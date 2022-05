Echipele de la America Express au plecat în Mexic. Imagini și declarații de la aeroport

O parte din echipele America Express au dezvăluit care sunt gândurile lor înainte de a pleca în ceea ce unii au numit „aventura vieții lor”.

Concurenții America Express au plecat pe Drumul Aurului

Vedetele America Express sezonul cinci au plecat miercuri, 25 mai 2022, pe Drumul Aurului. Pentru Antena Stars, acestea au spus care sunt primele lor gânduri înainte de a pleca în aventură.

Andreea Bălan și Andreea Antonescu sunt pregătite ca, după 20 de ani de când s-a despărțit trupa Andre, să fie din nou împreună o perioadă mai mare de timp.

„Peste mări și țări, peste oceane și văi, departe de casă. Dar în aventura vieții noastre pentru că după 20 de ani, după o perioadă nedeterminată de timp vom din nou amândouă. Doar noi amândouă.

Fetițele fiind mici, nu au noțiunea timpului și le-am zis că lipsesc o lună, o lună și ceva. ‘O săptămână?’ Au început să-mi zică ce cadouri să le aduc”, au spus Andreea Bălan și Andreea Antonescu.

Cătălin Bordea, înainte de America Express: „Noi suntem mari creatori de frustrări”

Comedianții Nelu Cortea și Cătătlin Bordea s-ar arătat plini de viață și au declarat că își știu puterile și pe ce se bazează. Totodată, a spus că cel mai dor îi va fi de soția lui, Livia.

E foarte greu. N-o să-mi fie dor de nimic din țară în afară de soție. O să plângă un pic spre casă, dar o să fie bine. Oamenii sunt răi. Omul când te vede frumos și sănătos, te votează să te elimine, să te dea afară. Noi suntem mari creatori de frustrări”, a spus Cătălin Bordea

Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, au dezvăluit că sunt gata să iasă din zona lor de confort și ca abia așteaptă să pornească pe Drumul Aurului.

„Provocarea este foarte grea, dar foarte interesantă. Te invită să faci ceva ce n-ai făcut niciodată, să ieși din viața ta de zi cu zi”, au spus concurenții America Express.

Puya și soția lui, Melinda, sunt o altă echipă pe care telespectatorii o vor putea urmări în cadrul show-ului de pe Antena 1. Artistul a mărturisit că nu știe la ce să se aștepte.

„O să fie ce o să fie, să vedem. Fetițele dormeau. Ai văzut filmul ăla singur acasă? Cred că o să plângă foarte rău. O să sară în pat dimineață”, a afirmat Puya.

De asemenea, vloggerița Bianca Adam a mărturisit că ea și-a dorit să participe la America Express și i-a fost greu să o convingă pe mama ei să accepte.

„Pentru mine este cea mai mare provocare și nu am fost așa încântată pentru că știu că este greu. Am urmărit emisiunea și știu ce se întâmplă acolo. M-a șantajat emoțional într-un fel și nu am putut să spun nu”, a susținut Mihaela Adam.

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru, primul interviu la dublu

Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au tachinat și au glumit unul cu celălalt înainte de îmbarcarea în avion. Cei doi au afirmat că nu sunt în totalitate pregătiți pentru ceea ce urmează, dar că se vor adapta. De altfel, nu se tem pentru faptul că vor trăi cu un singur dolar pe zi, celebrul bucătar mărturisind că la un moment dat în viața lui nu avea nici măcar atât.

„Până la urmă, toate echipele trebuie să facă cu mâna, trebuie să caute cazare. Eu am făcut de mai multe ori pe milogul, când eram mai tânăr, mă rugam de fete când eram în Costinești să mă lase să dorm la ele”, a dezvăluit chef Cătălin Scărlătescu.

Asia Express a devenit America Express

Sezonul cinci al emisiunii Asia Express vine cu mai multe schimbări. Astfel, Cele nouă perechi pornesc pe Drumul Aurului, iar traseul trece prin Mexic, Guatemala şi Columbia, pe o rută ce cumulează mai bine de 7.000 de kilometri.

Concurenți în acest sezon sunt Andreea Bălan și Andreea Antonescu, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, Bie Adam și Mihaela Adam, Puya și Melinda și Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla. Lor li se alătură, Jean Gavril și Dinu, Bruja și Pufeh, precum și Cătălin Scărlătescu împreună cu Doina Teodoru, dar și Bulimar Diana și Larisa Iordache.

De altfel, și de această dată , ci nu de Gina Pistol, așa cum se așteptau fanii producției de televiziune.