Echipele din SuperLiga care nu au probleme financiare. 4 sunt în play-off, iar 5 au același sponsor principal, Superbet!

Cine e cu banii la zi în SuperLiga? Emilian Hulubei, președintele AFAN (n.r. – Asociația Fotbaliștilor Amatori și Nonamatori), a făcut o radiografie a tuturor formațiilor din SuperLiga și a explicat care sunt echipele cu restanțe financiare și care sunt cele cu salariile la zi.

Oțelul, UTA, Unirea Slobozia, CFR Cluj, Petrolul și Hermannstadt sunt, în ordinea din clasament, echipele la care sunt probleme din cauza restanțelor financiare, așa cum a anunțat Hulubei. La FC Botoșani există o situație aparte, pentru că jucătorii au fost de acord ca salariile să fie plătite la 3 luni.

„Avem 600 și ceva de litigii între jucători/antrenori și cluburi. Mai sunt două luni din acest an, deci cred că vom ajunge la un număr record, de 700-800 de litigii. Nu au fost până acum mai mult de 680”, a explicat Emilian Hulubei la .

Fotbalul din România este în permanentă căutare de parteneri de încredere, dar nu toate echipele reușesc să îi găsească. Rapid, Dinamo, Universitatea Craiova, FC Argeș, Farul, FCSB, U Cluj, Csikszereda și Metaloglobus sunt, tot în ordinea din clasament, echipele care nu au probleme financiare.

Cinci dintre acestea nouă sunt sponsorizate de Fundația Superbet și au și un sezon foarte bun. 4 sunt pe locuri de play-off, Rapid, Dinamo, U Craiova și Farul, iar U Cluj se luptă să prindă și ea primele 6, la fel ca anul trecut, când câștiga sezonul regular.

Într-un fotbal care generează aproape 700 de litigii în mai puțin de un an, plata salariilor la zi nu mai este doar o simplă normalitate. Este un efort financiar uriaș făcut de cluburi și de toți partenerii acestora. Un efort care poate duce spre o competiție mai credibilă și, în cele din urmă, mai atractivă.

Fondul de salarii la echipele din SuperLiga! Rapid, FCSB, U Craiova și CFR Cluj plătesc cele mai mari salarii

Interesant este că printre cluburile cu leafa la zi sunt și multe dintre cele care plătesc cele mai mari salarii din SuperLiga, așa cum este cazul pentru Rapid, U Craiova și FCSB. Dinamo și U Cluj au și ele fonduri salariale considerabile, în vreme ce FC Argeș și Farul sunt cluburi ceva mai chibzuite. Csikszereda are un bilanț contabil foarte bun și datorită banilor veniți dinspre Ungaria, iar Metaloglobus încearcă să reziste în SuperLiga deși nivelul salarial este de Liga 2.

De partea cealaltă, restanțele financiare de la CFR Cluj sunt explicabile din cauza rezultatelor foarte modeste. Formația patronată de Neluțu Varga oferă printre cele mai mari salarii din SuperLiga, dar este abia pe locul 12 în clasament. De remarcat și că majoritatea formațiilor susținute de autoritățile locale au probleme financiare și nu plătesc salariile la zi.

Rapid: 10.000.000 euro pe an

FC Botoșani: 4.000.000 euro pe an

Dinamo: 5.500.000 euro pe an

U Craiova: 9.000.000 de euro pe an

FC Argeș: 2.000.000 euro pe an

Farul: 1.500.000 euro pe an

Oțelul: 2.000.0000 euro pe an

UTA: 3.000.000 euro pe an

FCSB: 10.000.0000 euro pe an

U Cluj: 5.500.000 euro pe an

Unirea Slobozia: 1.200.000 euro pe an

CFR Cluj: 9.000.000 euro pe an

Petrolul: 1.500.000 euro pe an

Csikszereda: 1.500.000 euro pe an

Metaloglobus: 800.000 euro pe an

Rapid și Dinamo au revenit după perioade grele și sunt pretendente la titlu în SuperLiga

Rapid este sponsorizată de Fundația Superbet încă din octombrie 2017, când era în Liga 4. 8 ani mai târziu, formația din Giulești este lider în SuperLiga și visează la titlul de campioană, pe care nu l-a mai cucerit din 2002. după 16 etape disputate din actualul sezon.

Dinamo a intrat în familia Superbet în iulie 2024, iar ascensiunea “câinilor” a fost fulminantă de atunci. În sezonul trecut, pentru prima dată de la revenirea în prima ligă. Iar pentru acest sezon, echipa pregătită de Zeljko Kopic a demonstrat că este o pretendentă la titlu în SuperLiga. Un titlu care nu a mai ajuns la “roș-albi” din 2007!

Universitatea Craiova, performanță istorică în Europa la scurt timp după ce a intrat în familia Superbet

Universitatea Craiova este sponsorizată de Fundația Superbet de la începutul acestui sezon. Iar primele luni de colaborare au adus și câteva momente istorice pentru formația din Bănie. În luna august, oltenii obțineau prima calificare în grupa unei competiții europene! A urmat și prima victorie, în luna noiembrie, un success uriaș în Austria, cu Rapid Viena. Oltenii sunt în grafic și în SuperLiga, desi au căzut pentru moment pe locul 4.

Farul și U Cluj se luptă și ele pentru un loc în play-off în SuperLiga

Fundația Superbet a devenit sponsor principal la Farul în 2023, la mai puțin de două luni după ce „marinarii” câștigau titlul de campioană în SuperLiga. Farul rămâne un proiect model pentru fotbalul din România, o echipă care s-a axat în mod tradițional de creșterea și promovarea tinerilor jucători români. În acest sezon, Farul are șanse importante să prindă un loc de play-off. Formația din Constanța este chiar pe locul 6 după 16 etape disputate.

Parteneriatul dintre U Cluj și Fundația Superbet a început în vara anului 2020, în momentul în care ardelenii traversau o perioadă dificilă în Liga 2. De atunci, Universitatea Cluj a promovat în SuperLiga, a jucat o finală de Cupă, iar în 2024 a câștigat sezonul regular din SuperLiga. U Cluj are un sezon ceva mai slab decât precedentul, este la egalitate cu FCSB pe locurile 9-10. Dar rămâne o pretendentă importantă la un loc de play-off.