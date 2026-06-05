Echipa surpriză cu cel mai mare buget din Final Four! Două jucătoare au salarii peste Cristina Neagu. Pe ce loc se află CSM Bucureşti. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În acest weekend, Liga Campionilor la handbal feminin îşi va decide câştigătoarea. Brest, CSM Bucureşti, Gyor şi Metz se vor duela pentru marele trofeu, finala fiind programată duminică, de la ora 19:00, ora României. , una dintre cele mai moderne săli din Europa.

Brest, echipa cu cel mai mare buget din handbalul european! Vyakhireva şi Foppa câştigă peste 20.000 de euro lunar

La capitolul bugete, pe primul loc se află, surprinzător sau nu, Brest. Echipa franceză are cel mai mare buget din handbalul feminin european, cifrat în jurul sumei de 8,5 milioane de euro. Formaţia antrenată de Raphaëlle Tervel devansează Gyor în această ierarhie, cea mai puternică formaţie a Europei şi deţinătoarea en-titre a titlului.

ADVERTISEMENT

Din informaţiile noastre, două dintre jucătoarele de la Brest câştigă mai mult de 20.000 de euro pe lună. Este vorba de Anna Vyakhireva şi Pauletta Foppa. În urmă cu câţiva ani, Cristina Neagu era cea mai bine plătită jucătoare din lume, cu acest salariu. Mai mult decât atât, Brest este una dintre puţinele echipe care îşi permit să meargă în deplasări doar cu curse charter.

Gyor, buget dublu faţă de CSM Bucureşti! Cât are Metz, adversara din semifinale

Pe locul doi la capitolul bugete se află Gyor. Campioana Europei are un buget de 8 milioane de euro. De altfel, formaţiile cu cele mai mari bugete din handbalul feminin se vor întâlni în a doua semifinală de sâmbătă, de la ora 19:00. Chiar dacă nu are cel mai mare buget, Gyor este de departe cea mai bine organizată echipă.

ADVERTISEMENT

Metz, adversara celor de la CSM Bucureşti din semifinale, are un buget cifrat în jurul sumei de 6 milioane de euro. Deşi are un buget semnificativ mai mic decât rivala din Franţa, a reuşit să ia faţa marii rivale în ultimii ani, fiind campioana ultimelor patru ediţii.

ADVERTISEMENT

Totuşi, Brest a reuşit să câştige campionatul în actuala stagiune, pentru prima dată din 2021, după ce a terminat la egalitate de puncte cu Metz. Diferenţa s-a făcut la golaveraj în meciurile directe, fiecare având câte o victorie, dar Brest s-a impus mai clar în confruntarea tur.

ADVERTISEMENT

CSM Bucureşti, buget de 4 milioane de euro pe an

CSM Bucureşti are bugetul în jur de 4 milioane de euro. Este echipa cu cel mai mic buget din Final Four, iar majoritatea banilor vin din fonduri publice de la Primăria Capitalei. „Tigroaicele” au acelaşi buget de câţiva ani şi au fost depăşite la acest capitol şi pe plan intern de Gloria Bistriţa şi Dunărea Brăila, echipe care au la dispoziţie 4,5 milioane de euro pe sezon.

Semifinalele Ligii Campionilor au loc sâmbătă. De la ora 16:00, CSM Bucureşti va întâlni Metz în prima semifinală, iar de la ora 19:00, Gyor va juca împotriva celor de la Brest. Finala mică are loc duminică, de la ora 16:00, iar marea finală de la ora 19:00.

ADVERTISEMENT