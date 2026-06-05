Sport

Echipa surpriză cu cel mai mare buget din Final Four! Două jucătoare au salarii peste Cristina Neagu. Pe ce loc se află CSM Bucureşti. Exclusiv

CSM Bucureşti revine după opt ani în Final Four-ul de la Budapesta. Cum arată bugetele celor patru formaţii participante şi care e echipa surpriză cu cei mai mulţi bani la dispoziţie.
Alex Bodnariu, Marian Popovici
05.06.2026 | 23:15
Echipa surpriza cu cel mai mare buget din Final Four Doua jucatoare au salarii peste Cristina Neagu Pe ce loc se afla CSM Bucuresti Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN BUDAPESTA
Echipa surpriză cu cel mai mare buget din Final Four! Două jucătoare au salarii peste Cristina Neagu. Pe ce loc se află CSM Bucureşti. Sursa: sportpictures.eu
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În acest weekend, Liga Campionilor la handbal feminin îşi va decide câştigătoarea. Brest, CSM Bucureşti, Gyor şi Metz se vor duela pentru marele trofeu, finala fiind programată duminică, de la ora 19:00, ora României. Competiţia are loc în MVM Dome, una dintre cele mai moderne săli din Europa.

Brest, echipa cu cel mai mare buget din handbalul european! Vyakhireva şi Foppa câştigă peste 20.000 de euro lunar

La capitolul bugete, pe primul loc se află, surprinzător sau nu, Brest. Echipa franceză are cel mai mare buget din handbalul feminin european, cifrat în jurul sumei de 8,5 milioane de euro. Formaţia antrenată de Raphaëlle Tervel devansează Gyor în această ierarhie, cea mai puternică formaţie a Europei şi deţinătoarea en-titre a titlului.

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Din informaţiile noastre, două dintre jucătoarele de la Brest câştigă mai mult de 20.000 de euro pe lună. Este vorba de Anna Vyakhireva şi Pauletta Foppa. În urmă cu câţiva ani, Cristina Neagu era cea mai bine plătită jucătoare din lume, cu acest salariu. Mai mult decât atât, Brest este una dintre puţinele echipe care îşi permit să meargă în deplasări doar cu curse charter.

Gyor, buget dublu faţă de CSM Bucureşti! Cât are Metz, adversara din semifinale

Pe locul doi la capitolul bugete se află Gyor. Campioana Europei are un buget de 8 milioane de euro. De altfel, formaţiile cu cele mai mari bugete din handbalul feminin se vor întâlni în a doua semifinală de sâmbătă, de la ora 19:00. Chiar dacă nu are cel mai mare buget, Gyor este de departe cea mai bine organizată echipă.

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Metz, adversara celor de la CSM Bucureşti din semifinale, are un buget cifrat în jurul sumei de 6 milioane de euro. Deşi are un buget semnificativ mai mic decât rivala din Franţa, echipa lui Mayonnade a reuşit să ia faţa marii rivale în ultimii ani, fiind campioana ultimelor patru ediţii.

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Totuşi, Brest a reuşit să câştige campionatul în actuala stagiune, pentru prima dată din 2021, după ce a terminat la egalitate de puncte cu Metz. Diferenţa s-a făcut la golaveraj în meciurile directe, fiecare având câte o victorie, dar Brest s-a impus mai clar în confruntarea tur.

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CSM Bucureşti, buget de 4 milioane de euro pe an

CSM Bucureşti are bugetul în jur de 4 milioane de euro. Este echipa cu cel mai mic buget din Final Four, iar majoritatea banilor vin din fonduri publice de la Primăria Capitalei. „Tigroaicele” au acelaşi buget de câţiva ani şi au fost depăşite la acest capitol şi pe plan intern de Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila, echipe care au la dispoziţie 4,5 milioane de euro pe sezon.

Semifinalele Ligii Campionilor au loc sâmbătă. De la ora 16:00, CSM Bucureşti va întâlni Metz în prima semifinală, iar de la ora 19:00, Gyor va juca împotriva celor de la Brest. Finala mică are loc duminică, de la ora 16:00, iar marea finală de la ora 19:00.

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  • 8.500.000 de euro este bugetul lui Brest, cel mai mare din handbalul feminin
  • 20.000 de locuri este capacitatea arenei MVM Dome
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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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