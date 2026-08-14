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Ele sunt echipele care l-au impresionat pe Marius Șumudică după 4 etape din SuperLiga. „Pretendentă clară la trofee”. FCSB, marea dezamăgire

Marius Șumudică a rămas de fotbal după ce a refuzat oferta de a reveni la CFR Cluj. Antrenorul ține totuși aproape de fotbalul românesc și a analizat candidatele la titlu înainte de etapa 5
Cristian Măciucă
14.08.2026 | 07:45
Ele sunt echipele care lau impresionat pe Marius Sumudica dupa 4 etape din SuperLiga Pretendenta clara la trofee FCSB marea dezamagire
EXCLUSIV FANATIK
Echipele care l-au impresionat pe Marius Șumudică după 4 etape din SuperLiga. „Pretendentă clară la trofee”. FCSB, marea dezamăgire. FOTO: Fanatik
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Marius Șumudică a avut șansa de reveni ca antrenor în SuperLiga, dar a spus pas ofertei lui CFR Cluj. Tehnicianul în vârstă de 55 de ani rămâne cu ochii pe campionatul României și a comentat situația celor mai importante echipe după primele patru etape.

Marius Șumudică, despre pretendentele la titlu din SuperLiga. Laude pentru FC Argeș

Marius Șumudică a vorbit la superlativ despre FC Argeș. Echipa lui Bogdan Andone este lider în SuperLiga după primele patru etape, cu nouă puncte, cu unul mai mult decât FCSB și Rapid.  „O echipă care și-a menținut antrenorul, un antrenor serios. Un conducător extrem de priceput. Eu sunt mândru de ceea ce face cumnatul meu (n.r. – Bogdan Andone). A fost secundul meu. Are filozofia lui. Au făcut un colectiv foarte bun, are un preparator foarte bun. Muncesc foarte mult. Când mi-a zis ce face la antrenamente, crede-mă că am rămas… Și făceam o comparație. E oglinda la ce se vede în campionat. FC Argeș nu e întâmplător acolo. Poate să alerge. Există unitate de grup. E un grup care știe că sunt doi oameni care conduc, Dani Coman și Bogdan Andone și îi văd iar în play-off. Nu știu ce va fi mai departe”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Șumudică își pune toate speranțele în Rapid

Pe locul 3 după primele 4 etape, Rapid este, alături de FCSB, singura echipă din SuperLiga care nu a pierdut până acum. „Îmi place cum arată Rapidul. Îmi place și îl felicit pe Pancu pentru acest spirit pe care l-a adus. E adevărat că au avut și mare ghinion la Botoșani și la Arad. Puteau să câștige. Cred că au avut ghinion. Îmi place mentalitatea lui, dorința lui. Mediul care îl înconjoară e la superlativ. Nu are de ce să se plângă. Față de CFR are toate atuurile și toate ingredientele și toată lumea este cu el, dar lumea se dă cu tine când te vede ce îți dorești să faci și rezultatele pe care le faci. Îmi place Rapid și îl felicit pe Daniel. Sper să câștige în deplasare pentru că pe Giulești multora le va fi greu să câștige. Sper să lege victorii. Dacă leagă victorii, e o pretendentă clară la trofee.

Sper să bată pe Dinamo, acum, pentru că până acum ei nu au întâlnit nicio echipă foarte puternică și vor începe meciuri dificile pentru ei. Sper ca Daniel să treacă peste aceste meciuri și când începe play-off-ul să aibă șanse și să gestioneze mai bine decât noi antrenorii care am fost pe acolo acel mini campionat numit play-off. Craiova, cu bune și cu rele. Mă așteptam la mai mult din partea Craiovei”, a adăugat antrenorul în vârstă de 55 de ani.

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FCSB, distrusă: „Nu are nicio idee de joc!”

Marius Șumudică nu a iertat-o pe FCSB, care a remizat nul la Sf. Gheorghe, la capătul unui joc dezastruos făcut de echipa lui Marius Baciu. „Iar FCSB, din punctul meu de vedere, e echipa care nu are nicio idee de joc. Pe inițiere, pe construcție, e prima dată când văd fundașii centrali de la FCSB, dacă li se face presiune, joacă numai mingi luni, sărind peste calitatea jucătorilor de la mijlocul terenului. FCSB e în momenul de față echipa în cel mai mare regres”, a continuat Șumudică.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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