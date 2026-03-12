Economiile lui Nicușor Dan, decontate la virgulă. Cât a primit Administrația Prezidențială din pixul lui Bolojan

ADVERTISEMENT

Administrația Prezidențială primește din nou un buget anual de peste 100 de milioane de lei, deși anul trecu șeful statului s-a lăudat pe rețelele de socializare că a reușit să reducă cheltuielile instituției cu 30%. Deși suma alocată în proiectul de buget depășește pragul de 100 de milioane, bugetul Administrației este totuși mai mic decât în anii precedenți, lucru dificil de realizat în condițiile creșterilor costurilor cu salariile și, în genera, a cheltuielilor de funcționare.

Buget majorat cu 30% pentru Administrația Prezidențială

Potrivit proiectului de buget pentru anul în curs, proiect ce poate suferi modificări semnificative în Parlament, acolo unde nu există încă sprijinul PSD, prevede un buget de 103,4 milioane de lei pentru Administrația Prezidențială. Suma este cu 32 de milioane de lei peste execuția preliminară din anul precedent, adică un plus de 45% față de anul 2025. Concret, cheltuielile Administrației Prezidențiale în 2025 s-au ridicat la 71,4 milioane lei. Este vorba de sumele preliminare, pe baza cărora șeful statului a susținut că a redus cheltuielile administrației cu 30%.

ADVERTISEMENT

Așa cum FANATIK a arătat, (diferența stă în metodologia de calcul, președintele s-a raportat la cheltuielile efective, pe când execuția bugetară a instituției, ce ia în calcul toate angajamentele a arătat cheltuieli mai mari). Practic, anul acesta Administrația Prezidențială a primit cu 45% peste execuția bugetară preliminară din 2025, ce arată cheltuieli de 71 milioane. Vorbim astfel de un buget similar cu cel primit în anul anterior, mai mare doar cu un milion de lei (103 milioane, față de 102 milioane în 2025).

Suma este totuși mai mică decât în 2024, atunci când președinția a avut un buget de 114 milioane lei.

Cheltuieli cu salariile mai mari în 2026 la Cotroceni

Din bugetul pe 2026 se observă o creștere cu cheltuielile cu salariile. Mai exact, dintr-un buget total de 103 milioane lei, salariile angajaților totalizează 45 de milioane lei. Suma este semnificativ mai mare decât ce s-a cheltuit anul trecut (datele sunt preliminare totuși), adică 37,5 milioane lei. Suma este chiar mai mare decât cheltuielile salariale din anul 2024, când au totalizat 39,6 milioane lei, dintr-un buget total de 114 milioane.

ADVERTISEMENT

Administrația Prezidențială și-a redus cheltuielile cu bunurile și serviciile, unde intră tot felul de achiziții diverse, mai mult sau mai puțin necesare pentru funcționarea instituției, de la obiecte de papetărie la reparații în cadrul clădirii Palatului Cotroceni. Concret, suma alocată pe 2026 a fost de 40 milioane lei, dublu față de cifrele raportate pentru anul 2025. Totuși, față de anul 2024, suma alocată este cu 20% mai mică, în condițiile în care fostul președinte avusese la dispoziție un buget de 50,7 milioane lei.

ADVERTISEMENT

Administrația Prezidențială, cheltuieli peste bugetul alocat

Cheltuielile totale ale Administrației Prezidențiale în prima luna a anului, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor, s-au ridicat la 5,7 milioane lei. Practic, instituția condusă de Nicușor Dan este în plan pentru a ajunge la cheltuieli de sub 71 de milioane lei, la fel ca în 2025. Din această sumă, cheltuielile Administrației au fost de 4,2 milioane, la care se adaugă alte 1,6 milioane lei, cheltuielile Muzeului Cotroceni.

Spre exemplu, cheltuielile cu , la care se adaugă alți 700.000 lei, la Muzeul Cotroceni). În aceste condiții, dacă aceste cheltuieli se mențin constante, putem estima cheltuieli totale de 48 milioane lei la finalul anului, adică o sumă cu trei milioane de lei mai mare decât cea alocată în bugetul elaborat de Ministerul Finanțelor.

ADVERTISEMENT

Fără un buget aprobat pe primele luni din an Administrația Prezidențială pare să-și fi amânat mare parte din achizițiile pe anul 2026. Acest lucru se observă în sumele cheltuite pe bunuri și servicii în prima lună a anului. Vorbim în total de 974.000 lei, adică doar 16,8% din totalul cheltuielilor.

Aproape jumătate din această sumă a mers pentru plata utilităților (încălzit și lumină). Alte cheltuieli specifice au fost extrem de scăzute. Spre exemplu, cheltuielile cu deplasările în străinătate au fost de doar 169.000 lei, iar pentru acțiunile de protocol și reprezentare au fost cheltuiți alți 150.000 lei. Deplasările interne au implicat costuri de doar 5.800 lei.

Ce cheltuieli a avut Nicușor Dan în luna ianuarie

Cele mai mari cheltuieli raportate de Administrația Prezidențială în luna ianuarie au fost două contracte pentru achiziția de gaze naturale și energie electrică. În total, suma cheltuită a fost de 650.000 lei.

Restul achizițiilor publice raportate de Administrația Prezidențială au fost de sub 100.000 lei. Costurile mici cu deplasările în țară se văd și în datele Administrației, acolo unde este menționată o factură de 1.900 lei pentru cazarea în Iași, la care se adaugă alți 1.300 lei, cazarea în Focșani.

Administrația a cheltuit mai mulți bani pe buchete de flori. Vorbim de 25.000 lei plătiți în luna ianuarie pentru plante decorative, flori tăiate și jerbe ( o sumă similară a fost plătită și în luna februarie).