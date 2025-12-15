Echipament nou la Dinamo! „Câinii” s-au inspirat de la AC Milan

ADVERTISEMENT

Decizie interesantă luată de Dinamo. „Câinii roșii” își lansează al patrulea set de echipament înainte de finalul anului. Oficialii clubului din Ștefan cel Mare le-au pregătit o surpriză fanilor, care își vor putea achiziționa tricouri cu un design cu totul special.

Dinamo și-a lansat un nou echipament

Deși s-au scurs deja câteva etape bune din noul sezon, Dinamo și-a lansat un nou echipament, care va fi folosit în și Hermannstadt. Designul este unul interesant. Culoarea tricoului este una neagră, pe care sunt inserate linii roșii.

În plus, sponsorul tehnic Puma este, de asemenea, imprimat în roșu, iar sponsorii echipei au culoarea albă. Designul aduce puțin aminte de echipamentul pe care l-au purtat, în urmă cu câteva sezoane,

Dinamo și-a ascultat suporterii! Anunțul clubului referitor la noul echipament

Dinamo a făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare. Oficialii „câinilor roșii” au ascultat sugestiile suporterilor și au ales să lanseze o nouă linie de echipament modernă. Va exista și un eveniment de prezentare la care suporterii pot lua parte.

„Opinia fanilor este întotdeauna relevantă atunci când îți propui să construiești ceva sănătos și de durată, deoarece fotbalul este, înainte de toate, pentru suporteri.

Cu atât mai mult, această opinie contează atunci când vine din partea unor suporteri dedicați și pasionali, așa cum sunt cei ai clubului nostru.

Prin urmare, dorim să lansăm, împreună cu Puma, al patrulea rând de echipamente pentru acest sezon al Superligii. Noul echipament îmbină un design elegant, care păstrează legătura cu trecutul glorios al clubului, respectând în același timp dorințele suporterilor noștri

Acesta va fi utilizat, pentru început, în meciul de sâmbătă de la Arad, precum și în deplasarea de la Sibiu, din ianuarie 2026. Echipamentul va fi lansat oficial în cadrul unui eveniment dedicat membrilor Club 48, creat special pentru comunitatea oamenilor de afaceri care au în comun și pasiunea pentru fotbal, urmând ca ulterior să fie disponibil și pe shop-ul oficial al clubului”, au scris cei de la Dinamo.