Sport

Echipa surpriză din SuperLiga care poate ajunge în play-off! Ioan Andone ar garanta

Ioan Andone a oferit un verdict surprinzător cu privire la o formație din SuperLiga. Care este echipa pe care „Fălcosul” o vede cu șanse reale la o calificare în play-off.
Bogdan Mariș
04.08.2026 | 14:58
Echipa surpriza din SuperLiga care poate ajunge in playoff Ioan Andone ar garanta
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Ioan Andone (66 de ani) e convins că Farul se va califica în play-off. FOTO: Sport Pictures
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Ioan Andone (66 de ani) e convins că Farul, echipă care a evitat cu mari emoții retrogradarea din SuperLiga la finalul sezonului precedent, va reuși să se califice în play-off sub comanda fostului său coechipier de la Dinamo, Ioan Ovidiu Sabău. Fostul mare antrenor a declarat că în cazul în care ar reveni pe banca tehnică, s-ar califica în play-off atât cu gruparea constănțeană, cât și cu nou-promovata Corvinul.

Ioan Andone o vede pe Farul în play-off-ul SuperLigii

Sezonul 2025-2026 a fost unul extrem de dificil pentru Farul, care a obținut doar 6 puncte în play-out și a terminat pe locul 13, fiind nevoită să joace la baraj pentru a evita retrogradarea. Constănțenii au îndeplinit acest obiectiv, însă cu mari dificultăți, având nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de Chindia. În această vară, echipa a fost preluată de Ioan Ovidiu Sabău, iar în primele 3 etape din noul sezon a obținut 4 puncte. Într-un dialog cu Ciprian Marica, acționar la Farul, Ioan Andone s-a pronunțat cu privire la parcursul echipei în noua stagiune, afirmând că Farul va obține calificarea în play-off.

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Fostul tehnician al lui Dinamo a afirmat că ar putea să se califice în play-off atât cu Farul, cât și cu nou-promovata Corvinul în cazul în care ar reveni pe banca tehnică. „Neluțu Sabău, colegul meu, am mare încredere că vă duce în primele șase. Dacă tu îmi dai mie, la vârsta mea, și zic ‘hai că vreau și eu un an de zile să revin, să muncesc și eu, ce am făcut o viață întreagă’. Dă-mi salariul la zi, nu hotărăsc eu, hotărâm toți lotul. Ascult 1.000 de păreri, dar apoi decizia finală e la mine. Eu zic că mă duc în primele șase fără probleme. Bă, la Hunedoara mă duc în primele șase!”, a spus Ioan Andone la emisiunea VOYO SPORT LIVE, conform sport.ro. În etapa 3 din SuperLiga, Farul a condus-o pe FCSB cu 2-0, însă a reușit să obțină doar o remiză.

De când nu a mai antrenat Ioan Andone. „Fălcosul” a cucerit 3 titluri ca tehnician

Ioan Andone și-a început cariera de antrenor principal la Sportul Studențesc, în 1993, iar cele mai de succes perioade au fost cele de la Dinamo (2003-2005) și CFR Cluj (2007-2008 și aprilie – octombrie 2012). Fostul mare internațional a cucerit un titlu, 3 Cupe și o Supercupă pe banca „roș-albilor”, iar alături de ardeleni a câștigat alte două titluri, dar și o Cupă.

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În străinătate, Ioan Andone a antrenat echipe din Cipru, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bulgaria și Kazahstan. Ultimul său mandat de antrenor a fost unul scurt, la FC Voluntari, în perioada octombrie – noiembrie 2018, când i-a condus pe ilfoveni în 4 jocuri. Începând din 2021, fostul mare fundaș activează în conducerea clubului Corvinul, care a promovat în această vară în prima ligă. Hunedorenii au debutat în noul sezon cu un succes, 3-0 cu Csikszereda, iar apoi au fost învinși de Farul, 0-2, și au remizat cu Sepsi, 1-1.

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