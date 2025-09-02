Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off în acest sezon: „Are deja o treime din punctele necesare”. Ce prevede pentru FCSB și CFR Cluj

Adrian Mutu a analizat situația din Superligă și a numit echipa care ar putea produce o surpriză prin calificarea în play-off.
Bogdan Mariș
02.09.2025 | 17:22
Echipasurpriza pe care Adrian Mutu o vede in playoff in acest sezon Are deja o treime din punctele necesare Ce prevede pentru FCSB si CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Mutu a analizat lupta pentru calificarea în play-off-ul Superligii. FOTO: colaj Fanatik

În startul sezonului 2025-2026 din Superligă s-au înregistrat mai multe rezultate surprinzătoare, iar clasamentul actual reflectă acest lucru. Formații precum FC Argeș, FC Botoșani sau UTA se află în prima jumătate a ierarhiei, în timp ce FCSB și CFR Cluj, care au remizat duminică în Gruia, ocupă pozițiile 13, respectiv 14. Adrian Mutu a analizat lupta pentru calificarea în play-off.

Adrian Mutu a analizat startul de sezon din Superligă

Adrian Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre modul în care arată clasamentul Superligii în acest start de sezon. „Universitatea Craiova are un început de campionat bun, e ceea ce se așteaptă toată lumea. La fel și Rapid. Dinamo puțin peste valoarea ei, merge bine. FC Argeș și Botoșani sunt surprizele începutului de campionat, pentru că merg foarte bine.

Trei echipe care sunt în mare întârziere față de sezonul trecut sunt CFR, FCSB și U Cluj. (n.r. Dani Coman a spus că una dintre CFR și FCSB va rata play-off-ul) Ar fi ciudat dacă s-ar întâmpla asta, față de toate sezoanele anterioare. Eu nu cred că vor rata play-off-ul. Cred că după această pauză vor începe în forță și vor câștiga meciuri.

La FCSB e ceva obișnuit, ei și în sezoanele anterioare au avut un început mai dificil, iar apoi au revenit și au fost candidați serioși la titlu. Nu cred că CFR-ul va rata play-off-ul, chiar dacă are probleme”, a declarat golgheterul all-time al primei reprezentative a României.

Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off

FC Argeș, echipa din județul natal al lui Adrian Mutu, are un start excelent după promovarea în prima ligă, iar fostul mare atacant e de părere că piteștenii au șanse la o calificare în play-off. „FC Argeș e surpriza campionatului. Au deja o treime din punctele necesare pentru a ajunge în play-off. Cu 45 de puncte ești în play-off”, a spus Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

„Briliantul” e de părere că FCSB și CFR Cluj își vor reveni după pauza rezervată echipelor naționale: „Cred că U Cluj poate să fie în pericol de a rata play-off-ul, chiar dacă în acest moment stă mai bine decât CFR și FCSB. Chiar dacă au doar 6 puncte în acest moment, gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă ar obține șase victorii la rând. Sunt capabile, sunt echipe care pot face acest lucru”.

Adrian Mutu, RADIOGRAFIE COMPLETĂ a SITUAȚIEI din SuperLiga

