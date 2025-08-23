Sport

Echipele din Premier League au stabilit un record fabulos! Care este suma totală plătită pe transferuri în această vară

Echipele din Premier League au stabilit un nou record după transferurile efectuate în această vară. Liverpool este campioana achizițiilor.
FANATIK
23.08.2025 | 13:35
Echipele din Premier League au stabilit un record fabulos Care este suma totala platita pe transferuri in aceasta vara
ULTIMA ORĂ
Echipele din Premier League au stabilit un nou record cu transferurile efectuate în această vară. FOTO: colaj Fanatik

Echipele din Premier League au cheltuit peste 2.7 miliarde de euro în această perioadă de transferuri, stabilind un nou record din acest punct de vedere. Precedentul fusese stabilit cu doi ani în urmă, însă ținând cont de faptul că perioada actuală de mercato încă nu s-a încheiat, cifra va fi cu siguranță una și mai mare.

ADVERTISEMENT

Echipele din Premier League au stabilit un nou record cu transferurile din această vară

Mutarea prin care s-a depășit recordul a fost transferul atacantului Noah Okafor de la AC Milan la Leeds United, englezii plătind 19 milioane de euro pentru fotbalistul elvețian, conform BBC. Campioana en-titre Liverpool se află pe primul loc la capitolul bani cheltuiți pe transferuri. „Cormoranii” au achitat aproape 340 de milioane pentru șase jucători.

Gruparea antrenată de Arne Slot a plătit 125 de milioane de euro pentru Florian Wirtz, care a devenit cel mai scump jucător din istoria clubului. În cazul în care Liverpool va plăti și bonusurile din contract celor de la Bayer Leverkusen, germanul va deveni cel mai scump fotbalist din istoria campionatului englez, depășindu-l pe Enzo Fernandez.

ADVERTISEMENT
  • Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni și Armin Pecsi sunt ceilalți jucători transferați de Liverpool în această vară în schimbul unei sume de bani

Șase echipe din Premier League și-au depășit în această vară recordul pentru cel mai scump fotbalist

Pe lângă Liverpool, alte cinci grupări din prima ligă a Angliei au stabilit un nou record cu privire la cel mai scump jucător din istorie. Este vorba despre Brentford (Dango Ouattara, 42.8 milioane de euro), Bournemouth (Bafode Diakite, 35 de milioane de euro), Burnley (Lesley Ugochukwu, 28.7 milioane de euro), Sunderland (Habib Diarra, 31.5 milioane de euro) și Nottingham Forest (Omari Hutchinson, 43.4 milioane de euro).

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Dacă Liverpool este echipa care a cheltuit cei mai mulți bani, la polul opus se află Fulham, care a transferat un singur fotbalist în această vară, pe Benjamin Lecomte, de la Montpellier, în schimbul căruia s-au plătit 500.000 de euro. Într-o situație similară se află și Crystal Palace, care a achitat doar 2.3 milioane, pentru Borna Sosa, de la Ajax.

ADVERTISEMENT
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil...
Digisport.ro
A apărut într-o rochie complet transparentă la ziua de naștere a unui copil de doi ani și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate”

Top 5 transferuri efectuate de echipele din Premier League în această vară (conform transfermarkt):

  1. Florian Wirtz, de la Bayer Leverkusen la Liverpool, 125 de milioane de euro
  2. Hugo Ekitike, de la Eintracht Frankfurt la Liverpool, 95 de milioane de euro
  3. Benjamin Sesko, de la RB Leipzig la Manchester United, 76.5 milioane de euro
  4. Bryan Mbeumo, de la Brentford la Manchester United, 75 de milioane de euro
  5. Matheus Cunha, de la Wolverhampton la Manchester United, 74.2 milioane de euro
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună...
Fanatik
Laurenţiu Reghecampf, analiză la sânge după Aberdeen – FCSB: “Iar o să spună Vivi Răchită că voi fi la Palat!”
Cum a comentat Patrick Vieira transferurile lui Dan Șucu la Genoa: „Nu sunt...
Fanatik
Cum a comentat Patrick Vieira transferurile lui Dan Șucu la Genoa: „Nu sunt de acord”
Andrea Mandorlini, atac la Dan Petrescu după ce a revenit la CFR Cluj:...
Fanatik
Andrea Mandorlini, atac la Dan Petrescu după ce a revenit la CFR Cluj: „O echipă importantă nu primește atâtea goluri”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la...
iamsport.ro
'Rădoi nu mai acceptă prostiile pe care le făcea Rotaru'. Revoluția de la Craiova
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la...
viva.ro
”E fericită fleașcă. E măritată cu Smiley...”. Dana Budeanu reacție complet neașteptată la adresa Ginei Pistol. Fără ezitare, și-a spus părerea sinceră despre ea: „Toate...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se...
Jurnalul.ro
Horoscop săptămânal, 25 - 31 august 2025. Toate zodiile sunt ajutate să se facă văzute și auzite
Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis...
adevarul.ro
Mărturii cutremurătoare despre crima de la Craiova: cu ultimele puteri, profesoara i-a zis fiicei sale să iasă din apartament
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani...
unica.ro
Cătălin de la Insula Iubirii s-a despărțit de iubită după 20 de ani de relație! În emisiune s-a apropiat mult de Maria, dar ce s-a aflat acum despre el e neașteptat! Din ce face bani în viața de zi cu zi
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe...
Observatornews.ro
România, măturată de furtuni. Un bărbat şi un copil, ucişi de vijelie pe Lacul Snagov. Altă victimă în Argeş
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere....
as.ro
Un viitor strălucit. Mesajul cu care Prințișorul Craiovei și-a luat fanii prin surprindere. Cum s-a putut fotografia
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România....
stiripesurse.ro
UPDATE VIDEO Bătaie între muncitorii români și nepalezi la o fabrică din România. Ce s-a întâmplat la cel mai mare furnizor al Ikea România
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat....
Libertatea.ro
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
informat.ro
Litoralul românesc în vara lui 2025. Trenduri online și analiză de sentiment
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de...
RTV.NET
Nuntă faraonică. În centrul atenţiei, Diamantul Ramona şi Adrian Beleaua Corduneanu. Maşini de epocă şi dedicaţii fără număr!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!