ce a fost exclusă FC Buzău de FRF din toate competițiile

Mai exact, FC Buzău a fost exclusă din toate competițiile FRF/LPF/AJF pentru că nu a pus în aplicare o decizie a CNSL (Camera Națională de Soluționare a Litigiilor), în cazul unui fost jucător al echipei din Crâng.

ADVERTISEMENT

“Tescan Dragoş vs. AS FC Buzău – Neexecutare Hotărâre CNSL – În temeiul art.85.2 din RD, clubul FC Buzău este exclus din toate competițiile FRF/LPF/AJF. Sub sancțiunea decăderii, persoana sancționată poate solicita motivarea deciziei în termen de trei zile de la comunicare. Hotărârea este irevocabilă”, este decizia comisiei.

De altfel, FC Buzău a și anunțat, în luna iulie, că .

ADVERTISEMENT

Ce prevede articolul menționat în decizia Comisiei de Disciplină a FRF

FC Buzău a fost exclus din toate competițiile în baza articolului 85.2 din Regulamentul Disciplinar (RD). În continuare, vă prezentăm ce prevede acesta.

ADVERTISEMENT

“Articolul 85 – Refuzul sau omisiunea aplicării hotărârii

2. Dacă clubul nu-si execută obligația de plată în termen de 30 de zile de la retrogradarea echipei de categoria cea mai ridicată, clubul va fi exclus din toate competițiile FRF/LPF/AJF”, se arată în RD.

Ce anunța în vară președintele interimar al CJ Buzău

Amintim că la finalul ediției 2024-2025. A terminat ultima în play-out, cu doar 17 puncte adunate. Decizia Comisiei de Disciplină a FRF nu este, însă, o surpriză pentru Adrian Petre, președintele interimar al CJ Buzău. Acesta anunțase încă din luna iulie că FC Buzău va fi desființată.

ADVERTISEMENT

“Primăria Buzău, din lipsă de fonduri, a decis să nu mai susţină, iar mediul privat care nu a venit cu niciun aport în sezonul 2025/2026, am înţeles că vor să iasă din această asociere şi în acest sens FC Buzău se va desfiinţa.

Având foarte multe datorii, va ajunge cu siguranţă pe mâna unui executor judecătoresc şi apoi tot ce mai aveau ca patrimoniu să fie scos la licitaţie pentru achitarea datoriilor”, a declarat președintele interimar al CJ Buzău, Adrian Petre.