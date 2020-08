Echipamentele de la ultimul titlu câștigat de Universitatea Craiova au fost de la Gică Popescu! „99,9% vom fi campioni”

Bănia fierbe în așteptarea duelului cu CFR Cluj, de luni, ora 20:30. Oltenii își pot vedea favoriții campioni după 29 de ani de așteptare

Căpitanul Universității Craiova din acel sezon fantastic, 1990-1991, când Știința a cucerit eventul, îi vede pe „juveți” ridicând trofeul suprem deasupra capului.

Acesta a dezvăluit faptul că echipamentele Universității Craiova din anul câștigării campionatului erau trimise de Gică Popescu, proaspăt transferat la PSV Eindhoven.

Căpitanul de la ultimul campionat câștigat de Universitatea Craiova: „Echipamentele din acel sezon au fost de la Gică Popescu”

Pandemia a creat probleme în acest final de play-off, mai multe jocuri au fost amânate, printre care și partidele Universității Craiova. Adrian Popescu, căpitanul Craiovei la titlul din 1991, era de părere că delegațiile echipelor din Liga 1 să intre într-un cantonament prelungit pentru a nu exista probleme de acest fel: „Era foarte bine ca după pandemie ca echipele să intre în cantonament. Așa evitam orice idee despre îmbolnăvire. Trebuia să facem așa ceva.”

Cunoscându-l pe Dan Petrescu, tehnicianul CFR-ului, Popescu vede o mare problemă pentru clujeni, dat fiind faptul că acesta nu a putut fi alături fizic de jucători în această perioadă de maximă presiune: „Am văzut că și la CFR sunt probleme, chiar și financiare. Dan Petrescu are un orgoliu să câștige campionatul, are și un bonus și cred că vrea în Champions League. Are telefonul și poate să vorbească cu „secunzii” în perioada asta, dar nu e același lucru, el e „jupânul”. Ar fi contat foarte mult ca Petrescu să fie alături de echipă. Are și o imagine de mare fotbalist, contează enorm. Sunt lucruri esențiale.”

Fostul căpitan al Științei l-a înțepat de mai multe ori pe Cristiano Bergodi. Antrenând ultima dată la lanterna roșie a campionatului, antrenorul italian are un mandat foarte bun pe banca tehnică a Universității Craiova: „Bergodi impune că a fost un foarte bun jucător în Italia, lumea îl percepe ca atare. Face antrenamente plăcute, are școala italiană. Nu e un tip foarte drastic, foarte răutăcios, simte și el pulsul. Dacă ai 5-6 jucători care joacă bine spre foarte bine ai câștigat jocul, dacă ai doar 3-4, tu pierzi sau faci egal. Nu m-am supărat pe el, dar a fost acel lucru la meciul nostru cu Rapid de acum câțiva ani, a folosit anumite cuvinte jignitoare. Enigma mea față de el este Voluntari, a făcut pregătirea cu ei și a ajuns pe ultimul loc. Nu înțeleg. În perioada asta, Bergodi are un rol foarte mare, trebuie să fie un foarte bun psiholog. Trebuie să elimine presiunea din capul fiecărui jucător. Contează mult liniștea în această perioadă și e foarte bine că Universitatea are un patron care respectă jucătorii”, a mai spus acesta la emisiunea „ACTIV ARENA”, de la Oltenia TV.

Coleg cu Gică Popescu la Universitatea, căpitanul de la „event” este de părere că „Baciul” nu este apreciat cum trebuie în Bănie. Până și echipamentele în care oltenii au jucat în 1990-1991 erau trimise de către Popescu de la Eindhoven, acolo unde se transferase de la Universitatea: „Gică Popescu este un șmecher al fotbalului, un mare fotbalist. L-am văzut în declarații, îi părea rău că nu este prea iubit la Craiova. A dat totul pentru echipa din Bănie, Universitatea a avut stabilitate după plecarea lui. Ar trebui să îi facem o statuie lui Gică Popescu! Echipamentele din sezonul în care am câștigat eventul au fost trimis de către el de la Eindhoven.”

„Noi eram singuri împotriva tuturor! Steaua și Dinamo au fost ajutate”

În sezonul 1990-1991, Universitatea Craiova s-a clasat pe primul loc al campionatului, cu 50 de puncte, la fel ca Steaua București, însă cu un golaveraj mai bun. Succesul echipei din Bănie a stat în forța grupului: „S-a schimbat totul de când am câștigat noi. Ca să câștigi campionatul în ziua de astăzi îți trebuie bani, o bază de pregătire foarte bună, recuperare, medicamentație. Craiova are, noi nu le aveam acum câțiva ani. Acum, Universitatea este într-o situația foarte bună, trebuie să facă totul să câștige campionatul.

Pe vremea noastră, dacă mă taiai nu curgea sânge, atât de capacitați eram. Am fost uniți, „Sorinaccio” ne-a impus o disciplină de fier și ne-a făcut să conștientizăm că trebuie să facem performanță, respectam tot ce zicea. Când ești fotbalist și ridici trofeul nu prea îți dai seama de ceea ce reprezintă, abia după ani și ani vezi ce ai realizat. Să nu-mi spună nimeni că Steaua nu făcea lucruri, ne băteam de la egal la egal. Eram singuri împotriva tuturor. Erau foarte sprijinite Steaua, Dinamo, Victoria, Moreni.. Dar cred că dinamoviștii au fost cei mai avantajați.”

„Vrem să câștigăm campionatul și până în octombrie mai este perioadă de transferuri, am putea lua câțiva jucători și să mergem mai departe în Europa. Putem să facem o figură frumoasă, mie îmi pare rău de publicul de aici. Trebuie să facem performanță. Nu știu bugetul Craiovei, dar trebuie să facem o strategie pentru cupele europene. Va fi o super în sărbătoare dacă vom câștiga. Va fi greu cu distanțarea socială, dar asta e situația. Eu consider că 99,9% vom câștiga campionatul.”, a mai adăugat Adrian Popescu la Oltenia TV.