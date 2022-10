Economistul care a prezis Marea Recesiune din 2008: ”Într-un fel, Al Treilea Război Mondial a început deja”

Întreaga lume se teme de amenințările nucleare ale lui Vladimir Putin, însă Roubini crede că folosirea acestor arme de către Rusia ar fi doar începutul unei bătălii la nivel global.

Profesorul Roubini vorbește despre Al Treilea Război Mondial

Lumea ar putea vedea, de asemenea, un conflict nuclear în Iran și, cel mai îngrijorător pentru SUA, în jurul luptei Chinei pentru Taiwan, explică cel care a fost supranumit ”Dr. Doom” după realizarea previziunilor sale.

Profesorul de afaceri de la Universitatea din New York susține că există deja un război rece între SUA și China, care ar putea escalada într-un ”război fierbinte”, deoarece președintele Xi Jinping își propune să unească China și Taiwan. Roubini a apărut luni la 2022 All Markets Summit, înainte de lansarea cărții sale, ”Megathreats: Ten Dangerous Threats that Imperil our Future and How to Survive Them”.

”Într-un fel, Al Treilea Război Mondial a început deja”, a spus Roubini. ”A început în Ucraina pentru că acest conflict are implicații mai largi, care depășesc cu mult Rusia și Ucraina. Este începutul a altceva”, a explicat Roubini.

Într-un interviu acordat Yahoo Finance și ceea ce el numește un nou război rece care a apărut între SUA și China, precum și între Occident și puterile ”revizioniste”, inclusiv Rusia, China, Iran, Coreea de Nord și Pakistan.

”Ei contestă în esență ordinea economică, socială și geopolitică pe care SUA, Europa și Occidentul au creat-o după Al Doilea Război Mondial”, a transmis Roubini. Pe lângă Ucraina, un alt punct de aprindere al unui conflict mondial ar putea fi și Iranul.

”Negocierile dintre SUA și Iran privind noul acord nuclear nu merg, iar Israelul spune că dacă Iranul va deveni țară nucleară îi vor ataca”, a completat profesorul.

În același timp, SUA și China se află pe un curs de coliziune, deoarece cele două țări continuă să se decupleze pe mai multe paliere, de la comerț, la mișcarea forței de muncă, la tehnologie.

”Cred că următorii 5-10 ani vor fi momentul în care va avea loc o confruntare între SUA și China în problema Taiwanului și asta ar putea fi un declanșator al acestui război rece care să devină un război fierbinte. Așa ajungem la ”, a completat Roubini.

Așadar, cel care a prezis Marea Recesiune din 2008 cu mulți ani înainte ca aceasta să se întâmple crede că Al Treilea Război Mondial va deveni o certitudine cel mai târziu cu 2032.