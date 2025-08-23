Echipele din Premier League au stabilit un record fabulos! Care este suma totală plătită pe transferuri în această vară

Echipele din Premier League au cheltuit peste 2.7 miliarde de euro în această perioadă de transferuri, stabilind un nou record din acest punct de vedere. Precedentul fusese stabilit cu doi ani în urmă, însă ținând cont de faptul că perioada actuală de mercato încă nu s-a încheiat, cifra va fi cu siguranță una și mai mare.

Echipele din Premier League au stabilit un nou record cu transferurile din această vară

Mutarea prin care s-a depășit recordul a fost transferul atacantului Noah Okafor de la AC Milan la Leeds United, englezii plătind 19 milioane de euro pentru fotbalistul elvețian, conform . Campioana en-titre Liverpool se află pe primul loc la capitolul bani cheltuiți pe transferuri. „Cormoranii” au achitat aproape 340 de milioane pentru șase jucători.

, care a devenit cel mai scump jucător din istoria clubului. În cazul în care Liverpool va plăti și bonusurile din contract celor de la Bayer Leverkusen, germanul va deveni cel mai scump fotbalist din istoria campionatului englez, depășindu-l pe Enzo Fernandez.

Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, și Armin Pecsi sunt ceilalți jucători transferați de Liverpool în această vară în schimbul unei sume de bani

Șase echipe din Premier League și-au depășit în această vară recordul pentru cel mai scump fotbalist

Pe lângă Liverpool, alte cinci grupări din prima ligă a Angliei au stabilit un nou record cu privire la cel mai scump jucător din istorie. Este vorba despre Brentford (Dango Ouattara, 42.8 milioane de euro), Bournemouth (Bafode Diakite, 35 de milioane de euro), Burnley (Lesley Ugochukwu, 28.7 milioane de euro), Sunderland (Habib Diarra, 31.5 milioane de euro) și Nottingham Forest (Omari Hutchinson, 43.4 milioane de euro).

Dacă Liverpool este echipa care a cheltuit cei mai mulți bani, la polul opus se află Fulham, care a transferat un singur fotbalist în această vară, pe Benjamin Lecomte, de la Montpellier, în schimbul căruia s-au plătit 500.000 de euro. Într-o situație similară se află și Crystal Palace, care a achitat doar 2.3 milioane, pentru Borna Sosa, de la Ajax.

Top 5 transferuri efectuate de echipele din Premier League în această vară (conform transfermarkt):