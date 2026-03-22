Fără vacanță în play-off! Ce amicale și-au programat CFR Cluj și Dinamo

Două dintre echipele din play-off-ul SuperLigii, CFR Cluj și Dinamo, și-au programat deja meciuri amicale pentru această pauză competițională prilejuită de partidele echipelor naționale. Ambele cluburi au decis să își pună jocurile de verificare în aceeași zi, respectiv sâmbătă, 28 martie, deci cu o săptămână înainte de duelurile stabilite pentru etapa a treia a fazei superioare a campionatului.

Ce amicale și-au fixat CFR Cluj și Dinamo în această pauză internațională

Astfel, cei de la CFR Cluj au informat prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului că urmează să joace un meci amical contra celor de la ASA Târgu Mureș, formație de Liga 2. Jocul de verificare a fost programat să înceapă la ora 11:00. Tot atunci va juca și Dinamo, la Săftica, în compania lui CS Dinamo, „sora” din divizia secundă, informează

Ambele echipe au în această perioadă jucători convocați la echipele naționale, în special de tineret și juniori, ale României, dar și la reprezentativele altor țări, cum sunt cazurile israelianului Nikita Stoinov și togolezului Kennedy Boateng de la Dinamo. Așadar, pentru ei practic nu va exista pauză în această perioadă. În acest timp, coechipierii lor vor avea parte de câteva zile de repaus, urmând ca, cel mai probabil, la mijlocul săptămânii să reia antrenamentele, iar ulterior, după cum s-a notat anterior, să dispute acele meciuri de pregătire.

Va fi deci o oportunitate pentru antrenorii și să le ofere minute și fotbaliștilor care au evoluat mai puțin, sau chiar deloc, până acum în acest sezon de SuperLiga. De asemenea, este un mod foarte bun de recuperare după efortul competițional depus până în prezent, dar în egală măsură și de pregătire în perspectiva asaltului final din ultima parte a campionatului. Este posibil ca și alte grupări din play-off-ul SuperLigii, și nu numai, să își programeze partide-test în această săptămână, doar că până în prezent nu au fost oferite informații în acest sens.

România se duelează la Istanbul cu Turcia pentru accederea la Cupa Mondială

După cum se știe deja foarte bine, în această pauză internațională semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În cazul în care se va impune , naționala României va juca ulterior, la doar câteva zile distanță, mai exact pe 31 martie, contra învingătoarei dintre Slovacia și Kosovo, finala acestui play-off. Și dacă va pierde în Turcia, echipa lui Mircea Lucescu tot se va duela cu una dintre cele două, respectiv cu învinsa, pe terenul ei, într-un meci amical, potrivit unei decizii luate în urmă cu ceva timp de UEFA în acest sens.