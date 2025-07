Ecotaxa auto. Ce impozit ar putea plăti românii care au mașini mai vechi de 15 ani. Unii ar fi nevoiți să-și vândă mașinile la fier vechi

Românii care au mașini mai vechi de 15 ani, foarte mulți la număr, sunt vizați de ecotaxa auto pregătită de autorități. Aceștia ar putea plăti un impozit anual uriaș.

Ce înseamnă ecotaxa auto. Șoferii români cu mașini vechi ar putea fi obligați să achite un impozit uriaș

La începutul anului 2025, în spațiul public a apărut informația conform căreia până la 1.900 de lei pentru poluarea mediului. Pe atunci, era o propunere a industriei de profil.

ADVERTISEMENT

Proiectul îi avea în vedere pe aceia care cumpără o mașină veche și poluantă. Se dorea ca pentru aceasta să plătească o nouă taxă de achiziție plătibilă la înmatriculare. În plus, acestor șoferi le-ar crește și impozitul local, în funcție de norma de poluare. De notat că, în trecut, Guvernul a introdus o taxă similară. Imediat, Curtea Europeană de Justiție a obligat statul să le restituie oamenilor banii.

Acum, autoritățile ”recidivează”. Planul Guvernului este ca, încă din acest an, proprietarii de mașini vechi din România să plătească o taxă de poluare auto – ecotaxa auto.

ADVERTISEMENT

Măsura ar fi parte a angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Ar viza atât persoanele fizice, cât și operatorii din sectorul transporturilor.

Concret, . Românii ar putea fi obligați să achite 3.000 lei la înmatriculare. Asta nu e tot! Ulterior, impozitul anual ar putea ajunge și la 1.900 de lei, arată o analiză .

ADVERTISEMENT

Ce impozit vor plăti românii cu mașini Euro 1 și Euro 2

Încă din primăvară, șeful Automobile Dacia, Mihai Bordeanu, declara că mașinile mai vechi de 20 de ani ar trebui impozitate mai sever. ”Trebuie să avem curajul să descurajăm utilizarea rablelor. Fără un impozit semnificativ, parcul auto nu se va reînnoi”, a afirmat acesta într-o conferință dedicată decarbonizării transportului, potrivit sursei citate.

ADVERTISEMENT

Calculele din prezent indică faptul că românii care dețin mașini cu normă de poluare Euro 2 sau inferioară vor putea plăti impozite uriașe. Acestea ar fi între 1.750 și 1.900 de lei anual, în funcție de capacitatea cilindrică și de vechimea vehiculului.

”O mașină veche de 20 de ani, în normă de poluare EURO 2, va avea de plătit undeva între 350 și 400 de euro. Nu e definit 100%, am vorbit de achiziție. Nu numai că achiziționăm o mașină veche care poluează, dar vrem s-o ținem. După ce că ea are 15-20 de ani, vrem s-o mai ținem 10 ani.

Astăzi suma de plată e undeva la 160-170 de lei pe an. De mâine am dori să se ia în calcul norma de poluare, iar în funcție de asta, dacă automobilul e EURO 2 sau EURO 3, vorbim probabil de 1.800 – 1.900 de lei pe an”, a declarat Mihai Bordeanu, director general automobile Dacia.

Prețul unei mașini vechi din România este în multe cazuri de ordinul a câteva sute de euro. Astfel, dacă proiectul guvernanților se va materializa, mulți români se vor vedea nevoiți să își vândă mașinile la fier vechi.

Cum va fi impusă ecotaxa auto

Informații despre această posibilă taxă au fost oferite și de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru. Oficialul a punctat că ecotaxa va fi aplicată gradual și va ține cont de mai mulți factori: norma de poluare (Euro), vechimea vehiculului și nivelul de emisii generate.

Taxa va include, cum se vede în tabelul de mai sus, două componente – una percepută la înmatriculare, alta anuală, integrată direct în impozitul auto.

”Există și jaloane sensibile politic. Un exemplu este ecotaxa pe mijloacele de transport. Ea privește atât impozitarea persoanelor private, cât și a transportatorilor.

Avem niște scenarii cât poate să fie această rovinietă și taxa pe transporturile grele. Prim-ministrul a fost ferm, trebuie făcută până la data D și vă pot spune foarte clar că în iulie 2025 ar trebui să apară ordinul de ministru pentru stabilirea tarifelor pe autovehiculele grele, iar modificările Codului fiscal vor include și ecotaxa”, a declarat Pâslaru.