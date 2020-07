Economia României, în declin cu 6% în acest an, conform Comisiei Europene. Previziunile pentru 2021

Anul 2020 se anunță a fi unul destul de complicat pentru economia României, care, conform prognozelor, va înregistra o scădere semnificativă de 6%.

Într-un comunicat emis marți, Comisia Europeană anunță că țara noastră va continua panta descendentă din punct de vedere economic.

De altfel, întreaga economie UE va avea de suferit de pe urma crizei sanitare cauzate de pandemia de Covid-19.

Anul curent, unul extrem de complicat din punct de vedere economic pentru întreaga planetă, va afecta din plin și economia din România.

Conform datelor oferite de cei de la Comisia Europeană, economia din țara noastră va înregistra anul acesta o scădere semnificativă, de 6%.

”Economia UE se va confrunta anul acesta cu o recesiune profundă ca urmare a pandemiei produse de coronavirus, în pofida răspunsului politic rapid și cuprinzător la nivel UE și la nivel național.

Din cauza faptului că eliminarea restricțiilor de deplasare a persoanelor are loc mai lent decât s-a estimat în previziunile noastre din primăvară, impactul asupra activității economice în 2020 va fi mai semnificativ decât s-a anticipat.

Potrivit previziunilor economice din vara anului 2020, România va înregistra o contracție de 6% din PIB în 2020 și o creștere de 4% în 2021”, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene citat de Agerpres.

Previziuni mai optimiste pentru 2021

Dacă pentru 2020, un an aproape compromis din cauza pandemiei de coronavirus, economia nu mai are șanse de revenire pe plus, pentru 2021 prognozele sunt ceva mai optimiste.

”Incertitudinile vor afecta semnificativ deciziile de investiţii din acest an, deşi activitatea din construcţii ar putea oferi motive de optimism. Reducerea activităţii economice a principalilor parteneri comerciali ai României va avea repercursiuni asupra exporturilor.

Per ansamblu, după o scădere semnificativă în primul semestru din 2020, activitatea economică ar urma să se îmbunătăţească în semestrul doi cu 4%, deoarece restricţiile sunt ridicate gradual, şi să crească şi mai mult în 2021”, mai anunță Executivul comunitar.

Per ansamblu, Comisia Europeană anticipează că economia la nivelul întregii Uniuni Europene se va contracta cu 8,3 % în 2020 și va crește cu 5,8 % în 2021.

Se preconizează că în 2020 contracția va fi semnificativ mai mare de 7,7 %, cifra estimată pentru zona euro, și de 7,4 %, cifra estimată pentru UE în ansamblul său în previziunile din primăvară. La rândul său, creșterea va fi în 2021 ceva mai puțin solidă decât s-a previzionat în primăvară.