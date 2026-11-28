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Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit vineri, 27 noiembrie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că i-a transmis lui Mihai Stoica (61 de ani) să îi caute echipă lui Aymen Boutoutaou (25 de ani). Fostul oficial al celor de la FCSB a confirmat informația și a explicat de ce o eventuală plecare a fotbalistului este greu de realizat.

MM Stoica știe care sunt singurele echipe din SuperLiga care și l-ar permite pe Aymen Boutoutaou

iar patronul celor de la FCSB este dispus să renunțe la serviciile fotbalistului. Mihai Stoica a dezvăluit însă că principala problemă în găsirea unui angajament pentru mijlocașul ofensiv este reprezentată de salariul acestuia, nu de suma de transfer.

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Francezul cu origini algeriene încasează nu mai puțin de 550.000 de euro pe an la FCSB. În opinia lui Mihai Stoica, Rapid și Universitatea Craiova sunt singurele formații din SuperLiga care și-ar permite un asemenea efort financiar. Înainte de FCSB – Csikszereda, Meme a confirmat informația dezvăluită de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA,

„(n.r. – Te-a sunat Gigi Becali să îi decizi viitorul lui Boutoutaou?) Da. Urmează. O să se ocupe oamenii. (n.r. – Merita 500.000 de euro, suma de transfer?) Problema e alta. Salariul. Nu suma de transfer. La ora actuală nu și-l permit decât Rapid și Craiova. Are 550.000 pe an.

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Salariul e foarte mare. Drăguș și cu Boutoutaou au împreună salariile mai mari decât fondurile de salarii de la multe echipe din primul eșalon. Nu își permite nimeni să dea salariul ăsta”, a declarat Mihai Stoica, la

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MM Stoica a dezvăluit culisele transferului lui Aymen Boutoutaou la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit culisele transferului lui Aymen Boutoutaou la FCSB. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 25 de ani a fost adus de Gigi Becali la insistențele fostului președinte al Consiliului de Administrație. Latifundiarul din Pipera a plătit 1,3 milioane de euro, doar suma de transfer, pentru a îl achiziționa pe Boutoutaou de la Sochaux.

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„Pe fiecare poziție aveam mai mulți jucători. A fost singurul care a fost primul pe listă. Am făcut toate eforturile să îl aducem, altfel nu venea. La ora actuală e golgheterul echipei. Are 4 goluri în 3 competiții. Profilul lui nu e pe placul patronului și aici se închide discuția. Gigi consideră că m-au păcălit. El a plătit sumele astea, e normal să spună asta.

Eu am sperat de la el mai mult și am sperat mai mult de la echipă în general. Eu îmi doream să aduc antrenor străin. Am spus Bonera, clar. Eu nu aveam ce altceva să facă decât să propun”, a adăugat fostul președinte al C.A. de la FCSB.