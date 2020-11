Echipele la care ar putea ajunge Ozil. Germanul are aproape 300 de partide pentru Arsenal

Germanul este dorit de LA Galaxy, Bașakșehir, Al-Nassr și DC United. Ozil nu mai este un jucător de bază la Arsenal și își caută o nouă formație. Neamțul are o mulțime de partide jucate pentru Arsenal în cei 7 ani petrecuți la Londra.

Mesut Ozil ar putea să o părăsească pe Arsenal după mai mult de șapte ani la echipa din Londra. Mikel Arteta nu se mai bazează pe fotbalistul de 32 de ani, iar Ozil își caută o nouă formație.

Fotbalistul, care oricum se află în ultimul an de contract cu Arsenal, ar putea semna cu LA Galaxy, formație din MLS. La Galaxy au jucat de-a lungul timpului mai mulți jucători importanți din fotbalul european. Fichajes.net notează că jucătorul este și pe lista celor de la Bașakșehir, Al-Nassr și DC United.

4 echipe sunt pe urmele lui Ozil

Pentru LA Galaxy joacă și Javier ”Chicharito” Hernandez (32 de ani), însă jucătorul din Mexic ar putea să-i părăsească pe americani pentru că prestațiile lui nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Ozil a ajuns la Arsenal de la Real Madrid după ce englezii au plătit 47 de milioane de euro, în urmă cu 7 ani. Fotbalistul a strâns 254 de partide pentru londonezi, a marcat 44 de goluri și a dat 77 de pase decisive. Fotbalistul german încasează 350 de mii de lire sterline pe săptămână la Arsenal.

La 9 milioane de euro este cotat pe site-urile de specialitate Mesut Ozil. 92 de selecții și 23 de reușite are jucătorul pentru naționala Germaniei. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid și Arsenal sunt formațiile la care a jucat Ozil la profesioniști. În 600 de partide a evoluat neamțul de-a lungul timpului.

”Nu mi s-a mai dat voie să mă antrenez cu echipa”

“E un mesaj dificil pe care trebuie să-l scriu pentru fanii lui Arsenal. Sunt total dezamăgit de faptul că nu am fost inclus în lotul pe care Arsenal l-a înregistrat. De când am semnat prelungirea contractului în 2018, am dat dovadă de loialitate față de acest club, dar am sesizat că nu e și un sentiment reciproc din partea clubului față de mine.

Am încercat în fiecare săptămână să mă antrenez în speranța că voi primi o șansă, am încercat să-mi păstrez un tonus bun. Din acest motiv nu am avut nicio reacție până acum. Înainte să se declanșeze criza provocată de coronavirus, am stat de vorbă cu Arteta, am ajuns la un numitor comun și am sperat că se vor îndrepta lucrurile.

Lucrurile s-au schimbat apoi. Nu mi s-a mai dat voie să mă antrenez cu echipa. Ce pot să mai spun!? Am mulți prieteni în echipă și în oraș. Nu voi lăsa să se termine așa acest al optulea meu sezon la Arsenal!”, a postat fotbalistul, miercuri, pe o rețea de socializare. Ozil a evoluat în 18 meciuri în sezonul trecut de Premier League pentru Arsenal Londra și a marcat un singur gol. În Europa League are două meciuri și niciun gol marcat. Arsenal vrea să scape de Ozil din cauza salariului uriaș pe care îl are fotbalistul.

